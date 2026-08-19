अमेरिकेत पोहोचलेले 'रावसाहेब' पदक बदलत्या इतिहासाचे ठरले साक्षीदार! नरबळी विरोधात लढणाऱ्या अमरावतीकराला मिळाला होता सन्मान
अमरावतीच्या देशमुख कुटुंबातील रावसाहेब पदक आता अमेरिकेत पोहोचलं आहे. हे केवळ इंग्रजांनी दिलेले पदक नसून इतिहासाचं एक मौन साक्षीदार ठरलं आहे. वाचा सविस्तर
Published : August 19, 2026 at 4:39 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 5:34 PM IST
By Shashank Lavare
अमरावती - अंधश्रद्धा, अनिष्ट प्रथा आणि सामाजिक विषमतेच्या सावटाखाली समाज जगत असताना त्या विरोधात उभं राहण्याचं धाडस करणाऱ्या व्यक्तींचं कार्य काळाच्या ओघात इतिहासाचा भाग ठरतं. काहीजणांचे कार्य इतिहासाच्या पानावर उमटते. तर काही जणांचे कार्य विविध पुराव्यानुसार समोर येते. अमरावतीमध्येही इंग्रज काळात सामाजिक सुधारणांसाठी प्रयत्न करणाऱ्या आनंदराव तुकाराम देशमुख यांचे कार्य समोर आलं आहे. इंग्रजांनी दिलेल्या एका पदकातून हा इतिहास उलगडला आहे. विशेष म्हणजे हे पदक आता अमेरिकेत पोहोचलं आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यातील जरूड गावात राहणाऱ्या आनंदराव तुकाराम देशमुख यांनी इंग्रज काळात सामाजिक सुधारणेसाठी योगदान दिलं. त्यांनी केलेल्या कार्याची दखल घेत तत्कालीन इंग्रज सरकारनं त्यांना रावसाहेब हा किताब बहाल केला होता. विशेष म्हणजे या सन्मानाचं पदक अनेक वर्ष देशमुख कुटुंबात जपून ठेवण्यात आलं. आता कुटुंबातील सदस्यांनी ते अमेरिकेत नेलं आहे. त्यामुळं दीडशे वर्षांपूर्वीच्या सामाजिक परिस्थितीची आणि त्या काळातील सुधारणावादी प्रयत्नांची आठवण करून देणारी ही ऐतिहासिक वास्तू आता सातासमुद्रापार पोहोचली आहे. या किताबामागचा इतिहास आणि तत्कालीन परिस्थिती या संदर्भात जाणीव करून देणारा 'ईटीव्ही भारत'चा स्पेशल रिपोर्ट.
आनंदराव देशमुख यांचे पणतू सेवानिवृत्त प्राचार्य प्रियदर्शन देशमुख यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिलेल्या माहितीनुसार, जरूड आणि परिसरात पूर्वी नरबळीची प्रथा अस्तित्वात होती. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात अशा अनिष्ट प्रथांवर बंदी आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. मात्र, समाजातील रुढी आणि परंपरांमुळं त्या सहजपणे बंद होत नव्हत्या. याच काळात आनंदराव देशमुख यांनी आपल्या परिसरात ही प्रथा रोखण्यासाठी पुढाकार घेतला. समाजातील काही घटकांचा विरोध असतानाही त्यांनी सुधारणा राबवण्यासाठी कठोर भूमिका घेतली. सामाजिक सुधारणेसाठी त्यांनी केलेल्या या कामाची दखल घेत इंग्रज सरकारनं त्यांना रावसाहेब हा किताब वयाच्या अवघ्या 23 व्या वर्षी बहाल केला. त्यामुळे इंग्रजांनी दिलेला हा सन्मान आजच्या दृष्टीनं पाहताना वेगळ्या अर्थानं समोर येतो. एका बाजूला इंग्रज सरकारनं भारतीयांवर राज्य केलं, तर दुसरीकडे स्थानिक पातळीवर समाजातील अनिष्ट प्रथा रोखण्यासाठी काम करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांनी किताब आणि सन्मान दिला, असं प्रियदर्शन देशमुख यांनी सांगितलं.
दुष्काळात सुरू केलं होतं अन्नछत्र - एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस आणि विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस विदर्भासह मध्य भारतातील अनेक भागांना मोठ्या दुष्काळाचा सामना करावा लागला. दुष्काळामुळं निर्माण झालेल्या अन्नटंचाईत अनेकांचे बळी गेले. या काळात जरूड आणि आसपासच्या परिसरातील गरजूंसाठी आनंदराव देशमुख यांनी अन्नछत्र सुरू केल्याचं प्रियदर्शन देशमुख सांगतात. गरिबांना ज्वारीच्या कण्या देऊन त्यांची भूक भागवण्याचं काम या अन्नछत्रातून केलं जात होतं. स्वतःच्या घरातील अन्नधान्य आणि संपत्तीचा उपयोग समाजासाठी करणाऱ्या या सेवेमुळं आनंदराव देशमुख यांची स्थानिक पातळीवर वेगळी ओळख निर्माण झाली. सामाजिक सुधारणा आणि दुष्काळातील लोकसेवा या दोन्हीचा सन्मान त्यांच्या कार्यात दिसून येतो.
1911 चा संदर्भही महत्त्वाचा - 1905 मध्ये झालेल्या बंगालच्या फाळणीला देशभरातून मोठा विरोध झाला. पुढे 1911 मध्ये ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारतात आले. याच काळात ब्रिटिशांनी भारताची राजधानी कलकत्त्याहून दिल्लीला हलविण्याची घोषणा केली. बंगालची फाळणी रद्द करण्याचा निर्णयही जाहीर केला. या काळात ब्रिटिशांकडून करण्यात येणाऱ्या सन्मान व्यवस्थेचा उद्देश हा समाजातील प्रभावशील आणि लोककल्याणकारी व्यक्तींचा गौरवं करणे होता. त्याचबरोबर प्रशासनाशी सहकार्याचं वातावरण निर्माण करणं हादेखील उद्देश होता, असेदेखील प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी सांगितलं. त्यामुळं रावसाहेब किंवा रायबहादूर हे किताब तत्कालीन सामाजिक राजकीय परिस्थितीच्या संदर्भात समजून घेणं आवश्यक ठरत असल्याचं म्हस्के यांनी नमदू केलं.
राज्यघटनेनं किताबांची परंपरा केली बंद - "स्वातंत्र्यानंतर ब्रिटिशकालीन किताबांना घटनात्मक मान्यता आणि महत्त्व राहिलं नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 18 नुसार राज्याकडून सैनिकी किंवा शैक्षणिक सन्मान वगळता इतर पदव्या प्रदान करण्यास मनाई करण्यात आली. त्यामुळं रायबहादूर आणि रावसाहेब यांसारख्या किताबांची अधिकृत परंपरा संपुष्टात आली. आज जरूडच्या देशमुख कुटुंबात जपलं गेलेलं हे पदक हे वेगळ्या अर्थानं महत्त्वाचं आहे. कारण, ते ब्रिटिशकालीन सामाजिक सुधारणा, स्थानिक लोकसेवा, बदलते राजकीय विचार आणि अखेरीस स्वातंत्र्याच्या जाणीवेकडं झालेला प्रवास यांचे मौन साक्षीदार आहे", असे मत प्रा.डॉ. वैभव मस्के यांनी व्यक्त केलं.
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