मोबाईल बाजूला, पुस्तक हातात; नाशिकच्या सार्वजनिक वाचनालयाचा बालवाचकांसाठी अनोखा उपक्रम
कोरोना काळात लहान मुलांच्या हातात आलेला मोबाईल आणि संगणक त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला. ऑनलाइन शिक्षणासोबतच मनोरंजनासाठीही मुलांचा स्क्रीनटाइम वाढला.
Published : September 9, 2026 at 4:20 PM IST
नाशिक : मोबाईलच्या अतिवापरामुळे मुलांच्या मानसिक आणि बौद्धिक विकासावर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त होत असताना, नाशिकच्या ऐतिहासिक सार्वजनिक वाचनालयानं मुलांना पुन्हा पुस्तकांच्या दुनियेत रमवण्यासाठी स्तुत्य पाऊल उचललं आहे. वाचनालयाच्या बालभवन विभागामार्फत बालवाचकांसाठी तब्बल 9 हजारांहून अधिक पुस्तकांचा खजिना मोफत उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सध्या 950 हून अधिक बालवाचक या उपक्रमाचा लाभ घेत आहेत.
कोरोना काळात लहान मुलांच्या हातात आलेला मोबाईल आणि संगणक त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला. ऑनलाइन शिक्षणासोबतच मनोरंजनासाठीही मुलांचा स्क्रीनटाइम वाढला. त्यामुळे मोबाईलच्या अतिवापराचा मुलांच्या मानसिक आणि बौद्धिक विकासावर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक वाचनालयाच्या बालभवन विभागानं मुलांना वाचनाची गोडी लागावी आणि त्यांचा वेळ पुस्तकांसोबत जावा, यासाठी 9 हजारांहून अधिक पुस्तकं मोफत उपलब्ध करून दिली आहेत. विविध विषयांवरील पुस्तकांमुळे बालवाचकांना त्यांच्या आवडीनुसार वाचनाची संधी मिळत आहे. सध्या 950 हून अधिक बालवाचक या पुस्तकांच्या खजिन्याचा आनंद घेत असून, मोबाईलच्या दुनियेत रमलेल्या मुलांना पुन्हा पुस्तकांकडे वळवण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरत आहे.
मोफत पुस्तक वाचन उपक्रम : कोरोना काळात अनेक मुलांच्या हातात मोबाईल आला. अशा मोबाईलच्या युगात मुलांना पुस्तकांशी जोडणं हे मोठं आव्हान आहे. यासाठी सार्वजनिक वाचनालयाच्या बालभवन विभागाने मासिक शुल्क माफ करून एकाच वेळी दोन भाषांतील पुस्तकं देण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळत असून, सध्या 950 हून अधिक मुलं या उपक्रमाशी जोडली गेली आहेत, अशी माहिती सार्वजनिक वाचनालयाचे कार्याध्यक्ष संजय करंजकर यांनी दिली.
‘मुलांनी मोबाईल बाजूला ठेवून पुस्तकं वाचावीत’ : ‘मोबाईलपासून दूर राहण्यासाठी माझे वडील मला सार्वजनिक वाचनालयात घेऊन आले. इथे 8 हजारांहून अधिक पुस्तकं आहेत. सुरुवातीला मी एक पुस्तक वाचलं आणि त्याची गोडी निर्माण झाली. आतापर्यंत वर्षभरात मी जवळपास 120 पुस्तकं वाचली आहेत. यात बहुतांशी कादंबऱ्या आहेत. सार्वजनिक वाचनालयाच्या वतीने मागील वर्षी मला उत्कृष्ट बालवाचक पुरस्कारही मिळाला आहे. सध्याच्या मोबाईल युगात सर्व विद्यार्थ्यांनी पुस्तकं वाचून आपल्या ज्ञानात भर घालावी,’ असं मत 13 वर्षीय रावी महाले हिने व्यक्त केलं.
बालभवनात विविध स्पर्धा आणि उपक्रम : 1840 मध्ये स्थापन झालेल्या सार्वजनिक वाचनालयाला ऐतिहासिक वारसा आहे. वाचनालयात विविध विषयांवरील जवळपास दोन लाख पुस्तकं, तसेच बालवाचकांसाठी नऊ हजारांहून अधिक पुस्तकं आहेत. मुलांना पुस्तकांची गोडी लागावी यासाठी वाचनालयाच्या वतीने वर्षभर विविध उपक्रम आणि स्पर्धांचं आयोजन केलं जातं.
यामध्ये कथाकथन, वाचन स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, पावसाळी कविता गायन, निबंध स्पर्धा, बालसाहित्य पुरस्कार, बालनाट्य स्पर्धा, समूहगीत गायन, बालनाट्य संमेलन, पोवाडा स्पर्धा, ‘परीक्षेवर चर्चा’, भारतीय वेशभूषा स्पर्धा, नाट्य, नृत्य व चित्रलेखन, बालचित्रपट महोत्सव, राखी बनवण्याची स्पर्धा, गणेशमूर्ती बनवण्याची कार्यशाळा, अथर्वशीर्ष पाठांतर स्पर्धा, वाचन प्रेरणा दिन, आकाशकंदील व भेटवस्तू स्पर्धा आणि किल्ले बनवण्याच्या स्पर्धेचा समावेश आहे.