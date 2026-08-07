तहानेतून समतेकडे! "100 वर्षांची इरविन विहीर सांगते सामाजिक परिवर्तनाची कहाणी"
ब्रिटिशकालीन 'व्हाइसरॉय लॉर्ड इरविन' यांच्या महादुला गावाला दिलेल्या भेटीनंतर खोदण्यात आलेल्या ऐतिहासिक विहिरीला यंदा 100 वर्षे पूर्ण होत असल्यानं विहिरीचा अनोखा शताब्दी वाढदिवस साजरा केला.
Published : August 7, 2026 at 11:54 AM IST|
Updated : August 7, 2026 at 2:50 PM IST
नागपूर- महादुला नागपूरजवळील एक छोटंसं गाव. या गावाच्या अगदी मध्यभागी दिमाखात असलेली एक विहीर 100 वर्षांपासून इतिहासाची साक्ष देत आहे. ही केवळ पाण्याची विहीर नाही, तर अस्पृश्यतेच्या त्या काळातील सामाजिक संघर्ष, मानवी सन्मान आणि समतेचा जिवंत पुरावा आहे. ब्रिटिशकालीन 'व्हाइसरॉय लॉर्ड इरविन' यांच्या महादुला गावाला दिलेल्या भेटीनंतर खोदण्यात आलेल्या ऐतिहासिक विहिरीला यंदा 100 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्ताने गावकऱ्यांनी या विहिरीचा अनोखा "शताब्दी वाढदिवस" साजरा केला आहे.
विहीर आज सामाजिक न्यायाचा संदेश देते : महत्त्वाचे म्हणजे 100 वर्षांनंतर ही या विहिरीचे पाणी वापरण्यात योग्य आहे. पूर्ण शतकभर या विहिरीने हजारो कुटुंबांची तहान भागवली. पण त्यापेक्षा मोठे काम तिने केले ते म्हणजे समाजात समानतेचा संदेश दिला. काळ बदलला, कायदे बदलले, समाज बदलला. मात्र, ही विहीर आजही त्या काळातील संघर्षाची आणि सामाजिक परिवर्तनाची आठवण करून देते. 100 वर्षांपूर्वी तहान भागवण्यासाठी बांधलेली ही विहीर आज सामाजिक न्यायाचा संदेश देत आहे. इतिहास फक्त पुस्तकांत नसतो, तो अशा वारशात जिवंत असतो. महादुल्यातील इरविन विहीर त्याच जिवंत इतिहासाची, माणुसकीच्या विजयाची शाश्वत साक्ष आहे. 1926 देशावर ब्रिटिशांची सत्ता होती. समाजात अस्पृश्यतेची प्रथा फार खोलवर रुजलेली होती. महादुला या गावातील महार समाजास गावातील सार्वजनिक विहिरीवरून पाणी भरण्याचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे महिलांना डोक्यावर दोन-तीन हंडे घेऊन दूरवरच्या विहिरीवरून पाणी आणायला लागत असे. पाण्यासारख्या अगदी मूलभूत गरजेसाठी सामाजिक भेदभाव सहन करावा लागत होता.
इतिहास काय सांगतो : लॉर्ड इरविन यांनी भारताचे व्हाइसरॉय, गव्हर्नर जनरल म्हणून 1926 मध्ये पदभार स्वीकारला. पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेच त्यांनी भारतातील विविध प्रांतांचा दौरा सुरू केला. त्याच काळात त्यांची नागपूर परिसराला भेट दिली. ते कोराडी जवळील महादुला परिसरातून पुढे जात असता महार समाजातील महिला डोक्यावर हंडे घेऊन दूरवरून पाणी आणताना दिसल्या. त्या काळात भारतीय समाजात अस्पृश्यतेची प्रथा प्रचलित होती. गावातील दलित समाजाला सार्वजनिक विहिरींवरून पाणी भरण्याची परवानगी नव्हती, त्यामुळे महार समाजातील महिलांना दररोजच अनेक किलोमीटर चालत जाऊन पाणी आणावे लागत असे. परिस्थिती व्हाइसरॉय लॉर्ड इरविन यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी तत्कालीन मालगुजार गोस्वामी महेशपुरी नामक अधिकारी होते, त्यांना तात्काळ महार समाजासाठी स्वतंत्र अशी विहीर बांधण्याचे निर्देश दिल्याचे स्थानिक इतिहास सांगतो. त्यानुसार महादुलात विहिरीचे काम सुरू करण्यात आले.
23 जुलै 1926 चा ऐतिहासिक दिवस : अवघ्या काही महिन्यांत विहिरीचे बांधकाम पूर्ण झाले आणि 23 जुलै 1926 रोजी या विहिरीची निर्मिती पूर्ण झाल्याची नोंद आहे. विहिरीवरील शिलालेखामध्ये व्हाइसरॉय लॉर्ड इरविन यांच्या भेटीचा उल्लेख आहे. विहीर महार समाजासाठी उभारण्यात आल्याचेसुद्धा नमूद आहे. त्यामुळे हा शिलालेख सामाजिक इतिहासाचा महत्त्वाचा दस्तऐवज मानला जातो. विहिरीच्या इतिहासात आणखी एक विशेष घटना पण आहे. विहिरीचा उद्घाटन सोहळा व्हाइसरॉय यांच्या पत्नी लेडी इरविन यव महादुला येथे आल्या होत्या. त्यांच्या हस्ते विहिरीचे उद्घाटन झाले होते. या उद्घाटन सोहळ्याचे छायाचित्र आजही उपलब्ध असून, ते या घटनेचा दुर्मीळ ऐतिहासिक पुरावा मानले जाते.
भेदभावातून समानतेकडे केलेल्या प्रवासाची साक्ष : इरविन विहीर ही केवळ पाण्याचा स्रोत नव्हती. ज्या समाजाला पाण्यासारख्या अत्यंत मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवले जात होते, त्या महार समाजासाठी विहीर सन्मान, स्वाभिमान आणि समानतेचे प्रतीक ठरली आहे. म्हणून महादुला गावाच्या सामाजिक इतिहासात या विहिरीला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. आज ऐतिहासिक विहिरीला 100 वर्षे पूर्ण होत असताना केवळ ब्रिटिशकालीन घटनेची आठवणच करून देत नाही, तर समाजाने भेदभावातून समानतेकडे केलेल्या प्रवासाचीही साक्ष देते. त्यामुळे इरविन विहीर महादुल्याच्या सांस्कृतिक व सामाजिक वारशाचा अमूल्य ठेवा म्हणून ओळखली जाते.
विहिरीवरील शिलालेख आजही जशाच तसा : या विहिरीवरील शिलालेख आजही त्या घटनेचा ऐतिहासिक पुरावा म्हणून अगदी जशाच तसा उभा आहे, त्यावर व्हाइसरॉय लॉर्ड इरविन यांच्या महादुला भेटीचा उल्लेख आहे. तसेच ही विहीर महार समाजासाठी बांधण्यात आल्याची नोंदही त्यात करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजेच विहिरी समोर लावण्यात आलेला हा शिलालेख त्यावेळी जबलपूर येथे तयार करण्यात आलेला होता, तशी नोंद त्यावर आहे.
'इरविन विहिरी'चा शताब्दी वाढदिवस साजरा : केक कापून वाढदिवस साजरा करणे, फुगे आणि सजावट करणे हे आपण माणसांच्या वाढदिवसाला पाहतो. पण नागपूरजवळील महादुला गावात इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या एका 100 वर्षे जुन्या विहिरीचाच वाढदिवस साजरा करण्यात आला. गावकऱ्यांनी 'इरविन विहीर' या ऐतिहासिक जलस्रोताच्या शताब्दी वर्षानिमित्त एकत्र येत तिचे पूजन केले, फुलांनी सजावट केली व 100 वर्षांच्या या ऐतिहासिक वारशाला मानवंदना दिली. हा सोहळा केवळ एका विहिरीचा वाढदिवस नव्हता, तर सामाजिक न्याय, समता आणि मानवी सन्मानाच्या शतकभराच्या प्रवासाचा गौरव करणारा भावनिक क्षण ठरला. ज्यावेळी समाजात जातीय भेदभावामुळे पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेवरही बंधने होती. 1926 मध्ये उभारण्यात आलेल्या या विहिरीला यंदा 100 वर्षे पूर्ण झाली. या निमित्ताने ग्रामस्थांनी कोणताही दिखाऊ कार्यक्रम न करता इतिहासाचे स्मरण, सामाजिक परिवर्तनाची जाणीव आणि पुढील पिढीपर्यंत हा वारसा पोहोचवण्याचा संकल्प व्यक्त केला. शताब्दी सोहळ्यात ज्येष्ठ नागरिकांनी विहिरीच्या इतिहासाच्या आठवणी सांगितल्या, तर युवकांनी या ऐतिहासिक ठेव्याचे संवर्धन करण्याची जबाबदारी स्वीकारण्याचा निर्धार व्यक्त केला. इतिहास केवळ संग्रहालयात किंवा पुस्तकांत जपला जात नाही, तर अशा वारशातून तो पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचत राहतो.
विहिरीचे सुशोभीकरण पूर्ण : ऐतिहासिक विहिरीच्या शतकपूर्ती वर्षाचे निमित्त महादूला ग्रामस्थ, सामाजिक संस्था, बौद्ध विहार समिती, महिला मंडळ आणि नगरपंचायतीच्या पुढाकाराने विहिरीचे जतन, सुशोभीकरण आणि ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन करण्यात आलंय. शताब्दी सोहळ्यात इतिहासकार, ज्येष्ठ नागरिक गोस्वामी महेशपुरी यांचे वंशज आणि विविध मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमात इतिहासाचे स्मरण करत समतेचा संदेश पुन्हा अधोरेखित करण्यात आलाय.
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