ETV Bharat / state

अमेरिकेत पोहोचलेले 'रावसाहेब' पदक बदलत्या इतिहासाचे ठरले साक्षीदार! नरबळी विरोधात लढणाऱ्या अमरावतीकराला मिळाला होता सन्मान

अमरावतीच्या देशमुख कुटुंबातील रावसाहेब पदक आता अमेरिकेत पोहोचलं आहे. हे केवळ इंग्रजांनी दिलेले पदक नसून इतिहासाचं एक मौन साक्षीदार ठरलं आहे. वाचा सविस्तर

Ananadrao Deshmukh story
दीडशे वर्षापूर्वीच्या पदकाचा काय आहे इतिहास (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 19, 2026 at 4:39 PM IST

|

Updated : August 19, 2026 at 5:34 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

By Shashank Lavare

अमरावती - अंधश्रद्धा, अनिष्ट प्रथा आणि सामाजिक विषमतेच्या सावटाखाली समाज जगत असताना त्या विरोधात उभं राहण्याचं धाडस करणाऱ्या व्यक्तींचं कार्य काळाच्या ओघात इतिहासाचा भाग ठरतं. काहीजणांचे कार्य इतिहासाच्या पानावर उमटते. तर काही जणांचे कार्य विविध पुराव्यानुसार समोर येते. अमरावतीमध्येही इंग्रज काळात सामाजिक सुधारणांसाठी प्रयत्न करणाऱ्या आनंदराव तुकाराम देशमुख यांचे कार्य समोर आलं आहे. इंग्रजांनी दिलेल्या एका पदकातून हा इतिहास उलगडला आहे. विशेष म्हणजे हे पदक आता अमेरिकेत पोहोचलं आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यातील जरूड गावात राहणाऱ्या आनंदराव तुकाराम देशमुख यांनी इंग्रज काळात सामाजिक सुधारणेसाठी योगदान दिलं. त्यांनी केलेल्या कार्याची दखल घेत तत्कालीन इंग्रज सरकारनं त्यांना रावसाहेब हा किताब बहाल केला होता. विशेष म्हणजे या सन्मानाचं पदक अनेक वर्ष देशमुख कुटुंबात जपून ठेवण्यात आलं. आता कुटुंबातील सदस्यांनी ते अमेरिकेत नेलं आहे. त्यामुळं दीडशे वर्षांपूर्वीच्या सामाजिक परिस्थितीची आणि त्या काळातील सुधारणावादी प्रयत्नांची आठवण करून देणारी ही ऐतिहासिक वास्तू आता सातासमुद्रापार पोहोचली आहे. या किताबामागचा इतिहास आणि तत्कालीन परिस्थिती या संदर्भात जाणीव करून देणारा 'ईटीव्ही भारत'चा स्पेशल रिपोर्ट.

जरूडच्या आनंदराव देशमुख यांचं पदक आता अमेरिकेत ! (Source- ETV Bharat Reporter)


आनंदराव देशमुख यांचे पणतू सेवानिवृत्त प्राचार्य प्रियदर्शन देशमुख यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिलेल्या माहितीनुसार, जरूड आणि परिसरात पूर्वी नरबळीची प्रथा अस्तित्वात होती. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात अशा अनिष्ट प्रथांवर बंदी आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. मात्र, समाजातील रुढी आणि परंपरांमुळं त्या सहजपणे बंद होत नव्हत्या. याच काळात आनंदराव देशमुख यांनी आपल्या परिसरात ही प्रथा रोखण्यासाठी पुढाकार घेतला. समाजातील काही घटकांचा विरोध असतानाही त्यांनी सुधारणा राबवण्यासाठी कठोर भूमिका घेतली. सामाजिक सुधारणेसाठी त्यांनी केलेल्या या कामाची दखल घेत इंग्रज सरकारनं त्यांना रावसाहेब हा किताब वयाच्या अवघ्या 23 व्या वर्षी बहाल केला. त्यामुळे इंग्रजांनी दिलेला हा सन्मान आजच्या दृष्टीनं पाहताना वेगळ्या अर्थानं समोर येतो. एका बाजूला इंग्रज सरकारनं भारतीयांवर राज्य केलं, तर दुसरीकडे स्थानिक पातळीवर समाजातील अनिष्ट प्रथा रोखण्यासाठी काम करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांनी किताब आणि सन्मान दिला, असं प्रियदर्शन देशमुख यांनी सांगितलं.

From Jarud to America British Medal Raosaheb
कशामुळे मिळाला होता रावसाहेब किताब? (Source- ETV Bharat Reporter)



दुष्काळात सुरू केलं होतं अन्नछत्र - एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस आणि विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस विदर्भासह मध्य भारतातील अनेक भागांना मोठ्या दुष्काळाचा सामना करावा लागला. दुष्काळामुळं निर्माण झालेल्या अन्नटंचाईत अनेकांचे बळी गेले. या काळात जरूड आणि आसपासच्या परिसरातील गरजूंसाठी आनंदराव देशमुख यांनी अन्नछत्र सुरू केल्याचं प्रियदर्शन देशमुख सांगतात. गरिबांना ज्वारीच्या कण्या देऊन त्यांची भूक भागवण्याचं काम या अन्नछत्रातून केलं जात होतं. स्वतःच्या घरातील अन्नधान्य आणि संपत्तीचा उपयोग समाजासाठी करणाऱ्या या सेवेमुळं आनंदराव देशमुख यांची स्थानिक पातळीवर वेगळी ओळख निर्माण झाली. सामाजिक सुधारणा आणि दुष्काळातील लोकसेवा या दोन्हीचा सन्मान त्यांच्या कार्यात दिसून येतो.

From Jarud to America British Medal Raosaheb
रावसाहेब कितांबाचा इतिहास (Source- ETV Bharat Reporter)
इंग्रजांच्या पॅसिफिकेशन धोरणात जरुडचीही नोंद -इंग्रजांच्या काळात विदर्भ आणि मध्य भारतातील अनेक भागांमध्ये कायदा सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या. मराठा आणि मुस्लिम सत्तांच्या काळातील सैनिकी व्यवस्थेतील बदल, पेंढारीच्या हालचाली आणि त्यानंतर इंग्रजांनी केलेल्या प्रशासकीय पुनर्रचनेच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातही बदल घडत होते. प्रियदर्शन देशमुख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जरूडच्या एका भागात इंग्रज काळात मोठ्या प्रमाणावर घरांची वस्ती उभारण्यात आली होती. 1911 च्या गॅजेटीयर मध्ये त्याचा संदर्भ येतो. इंग्रजांच्या पॅसिफिकेशन म्हणजेच शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याच्या धोरणाचा हा एक भाग असल्याचं मानलं जातं. या बदलांकडं आनंदराव देशमुख यांनी त्यांच्या काळाच्या संदर्भात सकारात्मक दृष्टीनं पाहिलं. इंग्रज राजवटीपूर्वीचा अस्थिर काळ त्यांनी अनुभवला होता. त्यामुळं त्यांच्या दृष्टीनं इंग्रज (ब्रिटिश) प्रशासनातील कायदा सुव्यवस्था आणि स्थैर्य महत्त्वाचं होतं. त्यांनी आपल्या वारसांना इंग्रज राजवटीबाबत सकारात्मक मतही व्यक्त केल्याचं प्रियदर्शन देशमुख यांनी सांगितलं.
Ananadrao Deshmukh story
रावसाहेब पदक (Source- ETV Bharat Reporter)
तात्यासाहेब देशमुख यांनी इंग्रजांना केला विरोध- आनंदराव देशमुख यांचा धाकटा मुलगा रामराव उर्फ तात्यासाहेब देशमुख हे इंग्रजांच्या सत्तेविरोधात उभा राहिले. वडिलांना ब्रिटिश प्रशासनातील स्थैर्य आणि सुव्यवस्था महत्त्वाची वाटत असली, तरी तात्यासाहेबांनी ब्रिटिश सत्तेच्या शोषणकारी स्वरूपाचा वेगळ्या दृष्टीने विचार केला. ब्रिटिशांचं राज्य केवळ कायदा सुव्यवस्था राखणार प्रशासन नसून त्यामागं भारतीयांचं आर्थिक आणि राजकीय शोषणही दडलेलं आहे, ही जाणीव तात्यासाहेबांमध्ये निर्माण झाली. त्यामुळं वडिलांना मिळालेल्या ब्रिटिश सन्मानापेक्षा स्वातंत्र्य आणि स्वाभिमानाची भूमिका त्यांनी महत्त्वाची मानली. विशेष म्हणजे, तात्यासाहेबांची भूमिका योग्य असल्याचं आनंदराव यांनाही पुढं पटलं होतं, असं प्रियदर्शक देशमुख सांगतात. त्यामुळं स्वतःला मिळालेला रावसाहेब किताबाचा त्यांनी विशेष अभिमान बाळगला नाही. ब्रिटिश सरकारकडून मिळालेलं पदकही घरातील अडगळीत पडून राहिलं. एका पिढीला ब्रिटिश प्रशासनातील स्थैर्य महत्त्वाचं वाटलं. तर पुढील पिढीनं त्याच सत्तेच्या शोषणकारी स्वरूपाला प्रश्न विचारला. त्यामुळे जरुडच्या देशमुख घराण्याचा हा इतिहास तत्कालीन भारतीय समाजातील बदलत्या राजकीय जाणीवांचंही दर्शन घडवतो. अडगळीत पडलेलं पदक पुन्हा उजेडात - काळाच्या ओघात रावसाहेब किताबाचं पदक देशमुख कुटुंबाच्या घरामध्ये बंद पेटीत राहीलं. आनंदराव देशमुख यांचे पुत्र शंकरराव देशमुख, तात्यासाहेब देशमुख त्यानंतर त्यांचे नातू प्रतापसिंह देशमुख यांच्या काळात या पदकांचं विशेष कौतुकही उरलं नव्हतं. मात्र, प्रतापसिंह देशमुख यांचे पुत्र आणि प्रियदर्शन देशमुख यांचे धाकटे भाऊ हर्षवर्धन देशमुख यांच्या लग्नानंतर अनेक वर्षानंतर त्यांच्या पत्नी निर्मला यांनी ती पेटी उघडली. त्यात ते ऐतिहासिक पदक सापडलं. प्रियदर्शन देशमुख यांच्या म्हणण्यानुसार ते स्वतः आनंदरावांचे मोठे पणतू आहेत. कुटुंबातील धाकटा भाऊ संजीव देशमुख हे अमेरिकेत असल्यानं त्यांना या ऐतिहासिक वस्तूचा विशेष कुतूहल होतं. त्यामुळं हे पदक आता त्यांनी आपल्या सोबत जपून ठेवलं आहे. एकेकाळी ब्रिटिश सत्तेनं सन्मान दिला असताना त्याच घराण्यातील व्यक्तींनी ब्रिटिशविरोधी भूमिका घेतली. अखेरीस ते पदक अडगळीत पडलं. या सगळ्या घटनांमुळे या पदकाची कहाणी केवळ एका सन्मानाची न राहता एका घराण्याच्या बदलत्या राजकीय जाणीवांची साक्ष ठरली आहे. हे रावसाहेब पदक प्रियदर्शन देशमुख यांचे धाकटे भाऊ संजीव देशमुख यांनी पंधरा दिवसांपूर्वीच अमेरिकेत आपल्या घरी नेलं."रावसाहेब" आणि "रायबहादूर" किताबांचा इतिहास - "1857 च्या उठावामागे अनेक कारणं होती. त्यातील एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे भारतीयांच्या धार्मिक आणि सामाजिक बाबींमध्ये ब्रिटिश हस्तक्षेपाची निर्माण झालेली भीती होते. 1 नोव्हेंबर 1858 रोजी राणी व्हिक्टोरियाच्या जाहीरनाम्यानंतर भारतीयांच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचं आश्वासन ब्रिटिशांनी दिलं होतं. त्याकाळात अनेक अनिष्ट प्रथा आणि रूढी समाजात सुरू होत्या. अशा परिस्थितीत विविध भागातून समाजसुधारक पुढे आले. त्यांनी सामाजिक सुधारणांसोबतच लोक कल्याणाची कामं सुरू केली. गरजूंसाठी अन्नछत्रं उघडणं, सामाजिक प्रथा बदलणं आणि जनतेच्या हितासाठी काम करणं यामुळं स्थानिक पातळीवर या व्यक्तींचं महत्त्व वाढलं. ब्रिटिश सरकारनं अशा व्यक्तींना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध किताब आणि पदक देण्याची पद्धत सुरू केली. रायबहादूर, रावसाहेब किंवा राज साहेब यांसारखं किताब त्या काळात सन्मानाचे प्रतीक मानलं जायचं. विविध भागात समाजसेवा आणि प्रशासनाला सहकार्य करणाऱ्या व्यक्तींना हे किताब देण्यात आले होते", अशी माहिती इतिहासाचे अभ्यासक प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली.
Ananadrao Deshmukh story
इंग्रजाच्या काळात असलेले देशमुख कुटुंबाचे पूर्वज (Source- ETV Bharat Reporter)



1911 चा संदर्भही महत्त्वाचा - 1905 मध्ये झालेल्या बंगालच्या फाळणीला देशभरातून मोठा विरोध झाला. पुढे 1911 मध्ये ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारतात आले. याच काळात ब्रिटिशांनी भारताची राजधानी कलकत्त्याहून दिल्लीला हलविण्याची घोषणा केली. बंगालची फाळणी रद्द करण्याचा निर्णयही जाहीर केला. या काळात ब्रिटिशांकडून करण्यात येणाऱ्या सन्मान व्यवस्थेचा उद्देश हा समाजातील प्रभावशील आणि लोककल्याणकारी व्यक्तींचा गौरवं करणे होता. त्याचबरोबर प्रशासनाशी सहकार्याचं वातावरण निर्माण करणं हादेखील उद्देश होता, असेदेखील प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी सांगितलं. त्यामुळं रावसाहेब किंवा रायबहादूर हे किताब तत्कालीन सामाजिक राजकीय परिस्थितीच्या संदर्भात समजून घेणं आवश्यक ठरत असल्याचं म्हस्के यांनी नमदू केलं.

Ananadrao Deshmukh story
इंग्रजाच्या काळात असलेले देशमुख कुटुंबाचे पूर्वज (Source- ETV Bharat Reporter)



राज्यघटनेनं किताबांची परंपरा केली बंद - "स्वातंत्र्यानंतर ब्रिटिशकालीन किताबांना घटनात्मक मान्यता आणि महत्त्व राहिलं नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 18 नुसार राज्याकडून सैनिकी किंवा शैक्षणिक सन्मान वगळता इतर पदव्या प्रदान करण्यास मनाई करण्यात आली. त्यामुळं रायबहादूर आणि रावसाहेब यांसारख्या किताबांची अधिकृत परंपरा संपुष्टात आली. आज जरूडच्या देशमुख कुटुंबात जपलं गेलेलं हे पदक हे वेगळ्या अर्थानं महत्त्वाचं आहे. कारण, ते ब्रिटिशकालीन सामाजिक सुधारणा, स्थानिक लोकसेवा, बदलते राजकीय विचार आणि अखेरीस स्वातंत्र्याच्या जाणीवेकडं झालेला प्रवास यांचे मौन साक्षीदार आहे", असे मत प्रा.डॉ. वैभव मस्के यांनी व्यक्त केलं.

हेही वाचा-

Last Updated : August 19, 2026 at 5:34 PM IST

TAGGED:

ANANDRAO DESHMUKH JARUD
BRITISH ERA RAOSAHEB MEDAL HISTORY
RAOSAHEB TITAL IN MAHARASHTRA
रावसाहेब पदवी इतिहास
BRITISH MEDAL HISTORY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.