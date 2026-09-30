नाल्यातून पुन्हा नदीकडे! खाम नदीला मिळतेय नवसंजीवनी; लोकसहभागातून बदलतोय 65 किलोमीटरचा प्रवाह
छत्रपती संभाजीनगरची खाम नदी (Kham River) नागरिक, प्रशासन आणि संस्थांच्या सहभागातून पुनर्जीवित होत आहे. 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी अमित फुटाणे यांंचा हा विशेष वृत्तांत.
Published : September 30, 2026 at 5:46 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - पर्यावरणाचा ऱ्हास होताना नद्या जिवंत ठेवण्याचं मोठं आव्हान निर्माण झालं आहे. काही ठिकाणी तर गावातून नदी वाहते, हेदेखील अनेकांना माहिती नाही, कुठेतरी इतिहासात त्याची नोंद आढळते. मात्र, प्रत्यक्षात नदीपात्र नेमके होते कुठे हे देखील कळत नाही. अशीच एक नदी जिल्ह्यातून वाहत असायची तिचं नाव 'खाम नदी' (Kham River) असं आहे.
नाल्याला पुन्हा नदीचं स्वरूप प्राप्त : हजारो वर्षांपासून शहराची तहान भागवणारी ही खाम नदी काही वर्षांमध्ये लुप्त पावली. मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण, त्यात आलेली घाण, अनेक ठिकाणी वाहणारे नाले त्यात मिसळल्यानं नदी ऐवजी नाला असा उच्चार केला जाऊ लागला. मात्र, उद्योजकांनी त्यासाठी पुढाकार घेत काम हाती घेतलं. त्याला सामाजिक संस्था, महानगरपालिका आणि नंतर सर्वसामान्यांचा सहभाग मिळाल्यानं आता या नाल्याला पुन्हा नदीचं स्वरूप प्राप्त होत आहे. जवळपास 65 किलोमीटर वाहणाऱ्या खाम नदीला तिचं वैभव पुन्हा प्राप्त होत आहे. नदीच्या काठावर इको उद्यान साकारण्यात आलं. घाण पाणी स्वच्छ करण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. मात्र अद्याप मिसळणार कचरा आणि घाण पाणी ही मोठी समस्या आहे. मात्र त्यावर नागरिकांच्या मदतीनं मात करण्याचा प्रयत्न करू अशी माहिती मनपा नदी पुनर्जीवन प्रकल्पाचे मुख्य अधिकारी असदउल्ला खान यांनी दिली.
65 किलोमीटर नदी अनेक वर्षांपासून होती वाहत : खाम नदी ही शहरातील एक मुख्य आकर्षण मानली जात होती. जवळपास 65 किलोमीटरची ही नदी असून तिचा उगम जटवाडा भागातून होतो. शहरातून मार्ग काढत ग्रामीण भागातील 15 ग्रामपंचायत क्षेत्रातून पैठण येथील गोदावरी नदीपात्रात जाऊन मिळते. इतिहास पाहिला तर तर जुन्या काळी सर्वसामान्यांची तहान भागवणारी ही नदी मानली जायची. त्याकाळी नवखंडा भागातून नदी वाहत असताना तिथं असलेल्या नवखंडा पॅलेसला ओलावा येत होता. त्यामुळं मलिक अंबरच्या काळात त्या नदीचं मार्ग बदलण्यात आलं होता. मात्र, नदी त्याच पद्धतीनं वाहत होती.
प्राणी आणि माणसाला नदीतून पाणी : अभ्यासकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नदीकाठी मोगल सैन्य दलाची छावणी, मराठा साम्राज्याची सैन्यदल छावणी, आणि त्यानंतर ब्रिटिश सैन्याची छावणी अस्तित्वात होती. त्याकाळी घोडे, ऊंट असे प्राणी सोबत ठेवण्यात येत होते. त्यामुळं नदीकाठी अशा छावण्या असायच्या. प्राणी आणि माणसाला पाणी नदीतून मिळत असल्यानं तिथं अशा सैन्य छावण्या उभारल्या जायच्या. अशाच छावण्या मोगल काळापासून नदीकाठी असायच्या. आजही भारतीय सैन्यदलाचे एक स्थळ म्हणून छावणी भाग प्रसिद्ध आहे. त्या काळी पाणी अडवण्यासाठी तब्बल सहा ठिकाणी बंधारे तयार करण्यात आले होते. त्याठिकाणी महानगर पालिकेने दरवाजे लावले होते. मात्र, काही लोकांनी तेदेखील काढून टाकले होते, अशी माहिती नदी पुनर्जीवन प्रकल्पाचे मुख्य अधिकारी असदउल्ला खान यांनी दिली.
सहा वर्षांपूर्वी सुरू झाले स्वच्छतेचे काम : मागील काही वर्षांमध्ये खाम नदी पूर्णतः नष्ट झाली. त्या ठिकाणी नाला वाहू लागला होता. शहरात दाखल होत असताना छावणी परिसरातील लोखंडी पुलावर आल्यानंतर तेथील घाण दृष्टीत पडायची. त्यामुळं ऐतिहासिक ओळख असलेल्या शहरात प्रवेश करत असताना पर्यटकांना वेगळचं चित्र पाहायला मिळायचं. 2020 सुमारास 'वेरॉक' कंपनीचे प्रमुख तरंग जैन यांना ही गोष्ट खटकली. त्यांनी त्या भागाची माहिती घेतली असता ती नाला नाही तर नदी असल्याचं कळलं. त्यावर त्यांनी त्यांच्या कंपनीच्या माध्यमातून पूल आणि परिसरावर काम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात महानगर पालिकादेखील काम करण्यास तयार झाली. मात्र, काम खूप मोठं असल्यानं सामाजिक संस्थेचा सहभाग घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शहरात कचरा व्यवस्थापनावर काम करणाऱ्या 'इकोसत्व' या संस्थेला विचारणा करण्यात आली. संस्थेच्या प्रमुख नताशा यांनी काम करण्यास होकार दिला. मात्र, नेमकं काम किती मोठं होतं याचा अंदाज सुरुवातीला आला नाही. 2021 पासून महानगर पालिका, छावणी बोर्ड, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वेरॉक आणि इको सत्व संस्था यांच्यासह अन्य काही संस्थांनी मिळून कामाला सुरुवात केली. आजपर्यंत अडीचवर्ष शहरात तर दोन वर्ष ग्रामीण भागांवर लक्ष केंद्रित करून काम करण्यात आल्याची माहिती 'इकोसत्व' संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियांका वझे यांनी दिली.
खाम नदी झाली होती प्रदूषित : एकेकाळी खाम नदी हे शहराचं वैभव समजली जायची. नागरिक नदीतून वाहणाऱ्या पाण्यातून तहान भागवत होते. मात्र, हळूहळू मोठ्या प्रमाणात ही नदी प्रदूषित झाली. याची मुख्य कारणे म्हणजे शहरातील येणारे सांडपाणी या नदीत सोडण्यात येत होते. मोठ्या प्रमाणात कचरादेखील टाकण्यात येत असायचा. वर्षानुवर्ष टाकण्यात येणारा कचरा साठत गेल्यानं मोठ्या प्रमाणात घाण साचली होती. शिवाय नदीकाठी आणि नदीत देखील अनेक ठिकाणी अतिक्रमण करण्यात आल्यानं पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह खंडित झाला होता. पावसाळ्यात मोठा पाऊस पडल्यास अनेकांच्या घरांमध्ये पाणी जात होते. परिणामी मालमत्तांचे नुकसान होत असायचे. त्यामुळं काम सुरू करताना अतिक्रमण काढून पुन्हा प्रवाह सुरू करण्याचं मोठं आव्हान होतं. तर नदीच्या पात्राच्या जवळच अंतर्गत पाईपलाईन असताना अनेकांचे सांडपाणी नदीपात्रात थेट सोडण्यात आले होते. त्यामुळं काम सुरू करताना अनेक अडचणी असल्याची माहिती इकोसत्व संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियांका वझे यांनी दिली.
कामांचे वर्गीकरण करण्यात आले : सुखना नदीला पुनर्जीवन देण्यासाठी नदीपात्र निश्चित करण्यापासून कामाला सुरुवात करावी लागणार होती. नदीपात्रातील अतिक्रमण काढणे, लांबी - रुंदी - खोली निश्चित करणे, त्याचबरोबर पात्रात असणारी घाण बाहेर काढणे, नदीपात्रात येणारे सांडपाणी थांबवणे अशी अनेक कामे करावी लागणार होती. त्यामुळं लोक सहभागातून हा प्रकल्प करण्याचं निश्चित करण्यात आलं. त्यासाठी सर्वात आधी सोबत असणाऱ्या संस्थांनी आपली कामे वाटून घेतली. महानगरपालिकेच्या माध्यमातून यंत्रणा कामाला लावण्यात आली. सामाजिक संस्थेनं स्वच्छता आणि त्यामधील कचरा बाजूला करून प्रक्रिया करण्याचं काम हाती घेतलं. तर सोबत असलेल्या कंपन्यांनी तिथे लागणारे यंत्रसामग्री पुरवण्याच ठरवण्यात आलं. त्यानुसार कामाला सुरुवात करण्यात आली. सर्वात आधी अतिक्रमण न झालेल्या मोकळ्या जागा संरक्षित करण्यास सुरुवात करण्यात आली. ज्या ठिकाणी लोक कचरा टाकत होते, त्यांचे प्रबोधन करण्यास सुरुवात करण्यात आली. इतकंच नाही तर कचरा गाडी पाठवून कचरा संकलन सुरू करण्यात आले. घरापर्यंत गाडी जाऊनही लोक नदीपात्रातच कचरा टाकत असायचे. त्यामुळं घरोघरी जाऊन जनजागृती करण्याचं काम करण्यात आलं. परिणामी 90 टक्के फरक पडला. नदीपात्रात घाण टाकण्याचं प्रमाण घटल्याचा अनुभव प्रियांका वझे यांनी सांगितला.
महानगरपालिकेने उभारली यंत्रणा : शहरातून बाहेर पडण्यासाठी खाम नदी पार करावी लागते. त्यामुळं अनेक ठिकाणी जुन्या काळापासून म्हणजेच निजामकालीन पूल आजही अस्तित्वात आहे. तर काही ठिकाणी नवीन पूलदेखील तयार करण्यात आले आहेत. त्या ठिकाणाहून जाताना अनेक लोक नदीपात्रात कचरा टाकत होते. त्यामुळं तिथे प्रतिबंध घालण्यासाठी महानगरपालिकेनं उंच जाळ्या लावल्या. तिथेदेखील वृक्षारोपण आणि सुशोभीकरण करण्यात आले. नदीपात्रातील अतिक्रमण काढण्यासाठी मोहीम राबवण्यात आली. नदीपात्रात असलेली घाण बाहेर काढून पात्र स्वच्छ करण्यात आले. त्यासाठी लोकसहभाग देखील घेण्यात आला अशी माहिती मनपा नदी पुनर्जीवन प्रकल्पाचे मुख्य अधिकारी असदउल्ला खान यांनी दिली. नदीपात्रात रुंदीकरण आणि खोलीकरण करण्यास सुरुवात करण्यात आली, नदीपात्रात दगडाच्या भिंती तयार करण्यात आल्या. तत्कालीन मनपा आयुक्त अस्तिककुमार पांडेय आणि जी. श्रीकांत यांच्या संकल्पनेतून छावणी परिसरात नदी काठावर इको उद्यानदेखील उभारण्यात आले. नदीपात्रात येणारे नाल्याचे पाणी वळवण्यात आले. त्या पाण्यावर प्रक्रिया करून पिण्यायोग्य करण्यात आले. त्यावर सिद्धार्थ प्राणी संग्रहालयात पाण्याचा वापर करण्यात येत आहे. तर स्वच्छ पाणी नदीपात्रात सोडण्यात येत असल्याची माहिती असदउल्ला खान यांनी दिली.
नागरी सहभागातून करण्यात आले काम : खाम नदी पुनर्जीवन प्रकल्प सुरू केल्यानंतर नागरिकांचा सहभाग घेण्यात आला. स्वच्छता करताना नागरिकांनी स्वतःहून त्यात सहभाग नोंदवला. इतकेच नाही तर स्वतःच्या पैशांमधून झाडे आणून वृक्षारोपणदेखील त्यांनी केलं. खाम नदीचे संरक्षण करण्यासाठी खाम नदी मित्र संकल्पना समोर आणण्यात आली. त्यामध्ये नदी काठावर राहणाऱ्या नागरिकांचा सहभाग घेण्यात आला. नदीपात्राचा झालेला कायापालट नदी पुनर्जीवन पद्धतीचं उत्तम उदाहरण म्हणून पुढे आलं. नदीचे काम सुरू झाल्यानंतर तीन पुरस्कार प्रकल्पाला मिळाले. यामध्ये खाम नदी पुनर्जीवन आणि सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाला अर्बन वॉटर अँड वेस्ट मॅनेजमेंट श्रेणीत विशेष ज्युरी पुरस्कार 2022 मध्ये देण्यात आला.
20 लाखांहून अधिकचे बक्षीस : WRI Ross Center Prize for Cities 2023–24 मध्ये 62 देशातील 200 प्रकल्पांमधून अंतिम पाच प्रकल्पांमध्ये निवड करण्यात आली. त्यामध्ये 20 लाखांहून अधिकचे बक्षीस देण्यात आले होते. स्कॉटलंड येथील युनिव्हर्सिटी ऑफ द इनवॉर्मेंट हा पुरस्कार या प्रकल्पानं जिंकला. त्याची पुरस्कार रक्कम एक लाख डॉलर इतकी होती. या प्रकल्प अद्याप सुरू असून त्यावर अद्याप काही काम करणं बाकी आहे. ते लवकर पूर्ण होईल असा विश्वास इकोसत्व संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंका वझे यांनी व्यक्त केला. नदीपात्रात येणारे सांडपाणी आणि कचरा काही प्रमाणात येत असून ते थांबण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर पैठण येथे पक्ष्यांचे आगमन वाढेल, असा विश्वासदेखील त्यांनी व्यक्त केला.
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