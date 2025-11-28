ETV Bharat / state

कुजलेल्या, खराब झालेल्या फोटोंमध्ये नवा जीव ओतणारा 'डिजिटल जादूगार', अमरावतीच्या चित्रकाराचा जर्मनीपर्यंत डंका

अमरावती येथील युवा चित्रकार सारंग नागठाणे यांची कला जर्मनीपर्यंत पोहोचली आहे. सारंग हे जुन्या, खराब झालेल्या फोटोंना नवं रूप देतात.

Portrait Artist Sarang Nagthane
अमरावतीच्या चित्रकाराचा जर्मनीपर्यंत डंका (ETV Bharat)
अमरावती : येथील युवा चित्रकार सारंग नागठाणे यांनी पारंपरिक कला आणि डिजिटल आर्ट यांचा सुंदर मेळ साधत जुनाट, खराब झालेल्या फोटोंना नवं रूप देण्याची विलक्षण कला आत्मसात केली आहे. पंधराहून अधिक कलांमध्ये निपुण असलेले सारंग आज भारतासह जर्मनीतील विद्यार्थ्यांना चित्रकलेचं कसब शिकवत आहेत. त्यांच्या या रंगतदार आणि प्रेरणादायी प्रवासावर “ईटीव्ही भारत”चा स्पेशल रिपोर्ट.

अमरावतीच्या चित्रकाराचा जर्मनीपर्यंत डंका (ETV Bharat)

जुन्या पिढीला जिवंत ठेवणारी कला : सारंग नागठाणे यांनी आपल्या कलेबाबत 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं, "शाळेत असतानाच चित्रकलाप्रेम मनात रुजू लागलं. लहानपणी फक्त छंद म्हणून काढलेली चित्रं आणि रंगांशी झालेली दोस्ती पुढे आयुष्यभराची सोबत बनली. हा छंदच पुढे व्यवसायात रुपांतरित झाला आणि आज त्याच कलेच्या बळावर माझा उदरनिर्वाह चालतो. गरजा भागत असताना आपल्या कलेतून अनेकांची सेवा करण्याची संधी मिळत आहे, हे माझ्यासाठी अत्यंत समाधानकारक आहे".

Sarang Nagthane Portrait Art
सारंग नागठाणे यांची कलाकृती (ETV Bharat)

विशेष म्हणजे, "अनेकजण आपल्या आई-वडिलांचे, आजी-आजोबांचे कुजलेले, फाटलेले किंवा जुनाट फोटो घेऊन माझ्याकडे येतात. त्या आठवणी पुन्हा जिवंत स्वरूपात पाहण्याची त्यांची इच्छा असते. डिजिटल युगात असे फोटो केवळ नवीन डिजिटल कॉपी म्हणून मिळणं शक्य असतं. परंतु माझ्याकडे येणारा प्रत्येक फोटो हा मी फक्त तांत्रिकदृष्ट्या नव्यानं तयार करत नाही. तर त्या प्रत्येक फोटोत मी माझी संपूर्ण कला, अनुभव आणि भावनांची उधळण करतो. त्या क्षणांना पुन्हा जिवंतपणा देण्याचा माझा प्रयत्न असतो", अशा भावना त्यांनी बोलून दाखवल्या.

Sarang Nagthane Portrait Art
अमरावतीच्या चित्रकाराचा जर्मनीपर्यंत डंका (ETV GFX)

आर्टिस्ट म्हणून मी गेल्या अनेक वर्षांपासून क्रिएटिव्ह पोर्ट्रेट पेंटिंगमध्ये काम करत आलो आहे. त्यामुळेच मी तयार करून दिलेला फोटो हा केवळ रिस्टोअर्ड फोटो न राहता पूर्णपणे रियलिस्टिक चित्र बनते. जेव्हा लोक आपल्या आई-वडिलांचे, आजी-आजोबांचे किंवा प्रियजनांचे असे नव्याकोऱ्या स्वरूपातील रूप पाहतात, तेव्हा त्यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळतात. खरं तर ही माझी कला हरवलेल्या जुन्या आठवणींना पुन्हा जिवंत करते, अशी भावना सारंग यांनी "ईटीव्ही भारत"शी खास संवाद साधताना व्यक्त केली.

Sarang Nagthane Portrait Art
सारंग नागठाणे यांची कलाकृती (ETV Bharat)

हॅन्डवर्क इफेक्टचा खरा परिणाम : डिजिटल फोटोग्राफीचा व्यवसाय करणारे जुने फोटो नवीन करून देतात, पण त्यात पारंपरिक चित्रकलेचा स्पर्श नसतो. डिजिटल पोर्ट्रेट तयार करताना पारंपरिक तंत्रांचा वापर केला, तर फोटोला जिवंतपणा आणि नैसर्गिक भाव देता येतात. वॉटर बेस, ऑइल बेस, चारकोल, पेन्सिल, टेक्स्चर कलर पेन्सिल अशा माध्यमांच्या सहाय्यानं फोटो अधिक वास्तववादी आणि कलात्मक बनवण्याचं काम माझ्या हातून होत आहे, याचा आनंद आहे, असंही सारंग सांगतात.

Sarang Nagthane Portrait Art
सारंग नागठाणे अजित पवारांना कलाकृती भेट देताना (ETV Bharat)

अमरावतीत 10 हजार चित्रांचं कलादालन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, योगी आदित्यनाथ, नितीन गडकरी यांसह अनेक राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक नेत्यांची पोर्ट्रेट्स तसंच अयोध्येतील श्रीराम मंदिरातील श्रीराम मूर्तीचं पोर्ट्रेट अशी हजारो कलाकृती सारंग नागठाणे यांनी साकारल्या आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज, संत गजानन महाराज, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांसारख्या थोर पुरूषांचीही अनेक उत्तम पोर्ट्रेट्स त्यांच्या कलेतून उभी राहिली आहेत. आजपर्यंत तयार केलेल्या सुमारे 15 हजार पोर्ट्रेटसह त्यांनी अमरावतीतील अकोली मार्गावर असलेल्या श्री आर्ट्स या त्यांच्या वर्गात खास कलादालनं सजवली आहेत. गणेशोत्सव काळात शहरातील प्रमुख गणेश मंडळं त्यांच्या या पोर्ट्रेट्सचं विशेष प्रदर्शन आयोजित करतात.

Sarang Nagthane Portrait Art
अमरावतीच्या चित्रकाराचा जर्मनीपर्यंत डंका (ETV GFX)

जर्मनीशी असं जुळलं नातं : नागपूरच्या जवाहरलाल दर्डा आर्ट गॅलरी इथं 2022 मध्ये आयोजित चित्रप्रदर्शनात सारंग नागठाणे यांची अनेक चित्रं झळकली होती. त्याच प्रदर्शनात जर्मनीच्या काही चित्रकारांची चित्रंही झळकली होती. त्यावेळी जर्मनीतील काही नवोदित चित्रकारांना सारंग यांच्या चित्रांनी प्रभावित केलं. चित्रांमध्ये असा जिवंतपणा कसा आणायचा? हे आम्हाला शिकवा, अशी विनंती एका चित्रकारानं केली. यानंतर महिन्यातून दोन दिवस ऑनलाइन पद्धतीनं शिकवायचं ठरलं. सुरुवातीला तीनजण जोडले गेले. तीनचे दहा झाले. काही दिवसात 25 जणांचा ग्रुप झाला आणि आज जर्मनीतील एकूण 50 जणांना महिन्यातून 2-3 दिवस ते चित्रकला ऑनलाइन शिकवतात. ते सारंग यांना प्रत्येकी एक हजार रुपये मानधन देतात, असंदेखील सारंग नागठाणे यांनी सांगितलं.

जर्मनीत झळकलं सारंग यांचं चित्र : जर्मनीतील कलाकारांना ऑनलाइन शिक्षणाचे धडे देण्यास सुरुवात केल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यात जर्मनीची राजधानी बर्लिन शहरात तिथं असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून सारंग यांच्या चित्राचं प्रदर्शन भरलं. सारंग आणि त्यांच्या वर्गातले चार विद्यार्थी या चित्रप्रदर्शनानिमित्त जर्मनीला जाऊन आल्याची आठवणही सारंग यांनी सांगितली.

Sarang Nagthane Portrait Art
सारंग नागठाणे यांचे विद्यार्थी (ETV Bharat)

आतापर्यंत 15 हजार विद्यार्थ्यांना शिकवली कला : अमरावतीतील श्री रामकृष्ण क्रीडा विद्यालयात शिक्षक प्रभाकर पाटील यांच्या मार्गदर्शनामुळे सारंग नागठाणेंना चित्रकलेची आवड निर्माण झाली. शालेय स्तरावर सर्व चित्रकला परीक्षा दिल्या आणि पुढे अमरावतीतील चित्रकला महाविद्यालयातून शिक्षण पूर्ण केलं. नागपूर विद्यापीठातून मास्टर ऑफ फाइन आर्ट ही पदव्युत्तर पदवी मिळवली. 15 वर्षांपूर्वी त्यांनी ‘श्री आर्ट्स’ हा कला वर्ग सुरू केला. आजपर्यंत या वर्गात सुमारे 15 हजार विद्यार्थ्यांनी चित्रकला शिकली आहे. अनेक विद्यार्थी शाळांमध्ये कलाशिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत, तर काहीजण स्वतंत्र व्यवसायाद्वारे कला जोपासत आहेत. या वर्गात दिवसभर अध्यापन चालते. गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण दिलं जातं, तर इतरांकडून नाममात्र शुल्क घेतलं जातं. विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या पेंटिंग्ज आणि कलाकृतींना बाजारपेठ मिळावी, यासाठीही मार्गदर्शन आणि प्रयत्न केले जातात, अशी माहिती सारंग यांनी दिली.

चित्रांना प्रचंड मागणी : विविध चित्रं आणि पेंटिंग्ज यांचा चाहता वर्ग मोठा असल्यामुळे अमरावतीसह नागपूर, अकोला, दिल्ली आणि मुंबईपर्यंत आमच्या चित्रांना सातत्याने मागणी मिळते. विशेष म्हणजे सध्या रिटर्न गिफ्ट देण्याची प्रथा वाढली असून, रिटर्न गिफ्टसाठी संत गजानन महाराज आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या चित्रांची मोठी मागणी असते. पाचशे ते हजारांच्या संख्येत असे फोटो माझ्याकडून रिटर्न गिफ्टसाठी जातात, असंही सारंग म्हणाले.

Sarang Nagthane Portrait Art
सारंग नागठाणे यांची कलाकृती (ETV Bharat)




नजरेत भरणारं छायाचित्र : फ्रान्सिस न्यूटन सुजा, मकबूल फिदा हुसैन, सय्यद अहमद रजा, कृष्णाजी आरा, सदानंद बकरे आणि हरी अंबादास गाडे भारताचे हे सहा प्रभावशाली आणि ऐतिहासिक कलाकारांचं एकत्रित छायाचित्र सारंग नागठाणे यांच्या कलादालनात प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतं. या सहा कलावंतांनी 1948 साली मुंबईत डिझायन प्रोग्रेसिव्ह आर्टिस्ट ग्रुपची स्थापना केली होती. त्या ऐतिहासिक प्रसंगाचे स्मरण करून हे छायाचित्र काढण्यात आलं होतं.


सारंग नागठाणे
अमरावती चित्रकार
SARANG NAGTHANE PORTRAIT ART
क्रिएटिव्ह पोर्ट्रेट पेंटिंग
SARANG NAGTHANE AMRAVATI ARTIST

