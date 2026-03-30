अंजनगाव बारी ते ऑक्सफर्ड! प्रगतीशील शेतकरी रवींद्र मेटकरेंना जागतिक परिषदेत सहभागी होण्याचे निमंत्रण
प्रगतीशील शेतकरी रवींद्र मेटकर हे ग्लोबल रिसर्च कॉन्फरन्समध्ये भारतीय कृषी उद्योजक म्हणून सहभागी होणार आहेत. त्यांनी आजपर्यंतच्या त्यांच्या कार्याविषयी माहिती दिली.
Published : March 30, 2026 at 4:47 PM IST
अमरावती- अमरावती शहरालगत अंजनगाव बारी येथील प्रगतिशील शेतकरी तथा यशस्वी कुक्कुटपालन उद्योजक रवींद्र मेटकर यांची निवड युनायटेड किंगडम मधील प्रतिष्ठित ऑक्सफर्ड विद्यापीठात होणाऱ्या जागतिक परिषदेसाठी झाली आहे. ग्लोबल इकॉनोमी फोरम आणि लंडन ऑर्गनायझेशन ऑफ स्किल्स डेव्हलपमेंट यांच्या संयुक्त विद्यमानं 1 ते 5 मे दरम्यान आयोजित ग्लोबल रिसर्च कॉन्फरन्समध्ये रवींद्र मेटकर हे भारतीय कृषी उद्योजक म्हणून सहभागी होणार आहेत.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर जागतिक चर्चा -लंडन येथे आयोजित या परिषदेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तंत्रज्ञानातील नवोन्मेष, डिजिटल युगातील आव्हान आणि धोरणात्मक बदल यावर चर्चा होणार आहे. जगभरातील संशोधक, उद्योजक, धोरणकर्ते आणि शिक्षणातज्ञ या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. रवींद्र मेटकर यांच्या अनुभवाचा या चर्चेत महत्त्वपूर्ण उपयोग होणार आहे, असा उल्लेख ग्लोबल इकॉनोमी फोरमचे संस्थापक आणि अध्यक्ष डॉ. हरिकृष्ण मारम यांच्या स्वाक्षरीनं रवींद्र मेटकर यांना मिळालेल्या निमंत्रण पत्रिकेत नमूद केला आहे.
रवींद्र मेटकर यांना संघर्षातून मिळालं यश - रवींद्र मेटकर यांचा प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी आहे. तरुणपणी औषधांच्या दुकानात दिवसाला अवघ्या पाच रुपयांवर काम करणारे रवींद्र मेटकर आज देशातील एक प्रगतिशील शेतकरी म्हणून ओळखले जातात. एकेकाळी महिन्याला दीडशे रुपये कमावणारे मेटकर आज आपल्या शेतकरी मजुरांना दरमहा सुमारे सहा लाख रुपयांचं वेतन देतात.
शंभर कोंबड्यांपासून एक लाख ऐंशी हजारापर्यंतचा प्रवास- "घराच्यावर एका खुराड्यामध्ये सुरुवातीला शंभर कोंबड्या घेऊन कुक्कुटपालन हा व्यवसाय सुरू केला. आज कुक्कुटपालन व्यवसाय एक लाख 80 हजार कोंबड्यांपर्यंत पोहोचला आहे", असं रवींद्र मेटकरी ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हणाले. " कुक्कुटपालन व्यवसायात दररोज 1 लाख 20 हजार अंड्यांचे उत्पादन होत आहे. या व्यवसायातून जवळपास 50 लोकांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळाला आहे. कधीकाळी मला दीडशे रुपये महिना मिळायचा. आज, मात्र मी माझ्याकडे काम करणाऱ्या मजुरांना महिन्याला 6 लाख रुपये वेतन देतो", असं रवींद्र मेटकर अभिमानानं सांगतात.
सेंद्रिय शेतीतून कमी खर्चात अधिक उत्पादन - "50 एकर शेतीमध्ये केळी, आंबा, चिकू, नारळ,सुपारी, गहू, हरभरा आणि तूर यांसारखी विविध फळं आणि पीकं घेतली जातात. रासायनिक खतांचा वापर टाळून पोल्ट्री खत आणि पंचामृत जैविक द्रवणाचा वापर करून सेंद्रिय शेती केली जाते. यामुळं उत्पादन खर्च कमी होत आहे. उत्पादन 25 ते 30 टक्क्यांनी अधिक होतं, असं रवींद्र मेटकर यांनी सांगितलं. एखाद्या वर्षी जर शेतात नुकसान झालं तर त्याची भरपाई पोल्ट्री फार्मद्वारे होते. जर कधी पोल्ट्री फार्ममध्ये नुकसान होत असलं तर तो नफा अनेकदा शेतीतून निघतो. त्यामुळं आर्थिक चणचण कधीच भासत नाही", असंदेखील रविंद्र मेटकर यांनी सांगितलं.
शेतीला प्रतिष्ठा मिळवून देणारा दृष्टिकोन - डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला यांचे ब्रँड ॲम्बेसिडर म्हणूनही रवींद्र मेटकर यांनी काम केलं आहे. अनेक कृषी चर्चासत्रांमध्ये सहभाग घेत त्यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केलं आहे. त्यांच्या मातोश्री पोल्ट्री फार्म फार्मची देशभरात आदर्श प्रकल्प म्हणून ओळख आहे. "आज शेतकऱ्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन समाजाचा बदलला आहे. शेतकऱ्याला कोणी मुलगीही देत नाही, विशेष म्हणजे एखादा शेतकरीदेखील आपली मुलगी शेतकऱ्याला द्यायची नाही ,अशी इच्छा बाळगतो. मात्र, योग्य पद्धतीनं शेती केली तर शेतीसारखा सन्मान जनक दुसरा कुठलाच उद्योग नाही", असं रवींद्र मेटकर म्हणतात.
रवींद्र मेटकर यांना मिळालेले पुरस्कार आणि सन्मान
- 2020 :आयसीएआर फार्मर अवार्ड
- 2021: फेलोशिप अवॉर्ड
- 2022 : जगजीवन अभियान
- किसान पुरस्कार
- केंद्रीय कृषी आयोगावर शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून सन्मान
शेतीतूनच उच्च शिक्षणाची वाट - वाणिज्य शाखेत पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करणारे रवींद्र मेटकर यांचं संपूर्ण कुटुंब शेती आणि कुक्कुटपालनावर अवलंबून आहे. विशेष म्हणजे शेती आणि कुक्कुटपालनाच्या माध्यमातूनच त्यांनी आपल्या मुलांना उच्चशिक्षित केलं आहे. त्यांचा एक मुलगा ऍग्रो बिझनेस मॅनेजमेंटमध्ये पदवीधर आहे. दुसऱ्या मुलानं युनायटेड किंगडममधून अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेतलं आहे. त्यांच्या भावाच्या दोन मुलांनी अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाची पदवी घेतली आहे. लहान भावाच्या मुलीनंदेखील एमबीबीएस केलं आहे. अडचणी येतात. पण हार मानू नका. जिद्द आणि चिकाटीनं काम केल्यास शेतीतही यश मिळू शकतं", असा संदेश रवींद्र मेटकर यांनी शेतकऱ्यांना दिला.
