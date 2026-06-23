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'एशियाटिक सोसायटी' निवडणुकीचा वाद पुन्हा हायकोर्टात; मतदार यादीतून वगळल्याचा आरोप

याचिकेवर सोमवारी (22 जून) न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे याचिकेत दुरुस्ती काही करण्याची परवानगी मागितली.

Bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 23, 2026 at 7:49 AM IST

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मुंबई : ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या 'द एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई'च्या निवडणुकीचा वाद पुन्हा एकदा हायकोर्टात पोहोचला आहे. सोसायटीच्या आगामी निवडणुकीत मतदार यादीतून सरसकट वगळण्यात आल्याचा आरोप करत विवेक मोंटेरिओ व अन्य काही सदस्यांनी याप्रकरणी हायकोर्टात दाद मागितली आहे. या याचिकेवर सोमवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली त्यावेळी कोर्टानं याचिकाकर्त्यांना याचिकेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी देत सुनावणी तूर्तास तहकूब केली.

काय आहे प्रकरण? : यासंदर्भात विवेक मोंटेरो व इतर सात जणांनी धर्मादाय आयुक्तांच्या 13/14 मार्चच्या आदेशाला आव्हान दिलं आहे. या आदेशानुसार सोसायटीच्या 14 मार्च रोजी होणाऱ्या व्यवस्थापन समितीच्या निवडणुका थांबवण्यात आल्या असून व्यवस्थापन आणि छाननी समित्या बरखास्त करण्यात आल्यात आहे. तसेच ट्रस्ट चालवण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र धर्मादाय आयुक्तांनी या 220 वर्षे जुन्या संस्थेतील निवडणुका बेकायदेशीरपणे थांबवल्या असून त्यातून आपल्याला वगळल्याचा आरोप या याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

याचिकेत सुधारणा करण्यास कोर्टाची परवानगी : या याचिकेवर सोमवारी (22 जून) न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे याचिकेत दुरुस्ती काही करण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयानं ही परवानगी देत या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याचं मान्य केलंय. कारण एशियाटिक सोसायटीची निवडणूक येत्या 4 जुलै रोजी होणार आहे.


काय आहे मुख्य प्रकरण? : द एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईच्या निवडणुकीकरता 3 ऑक्टोबर 2025 रोजी जाहीर करण्यात आलेली मतदार यादीच अंतिम ठेवत या मतदार यादीनुसारच यंदाची निवडणूक होईल, असा निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला. या निवणूकीतील अध्यक्षपदाचे उमेदवार आणि जेष्ठ पत्रकार कुमार केतकर आणि दिपक पवार यांची याचिका कोणताही दिलासा न देता फेटाळून लावलीय. त्यामुळे 3 ऑक्टोबर नंतर नोंदणी झालेल्या 1464 सभासदांना यंदा मतदानापासून वंचित राहावं लागणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर नवीन सदस्यांचा समावेश करणं योग्य नाही. संस्थेची व्यवस्थापन समिती अस्तित्त्वात नसताना नव्या सदस्यांना संस्थेत सामावून घेणं बेकायदेशीर असल्याचं राज्य सरकारनं हायकोर्टात स्पष्ट केलं आहे.

TAGGED:

ASIATIC SOCIETY ELECTION DISPUTE
BOMBAY HIGH COURT
ASIAN SOCIETY OF MUMBAI
एशियाटिक सोसायटी निवडणूक
ASIATIC SOCIETY MUMBAI

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