सहकारी चळवळीपासून ते उपमुख्यमंत्रिपदापर्यंत प्रवास! सत्तेत राहणारे अजित पवार नेमके कोण होते?

दुर्दैवाने 28 जानेवारी 2026 ला बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात अजित पवारांच्या कारकिर्दीचा अकाली अंत झाला.

journey from the cooperative movement to the post of Deputy Chief Minister
सहकारी चळवळीपासून ते उपमुख्यमंत्रिपदापर्यंत प्रवास (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 28, 2026 at 3:18 PM IST

10 Min Read
मुंबई- राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाल्यानं अवघ्या महाराष्ट्रावर शोककळा पसरलीय. अजित पवार (1959–2026) हे महाराष्ट्रातील सर्वात प्रभावशाली राजकारण्यांपैकी एक होते, त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून अनेक वेळा काम पाहिले. तसेच त्यांनी वित्त आणि नियोजन यांसारखी महत्त्वाची खाती सांभाळली. ते त्यांच्या मजबूत संघटनात्मक कौशल्यांसाठी, निर्णायक नेतृत्वासाठी आणि राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला (NCP) आकार देण्यात बजावलेल्या भूमिकेसाठी ओळखले जात होते. दुर्दैवाने 28 जानेवारी 2026 ला बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात त्यांच्या कारकिर्दीचा अकाली अंत झाला.

अजितदादा आदर आणि शिस्तीसाठी ओळखले जात होते : अजित अनंतराव पवार ज्यांना त्यांचे समर्थक प्रेमाने "दादा" (मोठे भाऊ) म्हणतात हे भारतीय राजकारणातील एक असे व्यक्तिमत्त्व आहे, जे आदर आणि शिस्तीसाठी ओळखले जातात. 2026 पर्यंत ते महाराष्ट्रातील सर्वात कणखर आणि रणनीतिकदृष्ट्या हुशार नेत्यांपैकी एक म्हणून ओळखले जात होते आणि सध्या उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत होते. त्यांचा प्रवास ही एका अशा संघर्षमय माणसाची कहाणी आहे, ज्यांनी आपले काका शरद पवार यांच्या सावलीतून बाहेर पडून स्वतःची एक स्वतंत्र राजकीय ओळख निर्माण केली, जी प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि कारभाराप्रति स्पष्ट आणि थेट दृष्टिकोनासाठी ओळखली जाते.

देवळाली प्रवरामधील आजोबांच्या घरी अजित पवारांचा जन्म : अजित पवार यांचा जन्म 22 जुलै 1959 रोजी महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील देवळाली प्रवरा येथील त्यांच्या आजोबांच्या घरी झाला. अजित पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे मोठे भाऊ अनंतराव पवार यांचे पुत्र आहेत, अनंतराव पवार हे व्ही. शांताराम यांच्या राजकमल स्टुडिओमध्ये काम करत होते. अजित पवार यांचे लग्न सुनेत्रा पवार यांच्याशी झाले असून, त्यांना जय आणि पार्थ पवार असे दोन मुलगे आहेत. अजित पवार यांनी देवालाली प्रवरा येथे शिक्षण घेतले आणि त्यांनी महाराष्ट्र सरकारकडून माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र (SSC) मिळवले. अजित पवार यांचे शिक्षण माध्यमिक शालेय स्तरापर्यंत (अमेरिकेतील ज्युनियर हायच्या समकक्ष) किंवा GCSE (यूके) पर्यंत झालंय.

त्यांना प्रेमाने 'दादा' (मोठे भाऊ) म्हणून ओळखतात : अजित अनंतराव पवार हे महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP) प्रमुख आहेत. त्यांनी आपले काका आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस(शरदचंद्र पवार)चे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या पावलांवर पाऊल ठेवून राजकारणात प्रवेश केला आणि अखेरीस महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री झाले. त्यांचे अनुयायी आणि जवळचे लोक त्यांना प्रेमाने 'दादा' (मोठे भाऊ) म्हणून ओळखतात. अजितदादा पवार यांचा साखर कारखान्याच्या संचालकपदापासून ते महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्रिपदापर्यंतचा प्रवास कौतुकास्पद आणि प्रेरणादायी आहे. राजकारण आणि सामाजिक कार्य हा त्यांच्या कुटुंबाचा वारसा असला तरी त्यांचे यश केवळ त्या वारशामुळेच मिळाले, असे म्हणणे अन्यायकारक ठरेल. आपले काका शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनानंतरही अजित पवारांनी सुरुवातीपासूनच आपण कार्यक्षम, प्रभावी आणि सक्षम असल्याचे सिद्ध केले आणि कोणत्याही सामान्य कार्यकर्त्याप्रमाणेच कठोर परिश्रमाने राजकारणात आपले स्थान निर्माण केले.

अजितदादांची राजकारणात एक प्रभावी नेता म्हणून ओळख : त्यांचे प्रशासनाचे सखोल ज्ञान, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन, तीक्ष्ण निर्णयक्षमता, प्रशासनावरील मजबूत पकड आणि उल्लेखनीय कार्यक्षमता ही त्यांना इतरांपेक्षा वेगळे ठरवते. स्पष्टवक्तेपणा आणि वेळेच्या पालनासाठी ओळखले जाणाऱ्या अजितदादांनी राजकारणात एक प्रभावी नेता म्हणून आपली वेगळी ओळख निर्माण केली, जो आपण दिलेलं आश्वासन पाळतो आणि ते पूर्णत्वास नेतो. प्रतिकूल परिस्थितीतही ते हाती घेतलेली कामे पूर्णत्वास नेतात हे त्यांच्या दृढनिश्चय आणि लवचिकतेचे प्रतिबिंब आहे. विजय मिळेपर्यंत लढणे हा त्यांचा स्वभाव आहे. अजितदादा पवार यांच्यासाठी उपमुख्यमंत्रिपद हा प्रवासाचा शेवट नाही. त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासाला नव्याने आकार मिळालाय.

शैक्षणिक पात्रता : अजित पवार यांनी त्यांचे 10 वीचे शिक्षण बारामती येथील महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी हायस्कूलमधून पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रातील कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठातून उच्च शिक्षण घेतले. अजित पवार महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी मुंबईत आले, शिक्षण पूर्ण झाल्यावर ते बारामतीला परत आले आणि तेथील सहकारी संस्थांमध्ये सामाजिक आणि राजकीय कामाला सुरुवात केली.

अजित पवार यांचे वैवाहिक आणि कौटुंबिक जीवन : त्यांनी 1985 मध्ये सुनेत्रा पवार यांच्याशी विवाह केला. सुनेत्रा पवार या महाराष्ट्राचे माजी मंत्री डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील यांच्या सावत्र बहीण आहेत. अजित आणि सुनेत्रा यांना जय पवार (व्यवसाय) आणि पार्थ पवार (राजकारणी) अशी दोन मुले आहेत. त्यांचे वडील अनंतराव पवार यांनी प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते व्ही. शांताराम यांच्यासोबत राजकमल स्टुडिओमध्ये काम केले होते. त्यांचे आजोबा गोविंद पवार आणि आजी शारदा पवार यांना एकूण 11 मुले होती.

अजित पवार हे महाराष्ट्राचे 'दादा': राजकारण म्हणजे आरोपांचा खेळ. आजपर्यंत अजित पवार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झालेत, पण एकही आरोप सिद्ध झालेला नाही. अजित पवार स्पष्ट बोलत असल्यामुळे अनेकदा लोकांच्या नजरेत वाईट ठरतात. मात्र, अजित पवार यांनी जनतेसाठी केलेल्या विकासकामांचा आलेख लोकांना त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्यास भाग पाडतो. म्हणूनच त्यांच्यावर कितीही आरोप झाले तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणात ते 'दादा' म्हणून ओळखले जातात. अजित पवार यांनी आपल्या वक्तशीरपणा, लोकांसाठी सतत उपलब्ध असणे, समस्या सोडवणे, विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांशी बुद्धिमत्तापूर्ण चर्चा करून निर्णय घेणे आणि विकासासोबतच कलात्मक दृष्टिकोन जोपासणे या गुणांमुळे लोकांच्या हृदयात स्थान मिळवलंय.

वारसा आणि प्रभाव
कार्ययोगदान
वित्त आणि नियोजन राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला, कृषी आणि सिंचनावर भर दिला
पक्ष नेतृत्व महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा पाया मजबूत केला
युतीचे राजकारण भाजपा, शिवसेना, काँग्रेस यांच्यासोबतच्या युतीमध्ये प्रमुख वाटाघाटी
बारामतीचा विकास शिक्षण, पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित केले आणि महिला कल्याणचा विकास
राजकीय दीर्घायुष्य विविध सरकारांमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केले

अजित पवार यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा : अजित यांचे वडील अनंतराव हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे मोठे बंधू होते. शरद पवार यांच्याप्रमाणे अनंतराव यांनी प्रसिद्ध दिग्दर्शक व्ही. शांताराम यांच्यासाठी काम केले. अजित यांच्या महत्त्वाकांक्षेने त्यांना त्यांच्या काकांच्या पावलांवर पाऊल ठेवून राजकारणात आणले. त्यांच्या काकांच्या राजकीय कारकिर्दीप्रमाणेच अजित यांचीही राजकीय कारकीर्द राहिलीय, कारण अजित पवारांनी महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रावर मजबूत पकड मिळवण्यासाठी काम केलं. ते 1992 पासून त्यांचे काका शरद पवार यांच्यासोबत आहेत. अजित पवारांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुखपदाचे संभाव्य वारस मानले जात असताना 2009 च्या संसदीय निवडणुकीत शरद पवार यांची कन्या सुप्रिया सुळे यांच्या राजकारणातील प्रवेशामुळे आपण असुरक्षित आहोत, अशा अफवांना त्यांना वारंवार नकार द्यावा लागला. सुळे आणि अजित या दोघांनीही त्यांच्यात कोणतीही स्पर्धा असल्याचे नाकारले.

अजित पवार यांचा राजकीय प्रवास

2026: जानेवारी 2026 मध्ये महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री असताना बारामतीजवळ झालेल्या एका दुःखद विमान अपघातात अजित पवार यांचे निधन झाले, ज्यामुळे त्यांच्या प्रदीर्घ आणि प्रभावशाली राजकीय कारकिर्दीचा अचानक अंत झाला.

2024: अजित पवार यांनी 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत बारामती विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली आणि जिंकली, त्यानंतर त्यांनी फडणवीस सरकारमध्ये राज्याच्या उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

2023: अजित पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केले, तसेच त्यांनी अर्थ आणि नियोजन यांसारखी महत्त्वाची मंत्रिमंडळ खातीही सांभाळली.

2019: पहाटेच्या शपथविधीच्या मोठ्या राजकीय नाट्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्रिपदावरून राजीनामा दिला. त्यांच्यापाठोपाठ देवेंद्र फडणवीस यांनीही मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

2019: अजित पवार यांनी 23 नोव्हेंबर 2019 रोजी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

2014: अजित पवार 2009 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेवर पुन्हा निवडून आले, ही बारामती मतदारसंघातून आमदार म्हणून त्यांची सलग चौथी टर्म होती आणि यामुळे या प्रदेशातील त्यांचा मजबूत राजकीय पाया आणखी मजबूत झाला.

2004: अजित पवार बारामती मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर पुन्हा निवडून आले, त्यानंतर त्यांची जलसंपदा मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या भूमिकेव्यतिरिक्त त्यांनी पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणूनही काम केले, ज्यामुळे राज्य प्रशासन आणि प्रादेशिक विकास या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये त्यांचा प्रभाव अधिक दृढ झाला.

1999: अजित पवार बारामती मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर पुन्हा निवडून आले आणि पहिल्यांदाच मंत्रिमंडळात सामील झाले. ऑक्टोबर 1999 ते डिसेंबर 2003 पर्यंत त्यांनी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात सिंचन मंत्री म्हणून काम केले. यानंतर डिसेंबर 2003 ते ऑक्टोबर 2004 दरम्यान त्यांनी ग्रामविकास मंत्रिपद भूषवले, ज्यामुळे राज्य प्रशासनातील त्यांची भूमिका आणखी मजबूत झाली.

1995 : 1995 मध्ये अजित पवार बारामती मतदारसंघातून पहिल्यांदाच विधानसभेचे सदस्य (आमदार) म्हणून निवडून आले, ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्यांच्या प्रदीर्घ आणि प्रभावशाली कारकिर्दीची सुरुवात झाली.

1991: 1991 मध्ये ते 10 व्या लोकसभेत खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धीस आले, राज्य राजकारणावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी त्यांनी चार महिन्यांतच राजीनामा दिला; त्याच वर्षी ते कृषी आणि ऊर्जा राज्यमंत्री बनले आणि नोव्हेंबर 1992 पर्यंत या पदावर राहिले आणि नोव्हेंबर 1992 ते फेब्रुवारी 1993 पर्यंत त्यांनी मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मृदा संवर्धन, ऊर्जा आणि नियोजन राज्यमंत्री पद भूषवले, त्याच वेळी पुणे जिल्हा सहकारी बँक (पीडीसी)चे अध्यक्ष, छत्रपती साखर कारखान्याचे संचालक, छत्रपती बाजारचे अध्यक्ष आणि विद्या प्रतिष्ठान व पुणे जिल्हा विकास प्रतिष्ठानचे विश्वस्त म्हणून सहकारी क्षेत्रात आपला प्रभाव वाढवला.

1982: अजित पवार यांनी 1982 मध्ये एका सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाचे सदस्य म्हणून आपल्या राजकीय प्रवासाला सुरुवात केली, ज्यामुळे त्यांचा सार्वजनिक जीवनात प्रवेश झाला.

1991 साली ते पुणे जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष : अजित पवार यांनी 1982 मध्ये आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली, तेव्हा ते विशीच्या सुरुवातीच्या काळात होते. साखर सहकारी संस्थेवर त्यांची निवड हे राजकारणातील त्यांचे पहिले पाऊल होते. 1991 साली ते पुणे जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष झाले. ते सलग 16 वर्षे या पदावर होते. 1991 मध्ये अजित पवार बारामती मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आले होते, परंतु त्यांनी ही जागा त्यांचे काका शरद पवार यांच्यासाठी रिक्त केली, जे त्यावेळी पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्ये भारताचे संरक्षण मंत्री होते. त्याच वर्षी ते महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून आले आणि नोव्हेंबर 1992 ते फेब्रुवारी 1993 पर्यंत कृषी आणि ऊर्जा राज्यमंत्री होते. 1995, 1999, 2004, 2009 आणि 2014 मध्ये ते त्याच मतदारसंघातून पुन्हा निवडून आले. त्यांनी आतापर्यंत भूषवलेल्या काही महत्त्वाच्या पदांमध्ये कृषी, फलोत्पादन आणि ऊर्जा राज्यमंत्री, जलसंपदा मंत्री (कृष्णा खोरे आणि कोकण सिंचन, तीन वेळा) आणि उपमुख्यमंत्री (29 सप्टेंबर 2012 ते 25 सप्टेंबर 2014) यांचा समावेश आहे.

2010 मध्ये अजितदादांची इच्छा पूर्ण झाली आणि ते उपमुख्यमंत्री बनले : अजित पवार महत्त्वाकांक्षी आहेत आणि एके दिवशी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनण्याचे त्यांचे स्वप्न होते. आतापर्यंत राजकारणात त्यांचाच शब्द चालत आलाय. 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांनी उपमुख्यमंत्री होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तेव्हा छगन भुजबळ यांची त्या पदासाठी निवड झाली होती. पण नाट्यमयरित्या डिसेंबर 2010 मध्ये त्यांची इच्छा पूर्ण झाली आणि ते उपमुख्यमंत्री बनले. सप्टेंबर 2013 मध्ये त्यांचे नाव सिंचन घोटाळ्यात ओढले गेले आणि त्यामुळे त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा देण्यास भाग पडले. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मोठ्या दबावानंतर 7 डिसेंबर 2013 रोजी त्यांना निर्दोष ठरवून पुन्हा उपमुख्यमंत्रिपदावर पुनर्संस्थापित करण्यात आले.

सहकारी संस्था आणि इतर संघटनांमधील पदे:

विश्वस्त, विद्या प्रतिष्ठान, बारामती

संचालक, छत्रपती शिक्षण संस्था, भवानीनगर, तालुका इंदापूर

संचालक, श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना, लि., भवानीनगर, मालेगाव सहकारी साखर कारखाना आणि सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना, लि., जिल्हा पुणे

संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ, मुंबई

संचालक, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट पुणे

अध्यक्ष, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई

संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ

अध्यक्ष, पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटना

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य खो-खो संघटना

अजित पवार यांची नेतृत्वशैली विशेष : अनेक राजकारण्यांप्रमाणे जे विस्तृत भाषणांवर अवलंबून असतात, त्याउलट अजित पवार त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी आणि थेट बोलण्यासाठी ओळखले जातात. त्यांचे जनता दरबार त्यांच्या कार्यक्षमतेसाठी प्रसिद्ध आहेत. जर एखादी विनंती कायदेशीर मर्यादेत पूर्ण केली जाऊ शकत नसेल, तर ते अर्जदाराला खोटी आश्वासने देण्याऐवजी त्वरित 'नाही' असे सांगतात. या पारदर्शकतेमुळे एक निष्ठावान मतदारवर्ग तयार झालाय, जो कोणत्याही लेखी जाहीरनाम्यापेक्षा त्यांच्या शब्दाला अधिक महत्त्व देतो.

बैठकीचे कामकाज वेळेवर सुरू : दुसरे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे वेळेच्या बाबतीत त्यांची असलेली वचनबद्धता. महाराष्ट्रात अनेकदा गंमतीने म्हटले जाते की, जर एखादी बैठक सकाळी 7 वाजता ठरली असेल, तर अजित पवार सकाळी 6:55 वाजता पोहोचतील आणि इतर कोणी आले असो वा नसो, बैठकीचे कामकाज वेळेवर सुरू होईल. ही शिस्त त्यांच्या या विश्वासाचे प्रतिबिंब आहे की, शासन हे कृती आणि जबाबदारीवर आधारित असले पाहिजे, केवळ औपचारिकतेवर नाही.

त्यांच्या प्रशासनातील प्रमुख टप्पे

अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने बारामती नगर परिषदेवर आपले नियंत्रण कायम ठेवलंय, अलीकडील नगर परिषद निवडणुकीत 41 पैकी 35 जागा जिंकल्या.

अपयशी बंडखोरी ते यशस्वी बंडखोरी: त्यानंतर 2019 मध्ये शिवसेना-भाजपा युती तुटल्यानंतर अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाविरुद्ध बंड केले आणि भाजपाच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री पद स्वीकारले. हे सरकार अत्यंत अनपेक्षितपणे सत्तेवर आले. महाराष्ट्राची सकाळ होत असतानाच शपथविधी सोहळा पूर्ण करून फडणवीस-पवार यांनी देशाला राजकीय धक्का दिला. परंतु न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हे सरकार केवळ तीन दिवस टिकले. पण 2023 मध्ये अजित पवार 40 आमदारांसह एनडीएमध्ये सामील झाले आणि त्यांनी उपमुख्यमंतिरीपदाची शपथ घेतली.

आर्थिक आणि पायाभूत सुविधा विकास: त्यांनी महाराष्ट्राचे अनेक अर्थसंकल्प सादर केले, ज्यात कृषी, सिंचन आणि ग्रामीण विकासावर लक्ष केंद्रित केले. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी मोठ्या सिंचन प्रकल्पांची मागणी केली. रस्ते आणि द्रुतगती मार्गांसह शहरी पायाभूत सुविधांच्या विस्तारात भूमिका बजावली.

पक्षीय पुनर्रचना: अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात (एनसीपी) नाट्यमय फूट पाडली आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसोबत (एनडीए) युती केली. एका निर्णायक पावलात त्यांनी आपल्या गटासाठी प्रतिष्ठित घड्याळ चिन्ह मिळवले, ज्यामुळे त्यांचे नेतृत्व अधिक दृढ झाले आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर पक्षाची भूमिका नव्याने परिभाषित झाली.

युतीचे प्रयोग: अजित पवार हे भाजपासोबतच्या अल्पायुषी "80 तासांच्या सरकार"च्या स्थापनेतील एक प्रमुख व्यक्ती होते, जो महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील एक नाट्यमय प्रसंग होता. नंतर त्यांनी महाविकास आघाडी (MVA) युतीमध्ये उपमुख्यमंत्रिपदाची भूमिका स्वीकारली, ज्यामुळे बदलत्या राजकीय युतींमध्ये त्यांची जुळवून घेण्याची क्षमता आणि प्रभाव अधोरेखित झालाय.

कल्याणकारी उपक्रम: अजित पवार यांनी प्रमुख कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवली, विशेषतः 'लाडकी बहीण योजना', ज्याचा उद्देश महिलांना सक्षम करणे आणि समाजातील दुर्बळ घटकांना आधार देणे हा होता. अशा कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीतील त्यांच्या नेतृत्वाने सर्वसमावेशक वाढ आणि सामाजिक समानतेप्रती असलेली त्यांची बांधिलकी अधोरेखित केली, ज्यामुळे विकासाचे फायदे केवळ पायाभूत सुविधांपुरते मर्यादित न राहता नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनापर्यंत पोहोचले.

सामाजिक उपक्रम: बारामतीमध्ये शिक्षण आणि महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमांना पाठिंबा दिला. आपल्या कार्यकाळात क्रीडा आणि युवा कल्याण योजनांना प्रोत्साहन दिले.

राजकीय महत्त्वाचा टप्पा: अजित पवार यांनी प्रथमच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री पद भूषवले, जो त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा होता. या पदाने केवळ राज्यातील नेतृत्वामध्ये त्यांचा वाढता प्रभावच अधोरेखित केला नाही, तर महाराष्ट्राचे शासन आणि विकास धोरण ठरवण्यात त्यांच्या सक्रिय भूमिकेसाठी मार्गही मोकळा केला.

धोरणात्मक युती: अजित पवार यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांदरम्यान एक ऐतिहासिक युती घडवून आणली, ज्याचा उद्देश महाराष्ट्राच्या शहरी राजकीय पटलावर 'पवार कुटुंबाचा' प्रभाव मजबूत करणे हा होता. या युतीमुळे स्थानिक प्रशासनात त्यांच्या कुटुंबाचे अस्तित्व अधिक दृढ झालेच, शिवाय दीर्घकालीन राजकीय ताकदीसाठी एकमत घडवून आणण्याची आणि युतींचा फायदा घेण्याची त्यांची क्षमताही दिसून आली.

सिंचन सुधारणा(1991 – 2004): अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या सिंचन क्षेत्राच्या परिवर्तनाचे नेतृत्व केले. महाराष्ट्राच्या सिंचन विभागाने विदर्भ आणि मराठवाड्यात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू केले. त्यांच्या पुढाकारामुळे पाण्याची उपलब्धता वाढली, कृषी पायाभूत सुविधा मजबूत झाल्या आणि दीर्घकाळच्या प्रादेशिक विषमतेवर तोडगा निघाला, ज्यामुळे समान ग्रामीण विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले गेले.

पिंपरी-चिंचवडचे परिवर्तन : अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पिंपरी-चिंचवडने आशियातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकांपैकी एक म्हणून ओळख मिळवली. त्यांच्या दूरदृष्टीमध्ये रुंद रस्ते, आधुनिक उड्डाणपूल आणि विस्तीर्ण सार्वजनिक उद्यानांवर भर होता, ज्यामुळे शहरी विकासाचा एक आदर्श निर्माण झाला, जो नंतर इतर अनेक भारतीय शहरांनी स्वीकारला. या परिवर्तनामुळे केवळ पायाभूत सुविधांमध्येच वाढ झाली नाही, तर शाश्वत शहर नियोजनासाठी एक आदर्श निर्माण झाला.

वित्त आणि अर्थसंकल्प : राज्याचे अनेक वेळा अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार राज्याच्या अर्थसंकल्पावरील त्यांच्या 'पॉकेट-डिक्शनरी'सारख्या प्रभुत्वासाठी प्रसिद्ध झाले. त्यांनी लोककल्याणकारी योजना आणि वित्तीय शिस्त यांचा कौशल्याने समतोल साधला, ज्यामुळे महामारीनंतरच्या आव्हानात्मक पुनर्प्राप्तीच्या काळातही स्थिरता सुनिश्चित झाली. त्यांच्या दृष्टिकोनातून हे दिसून आले की, व्यावहारिक आर्थिक व्यवस्थापन सर्वसमावेशक सामाजिक धोरणांसोबत कसे अस्तित्वात राहू शकते, ज्यामुळे एक सूक्ष्म आणि प्रभावी प्रशासक म्हणून त्यांची प्रतिष्ठा अधिक दृढ झाली.

एका युगाचा अंत : 2026 मध्ये अजित पवार यांच्या अचानक झालेल्या निधनाने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला धक्का बसला. त्यांनी व्यावहारिक प्रशासन, आघाडी निर्मिती आणि तळागाळातील विकासाचा वारसा मागे ठेवला, ज्यामुळे ते राज्याच्या आधुनिक इतिहासातील सर्वात प्रभावशाली नेत्यांपैकी एक बनले.

संपादकांची शिफारस

