आजारी असूनही अभिजीत दिपकेंनी साजरा केला फ्रेंडशिप डे; युवक-विद्यार्थ्यांशी साधला संवाद
दिल्लीतील आंदोलनानंतर युवकांचा आवाज म्हणून अभिजीत दिपकेंकडे अनेक जण पाहत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या भेटीसाठी दररोज युवक आणि विद्यार्थी घरी येत आहेत.
Published : August 2, 2026 at 2:04 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : ऑगस्ट महिन्यातील पहिला रविवार 'फ्रेंडशिप डे' म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी मित्र-मैत्रिणी एकमेकांना फ्रेंडशिप बँड बांधून शुभेच्छा देतात. मात्र, कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी हा दिवस काही युवक आणि लहान मुलांसोबत आगळ्या पद्धतीने साजरा केला. फ्रेंडशिप दिनानिमित्त अनेक युवकांनी त्यांच्या घरी भेट देत त्यांना शुभेच्छा दिल्या. यावेळी इतर भेटीगाठींपेक्षा त्यांनी विद्यार्थी आणि लहान मुलांना भेटण्यास अधिक प्राधान्य दिलं. याबाबत बोलताना अभिजीत दिपके म्हणाले, "लहान मुलांना भेटल्यावर मला सर्वाधिक आनंद होतो. कारण त्यांच्या मनात अनावश्यक किंवा चुकीचे प्रश्न नसतात. त्यांच्याशी मनमोकळा संवाद साधता येतो."
दरम्यान, दिपकेंनी भेट घेण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांनीही आनंद व्यक्त केला. "त्यांची भेट होईल की नाही, याची खात्री नव्हती. मात्र, त्यांनी आमच्याशी मनमोकळ्या गप्पा मारल्या आणि आमच्यासोबत फोटोही काढले. त्यामुळे हा मैत्री दिन आमच्यासाठी अधिक खास ठरला," अशी भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.
आजारी असतानाही घेतल्या भेटीगाठी : शनिवारी मळमळ आणि उलट्यांचा त्रास झाल्यानं अभिजीत दिपके यांची प्रकृती बिघडली होती. डॉक्टरांनी त्यांना किमान दोन ते तीन दिवस विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला होता. त्यामुळे रविवारी ते भेटीगाठी घेणार की नाही, याबाबत साशंकता होती. मात्र, त्यांनी नेहमीप्रमाणे घराबाहेर येत नागरिकांच्या भेटी घेतल्या.
फ्रेंडशिप दिनानिमित्त अनेक युवक आणि विद्यार्थ्यांनी त्यांना फ्रेंडशिप बँड बांधून शुभेच्छा दिल्या. काही युवकांनी, "तुम्ही आमच्या प्रश्नांना वाचा फोडत आहात, त्यामुळे तुम्ही आमचे खरे मित्र आहात," अशी भावना व्यक्त केली. त्यावर अभिजीत दिपकेंनी सर्वांशी मनमोकळा संवाद साधत त्यांची विचारपूस केली आणि "आपण तुमच्या सोबत आहोत," असा विश्वास दिला.
युवकांनी व्यक्त केला आनंद : दिल्लीतील आंदोलनानंतर युवकांचा आवाज म्हणून अभिजीत दिपकेंकडे अनेक जण पाहत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या भेटीसाठी दररोज युवक आणि विद्यार्थी घरी येत आहेत. मैत्री दिनानिमित्तही मोठ्या संख्येने युवक त्यांच्या घरी दाखल झाले.
यावेळी युवकांनी त्यांना फ्रेंडशिप बँड बांधून शुभेच्छा दिल्या. "अभिजीत दादांची भेट होईल की नाही, याची खात्री नव्हती. मात्र, त्यांनी आम्हाला भेट दिली, आमची चौकशी केली, आमच्याशी संवाद साधला आणि आमच्यासोबत फोटोही काढले. त्यामुळे आम्हाला खूप आनंद झाला," अशी भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. तसेच, "अभिजीतदादा आमचे प्रश्न मांडत असल्यामुळे ते आम्हाला आमचे खरे मित्र वाटतात," असेही युवकांनी सांगितलं.
आंदोलनानंतर अभिजीत दिपके यांच्या लोकप्रियतेत वाढ : नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटी प्रकरणानंतर युवकांच्या प्रश्नांवर अभिजीत दिपके यांनी आंदोलन उभारले. दिल्लीतील आंदोलनात त्यांनी युवकांचं नेतृत्व केलं. या आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर अभिजीत दिपकेंचीदेशभरात तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चर्चा झाली. आंदोलनानंतर त्यांच्या लोकप्रियतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे परतल्यानंतर त्यांच्या भेटीसाठी दररोज अनेक जण घरी येत आहेत. दररोज सुमारे २०० ते ३०० नागरिकांशी ते संवाद साधत विविध विषयांवरील आपली भूमिका स्पष्ट करत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.