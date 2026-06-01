शाळा, अभ्यास आणि शेतीची योग्य सांगड; विदर्भातील 14 वर्षीय बाल शेतकऱ्याचा प्रेरणादायी प्रवास

मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या आहारी जाण्याच्या वयात विदर्भातील गजानननं शेतीचा छंद जोपासला. अल्पभूधारक कुटुंबातील हा विद्यार्थी शालेय शिक्षणासोबत भाडेपट्ट्यानं शेतीही करतो.

Published : June 1, 2026 at 1:32 PM IST

बुलढाणा : विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचं सत्र सुरू असताना, बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यातील पारखेड गावातून एक आशादायक आणि प्रेरणादायी उदाहरण समोर आलं आहे. अवघ्या 14 वर्षांचा गजानन प्रल्हाद गावंडे हा इयत्ता नववीत शिकणारा विद्यार्थी आपल्या कष्ट, जिद्द आणि शेतीप्रेमाच्या जोरावर आज संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी 'बाल शेतकरी आदर्श' ठरला आहे.

लहान वयातच शेतीची आवड जोपासत गजानननं आधुनिक शेतीपद्धतींचा अवलंब केला असून शिक्षणासोबत शेतीतही उल्लेखनीय यश मिळवलं आहे. त्याच्या कार्यामुळे परिसरातील शेतकरी आणि युवकांना नवी प्रेरणा मिळत असून, शेतीकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याचा संदेश तो देत आहे.

गजानननं जोपासला शेतीचा छंद : मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या आहारी जाण्याच्या वयात गजानननं शेतीचा छंद जोपासला. अल्पभूधारक कुटुंबातील हा विद्यार्थी शालेय शिक्षणासोबत भाडेपट्ट्यानं शेतीही करतो. आई-वडील आणि दोन बहिणींच्या सहकार्यानं त्यानं कांदा, हरभरा, भाजीपाला, तूर आणि सोयाबीन पिकांमध्ये उल्लेखनीय उत्पादन घेतलं आहे. यावर्षी त्यानं सेंद्रिय पद्धतीनं हळद लागवडीचा नवा प्रयोग यशस्वी करून दाखवला.

गजानन म्हणतो, “शेती ही केवळ उपजीविकेचं साधन नसून विज्ञान आणि मेहनतीचा समन्वय आहे. शाळेतून परतल्यानंतर मी थेट शेतात जातो. माती परीक्षण, योग्य खत व्यवस्थापन, पाणी नियोजन आणि कीटकनाशकांचा मर्यादित वापर, यामुळे उत्पादनखर्च कमी होतो आणि उत्पन्न वाढतं. सेंद्रिय हळद लागवडीत मी कंपोस्ट खत, जिवाणू खते आणि नैसर्गिक कीड नियंत्रण पद्धतींचा वापर केला. त्यामुळे उत्पादनाचा दर्जा सुधारला आणि बाजारात चांगला भावही मिळाला.”

'गजानन अत्यंत जबाबदार आणि मेहनती' : गजाननच्या आई सांगतात, “तो अत्यंत जबाबदार आणि मेहनती आहे. आर्थिक परिस्थिती प्रतिकूल असतानाही त्यानं कधी हार मानली नाही. शाळा, अभ्यास आणि शेती यांचा उत्तम समतोल साधत तो कुटुंबाला हातभार लावत आहे. त्याच्या कष्टामुळे आमच्या कुटुंबाला स्थैर्य मिळालं आहे.”

विदर्भात अनेक शेतकरी कर्जबाजारी, नापिकी आणि आर्थिक संकटांमुळे हतबल होत असल्याचं चित्र दिसतं. अशा परिस्थितीत गजाननसारख्या युवा शेतकऱ्याचं यश आशेचा किरण ठरत आहे. त्याच्या कार्यातून नियोजनबद्ध शेती, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर आणि कुटुंबाच्या सहकार्याच्या बळावर शेतीत यश मिळवता येतं, हे स्पष्ट होतं.




