नवरात्रीत स्त्रीशक्तीचं अनोखं रूप! पतीच्या निधनानंतर खचल्या नाही, पाककलेच्या जोरावर उभी केली करोडोंची 'तुळजाई'
पतीच्या निधनानंतर मुलांच्या शिक्षणासाठी पाककलेच्या जोरावर कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या महिला उद्योजिका रेणुका मुळीक यांच्या प्रेरणादायी संघर्षाचा विशेष आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे अमित फुटाणे यांनी.
Published : October 17, 2026 at 6:24 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : सध्या देशभरात नवरात्रोत्सवाचा मोठा उत्साह सुरू असून, ठीकठिकाणी दुर्गेच्या विविध रूपांची मनोभावे पूजा केली जात आहे. याच नवरात्राच्या आणि स्त्रीशक्तीच्या पावन पर्वावर, संकटांचा महिषासूर मारून यशाचं शिखर गाठणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगरमधील आधुनिक 'दुर्गे'ची म्हणजेच महिला उद्योजिका रेणुका मुळीक यांची थक्क करणारी यशोगाथा समोर आली आहे.
मेहनत आणि जिद्दीला जर कलेची जोड मिळाली, तर अशक्य गोष्टीही शक्य होतात, याची प्रचिती रेणुका मुळीक यांच्याकडे पाहून आल्याशिवाय राहत नाही. पतीच्या निधनानंतर मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे उभे करण्याच्या आव्हानाला त्यांनी आपल्या पाककलेच्या माध्यमातून उत्तर शोधलं. त्यांच्या एका छोट्याशा स्वयंपाकघराला आज मोठ्या हॉटेलचं स्वरूप प्राप्त झालं आहे. काही वर्षांपूर्वी अवघे 200 रुपये मिळवण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या रेणुका मुळीक आज वर्षाकाठी दोन ते तीन कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल करत आहेत. त्यांनी केलेल्या योग्य आर्थिक नियोजनामुळेच त्यांची मुलगी आज कनिष्ठ अभियंता म्हणून शासकीय सेवेत रुजू झाली आहे, तर आयटी अभियंता असलेला मुलगा चांगल्या पगाराची नोकरी सोडून आईच्या व्यवसायात हातभार लावत आहे. या छोट्याशा व्यवसायाला आता मोठं स्वरूप देण्याचा मानस असून, लवकरच इतर शहरांमध्येही याच्या शाखा सुरू करण्याचा विचार असल्याचं उद्योजिका रेणुका मुळीक यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केला.
पतीच्या निधनानंतर अडचणींचा डोंगर
शहरातील रेणुका मुळीक आज एक यशस्वी उद्योजिका म्हणून परिचित असल्या, तरी काही वर्षांपूर्वी त्यांचं आयुष्य अतिशय खडतर होतं. लहानपणीच आईचं निधन झाल्यानं आजीच्या छत्रछायेत त्या मोठ्या झाल्या. अवघ्या सोळाव्या वर्षी त्यांचा विवाह एका कंत्राटदार व्यावसायिकाशी करण्यात आला. मात्र, 1998 मध्ये वयाच्या 25व्या वर्षी पती महेश मुळीक यांचं अपघाती निधन झालं आणि रेणुका यांच्यावर दोन लहान मुलांची संपूर्ण जबाबदारी आली. अशा कठीण प्रसंगी त्यांच्या वडिलांनी त्यांना सावरलं. पतीचं एक दुकान होतं, तिथे त्यांनी गिफ्ट शॉप सुरू केलं. मात्र, त्यातून केवळ रोजचा खर्च भागेल इतकंच उत्पन्न मिळत असे. आजीने लहानपणीच स्वयंपाक शिकवला असल्यामुळे, उत्तम जेवण बनवणं आणि ते इतरांना खाऊ घालणं हा त्यांचा छंद होता. त्यातूनच अधिकचं उत्पन्न मिळवण्यासाठी त्यांनी घरातूनच खाद्यपदार्थ पुरवण्यास सुरुवात केली. परंतु, मुलांना उच्च शिक्षण देण्यासाठी हे उत्पन्न पुरेसं नसल्यानं त्या यात समाधानी नव्हत्या. अखेर आपल्या पाककलेची व्याप्ती वाढवण्याच्या उद्देशानं त्यांनी 'तुळजाई स्वयंपाकघर' ही संकल्पना पुढे आणली आणि 2010 मध्ये एक दुकान भाडेतत्त्वावर घेऊन आपला पहिला व्यावसायिक प्रयत्न सुरू केला.
सुरुवातीच्या काळात करावा लागला मोठा संघर्ष
कोणाचाही पाठिंबा नसताना एका एकट्या स्त्रीनं व्यवसाय करणं म्हणजे समाज अशक्यच मानतो. अशा परिस्थितीत 2010 मध्ये दोन मुलांची संपूर्ण जबाबदारी सांभाळत त्यांनी आपल्या व्यवसायाला सुरुवात केली. त्यांनी 'स्वयंपाकघर' तर सुरू केले, मात्र सुरुवातीच्या काळात रोजचे 200 रुपये मिळवणंही त्यांच्यासाठी कठीण झालं होतं. 'आपला निर्णय चुकला तर नाही ना?' असा विचार मनात येत असतानाही, त्यांनी हार न मानता आपलं काम चिकाटीनं सुरू ठेवलं. केवळ आपल्या गरजेपुरते कमवायचं या कल्पनेतून त्यांनी कामाला सुरुवात केली होती, पण हळूहळू त्यांच्या व्यवसायाला ग्राहकांची मोठी पसंती मिळू लागली आणि कामाचा व्याप वाढला. सुरुवातीला सर्व कामे त्या एकट्याच करत होत्या, मात्र नंतर त्यांनी इतर महिलांनाही रोजगार देऊन आपल्या व्यवसायाचा विस्तार केला. आजच्या घडीला त्यांच्याकडे 25 ते 30 महिला कामाला असून, त्या सर्वांसाठी रेणुका मुळीक या एक मोठ्या प्रेरणास्थान बनल्या आहेत. आज शहरातील अनेक सोहळ्यांमध्ये 'तुळजाई स्वयंपाकघर' हा एक महत्त्वाचा आणि हक्काचा घटक बनलं असल्याचं रेणुका यांनी अभिमानानं सांगितलं.
दोन मोठ्या समूहांची साथ ठरली महत्त्वपूर्ण
2010 मध्ये स्वयंपाकघर सुरू करून कामाला सुरुवात केल्यानंतर, 2018 मध्ये त्यांना 'इंडियन ऑइल' कंपनीला खाद्यपदार्थ पुरवण्याचं मोठं काम मिळालं. कंपनीतील अंतर्गत बैठका असोत की मोठे कार्यक्रम, प्रत्येक ठिकाणी लागणारा नाश्ता आणि जेवण 'तुळजाई स्वयंपाकघरातून'च तयार होऊ लागलं. कोविडच्या अत्यंत कठीण काळातही बाहेरगावाहून शहरात येऊन राहणारे विद्यार्थी आणि नागरिकांना जेवण पुरवण्याचं महत्त्वपूर्ण काम त्यांनी केलं. त्यानंतर, 2023 मध्ये त्यांना शहर पोलिसांना लागणारे खाद्यपदार्थ तयार करून देण्याची मोठी संधी मिळाली. पहिल्याच कामात त्यांनी उत्तम दर्जा आणि सेवा दिल्यानं, आता पोलीस आयुक्तालयामार्फत होणाऱ्या बैठका तसेच बंदोबस्ताच्या काळात पोलिसांना दिलं जाणारं भोजन पुरवण्याचं काम त्या करत आहेत. यासोबतच शहरातील विविध खासगी कार्यक्रमांमधूनही जेवणाच्या ऑर्डर्स मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या. याच विश्वासार्हतेमुळे आज वर्षाकाठी अडीच ते तीन कोटी रुपयांची उलाढाल करणं शक्य झालं, अशी भावना उद्योजिका रेणुका मुळीक यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली.
मुलं झाली उच्चशिक्षित
पतीचं निधन झालं, त्यावेळी मुलगा निनाद हा पाच ते सहा वर्षांचा, तर मुलगी राजलक्ष्मी ही अवघ्या दीड वर्षांची होती. ही भीषण दुर्घटना घडल्यानंतर रेणुका पूर्णपणे खचल्या होत्या आणि त्यांची प्रकृतीही खूप खालावली होती. त्या या धक्क्यातून सावरू शकतील अशी शक्यता वाटत नव्हती; कारण जवळपास दीड ते दोन वर्षे त्या नैराश्यात होत्या. मात्र, नंतर त्यांनी स्वतःला त्या परिस्थितीतून बाहेर काढलं आणि मुलांच्या भविष्याचा विचार करू लागल्या. आपलं शिक्षण कमी असल्यानं 'आता आपण काय करू शकू?' अशी चिंता त्यांना सतावत होती. अशा परिस्थितीत त्यांनी स्वतःमधील पाककलेचा गुण ओळखून स्वयंपाकघर सुरू केलं आणि खवय्यांना घरगुती चव देण्याचा प्रयत्न केला, ज्यात त्या यशस्वी ठरल्या. हा व्यवसाय करताना केवळ आणि केवळ मुलांचं उत्तम शिक्षण हाच हेतू त्यांनी डोळ्यासमोर ठेवला होता. त्यांचा हा हेतू आज पूर्णपणे साध्य झाला आहे. मुलगा निनाद आयटी अभियंता होऊन एका खासगी कंपनीत रुजू झाला, तर मुलगी राजलक्ष्मी देखील अभियंता झाली असून ती सरकारी सेवेत दाखल झाली आहे. दरम्यान, मुलगा निनाद यानं 2020 मध्ये आपली चांगली नोकरी सोडून आईसोबत व्यवसायात येण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला त्याचा हा निर्णय चुकीचा वाटत होता, मात्र आता त्यानं जे केलं ते योग्यच होतं असं वाटतं. आयुष्यात आज या गोष्टीचे मोठं समाधान असून, मुलांना आपल्या आईच्या कष्टाची पूर्ण जाणीव असल्याचं रेणुका मुळीक अभिमानानं सांगतात.
सोबतच्या महिला हीच खरी संपत्ती
2010 मध्ये व्यवसाय सुरू केला, त्यावेळी सर्व कामे रेणुका यांना स्वतःलाच करावी लागत होती. स्वयंपाक करणं, ग्राहकांना जेवण वाढणं, स्वच्छता राखणं आणि भांडी घासणं अशी सर्व कामे त्या एकट्याच करत असत. मात्र, हळूहळू व्यवसाय वाढू लागल्यावर त्यांनी इतर महिलांना कामावर ठेवण्यास सुरुवात केली. प्रत्येकाचं एक वैशिष्ट्य असतं, हे लक्षात घेऊन त्यांनी महिलांमधील खास गुण ओळखले आणि त्यानुसार त्यांच्याकडे कामांची जबाबदारी सोपवली. यामुळे जेवण अधिक चांगल्या दर्जाचं बनू लागलं आणि कामेही वेगानं होऊ लागली. व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या काळापासून सोबत असलेल्या महिला आजही त्यांच्याशी जोडलेल्या आहेत. या व्यवसायाच्या माध्यमातून त्या महिलांनीही आपल्या संसाराला हातभार लावला असून, आपल्या मुलांचं शिक्षण आणि विवाह सोहळे यशस्वीपणे पूर्ण केले आहेत. "या छोट्याशा व्यवसायामुळे मला जसा मोठा आधार मिळाला, तसाच माझ्याकडे काम करणाऱ्या इतर महिलांच्या कुटुंबांनाही आर्थिक हातभार लागला", असं रेणुका मुळीक म्हणतात. आजच्या घडीला त्यांच्याकडे 25 ते 30 महिला कायमस्वरूपी कामाला आहेत. याशिवाय, बाहेरील मोठ्या कार्यक्रमांच्या ऑर्डर्स मिळाल्यावर इतर काही महिलांना रोजंदारीवर काम दिले जाते. त्यामुळे कधीकाळी अगदी छोटा वाटणारा हा व्यवसाय आज खूप मोठा झाला असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. आता प्रत्येक शहरात या व्यवसायाचा विस्तार करण्याचा मानस असून, आपली जी हक्काची 'घरगुती चव' ही ओळख आहे, ती कायम ठेवण्याचा आपला दृढ निर्धार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
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