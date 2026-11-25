फडणवीस सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय; नर्मदा-तापी वळण योजनेसाठी 5,548 कोटींची तरतूद
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आता शेतकऱ्यांना तीन महिने मोफत धान्य दिलं जाणार आहे.
Published : November 25, 2026 at 5:31 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 5:39 PM IST
मुंबई - दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील 33 जिल्ह्यांमधील 42 लाख 30 हजार 783 शेतकऱ्यांना पुढील तीन महिने मोफत धान्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. प्रत्येक व्यक्तीला दरमहा तीन किलो तांदूळ आणि दोन किलो गहू दिला जाणार आहे. यासोबतच नंदुरबारच्या नर्मदा-तापी वळण योजनेसाठी 5 हजार 548 कोटी रुपयांची तरतूद, आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या संस्थांच्या मालमत्ता जप्तीसाठी स्वतंत्र एमपीआयडी न्यायाधिकरण आणि महसूल न्यायालयीन प्रकरणांसाठी एक जिल्हा, एक अपील अशा महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आलं.
प्रत्येक व्यक्तीला दरमहा पाच किलो धान्य : राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील दारिद्र्य रेषेखालील मात्र थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेत समाविष्ट नसलेल्या 33 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. प्रत्येक व्यक्तीला दरमहा पाच किलो धान्य दिलं जाणार असून, त्यात तीन किलो तांदूळ आणि दोन किलो गव्हाचा समावेश असेल. पुढील तीन महिने हे धान्य मोफत उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे. तसंच नंदुरबार जिल्ह्यातील सिंचन आणि वीज निर्मितीला चालना देण्यासाठी नर्मदा-तापी वळण योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत सहा वळण बंधाऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले असून, परिसरातील सुमारे 26 हजार 526 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय 11.50 मेगावॅट वीज निर्मितीही होणार आहे.
मालमत्ता जप्तीची प्रक्रिया : आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या वित्तीय संस्थांविरोधातील कारवाईला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. स्वतंत्र एमपीआयडी न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासह संबंधित प्रकरणांचा निपटारा 90 दिवसांच्या आत करण्याची कालमर्यादा निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळं ठेवीदारांची फसवणूक करणाऱ्या संस्थांच्या मालमत्ता जप्तीची प्रक्रिया अधिक गतिमान होण्याची अपेक्षा आहे.
एक जिल्हा, एक अपील तरतूद लागू : महसूल विभागातील अर्धन्यायिक प्रकरणांचा निपटारा जलद करण्यासाठी महसूल न्यायालय दावा व्यवस्थापन प्रणाली (रेव्हेन्यू कोर्ट केस मॅनेजमेंट सिस्टीम) लागू करण्यात येणार आहे. तसंच ‘एक जिल्हा, एक अपील’ ही तरतूद लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
भोजन, निवास आणि निर्वाह भत्त्यात भरीव वाढ : आरोग्य विज्ञानातील व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत सुधारित दराने भत्ता मिळणार आहे. भोजन, निवास आणि निर्वाह भत्त्यात भरीव वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
खासगी अनुदानित शाळा विधेयक : शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठीही आर्थिक सक्षमीकरणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणीकृत बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून ही आर्थिक सुविधा दिली जाणार आहे. खासगी अनुदानित शाळांच्या नियमनासाठी सर्वसमावेशक कायदा करण्याच्या दिशेने मंत्रिमंडळाने पाऊल टाकलं आहे. महाराष्ट्र खासगी अनुदानित शाळा (विनियमन) विधेयक, 2026 च्या प्रारूपाला मंजुरी देण्यात आली असून, हे विधेयक आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात सादर केले जाणार आहेत.
अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता : महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील कलम 32 (ब) आणि 53 (1अ) मध्ये सुधारणा करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. अभिनिर्णय आणि अपील शुल्काच्या दरांमध्ये सुसूत्रता आणण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे. कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, रामटेक आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक यांच्या संबंधित अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. कुलसचिव नियुक्ती, परिनियम, वित्त व लेखा समिती, इमारत बांधकाम समिती, वार्षिक अहवाल आणि लेखे यांसंदर्भातील तरतुदींमध्ये एकसमानता आणली जाणार आहे.
सुधारित वेतन संरचना लागू : माथाडी, हमाल आणि इतर श्रमजीवी कामगार तसंच खासगी सुरक्षा रक्षकांच्या नोकरीचे नियमन व कल्याणासंदर्भातील 1969 आणि 1981 च्या अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसंच राष्ट्रीय सहयोगी आणि आरोग्यसेवा व्यवसाय आयोग अधिनियम, 2021 मधून अॅक्युपंक्चर चिकित्सा पद्धती वगळण्यासाठी आवश्यक विधेयकाच्या प्रारूपालाही मान्यता देण्यात आली. शासकीय वैद्यकीय, दंत आणि आयुर्वेद महाविद्यालयांतील पूर्णवेळ ग्रंथपालांप्रमाणेच आता खासगी अनुदानित आयुर्वेद आणि युनानी महाविद्यालयांतील ग्रंथपालांनाही सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात येणार आहे.
प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 मधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यासंदर्भातील सुधारणा अधिनियम विधिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहे. दरम्यान, नागपूर जिल्ह्यातील मौदा नगर पंचायतीला शासकीय जमीन देण्यास मंजुरी मिळाल्यानं नगर पंचायतीच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
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