मंत्रतंत्रानं कॅन्सर बरा करण्याचा बनाव; भोंदूगिरी प्रकरणात वडगावपान येथील राजेंद्र गडगे महाराज अखेर अटकेत

संगमनेरमध्ये मंत्रतंत्राद्वारे कॅन्सर उपचाराचा दावा करणाऱ्या राजेंद्र गडगेचा बनाव उघड झाला आहे. यूट्यूबद्वारे यशोगाथा पसरवून रुग्णांची फसवणूक करणाऱ्या या दत्तधाम सरकारवर कारवाईची मागणी झाली होती.

Rajendra Gadge arrested
राजेंद्र गडगे
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 18, 2026 at 7:09 PM IST

अहिल्यानगर : संगमनेर तालुक्यातील वडगावपान इथं दत्तधाम सरकार या नावानं राजेंद्र गडगे आश्रम चालवत होता. या ठिकाणी धार्मिक विधी होम-हवन आणि मंत्रतंत्राच्या माध्यमातून कॅन्सरसारख्या आजारांवर उपचार केले जातात, असं सांगून तो रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना आकर्षित करत होता. विशेष म्हणजे या तथाकथित उपचारांची माहिती आणि यशोगाथा तो आपल्या यूट्यूब चॅनलवरून प्रसारित करत होता. ज्यामुळे अनेकजण त्याच्या जाळ्यात अडकत असल्याचं समोर आलं आहे.

गवांदे यांनी केली होती तक्रार : या प्रकरणात गडगे महाराज भक्तांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे घेत असल्याच्या तक्रारीही पुढं आल्या आहेत. काही प्रकरणांमध्ये देणगीच्या नावाखाली हजारो ते लाखो रुपयांची वसुली केल्याचे आरोप केलेत. या पार्श्वभूमीवर काही पीडितांनी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या राज्य सचिव रंजना गवांदे यांच्याकडं तक्रार केली होती. गवांदे यांनी या तक्रारींची दखल घेत आठ दिवसांपूर्वीच पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाकडं लेखी निवेदन देऊन तत्काळ कारवाईची मागणी केली होती.

राजेंद्र गडगेसह मधुकर शिंदेला अटक : या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाल्यानंतर प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी वडगावपान इथं जाऊन राजेंद्र गडगे याची बाजू जाणून घेतली होती. "त्यावेळी मी अकरा किंवा एक्कावन्न हजारांची देणगी घेत नाही. कोणी घेतल्याचं म्हणत असेल तर त्याची पावती दाखवावी," असं आव्हान देत त्यानं सर्व आरोप फेटाळले होते. तसंच "मी मंत्रानं कॅन्सर बरा करण्याचा दावा केलेला नाही," असंही त्यानं स्पष्ट केलं. मात्र या वक्तव्याविरुद्ध त्याच्या यूट्यूब चॅनलवरून अशा दाव्यांचा प्रचार सुरूच ठेवत, मीच कसा खरा याचा प्रसार सुरू होता. यानंतर अंनिसच्या सदस्यांनी संगमनेर तालुका पोलीस ठाण्यात रमेश गडगे, ज्ञानेश्वरी गडगे, डॉ. मोहन पुरी तसंच सुरज आणि मधुकर शिंदे यांच्या विरोधात फिर्याद दाखल केली. त्यानंतर पोलिसांनी जादूटोणा विरोधी कायदा, मेडिकल प्रॅक्टिशनर ऍक्ट तसंच इतर कलमांखाली गडगे महाराज त्याची मुलगी, इतर तीन व्यक्तींविरोधात गुन्हा नोंदवला असून मुख्य आरोपी राजेंद्र गडगेसह मधुकर शिंदेला अटक केली आहे.

पीडितांनी पुढं येऊन गुन्हा दाखल करावा : "गडगे महाराजच्या तथाकथित उपचारांमुळं काही रुग्णांची आर्थिक व मानसिक फसवणूक झाली असेल तर आशा लोकांनी पुढं येऊन गुन्हे दाखल करावेत," असं आवाहन संगमनेर तालुका पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक प्रवीण साळुंखे यांनी केलं आहे. या प्रकरणात आणखी कोणाची फसवणूक झाली असेल असे लोक पुढं आले तर या प्रकरणाचा तपास अधिक व्यापक होऊन आणखी काही धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू : राजेंद्र गडगेच्या बुवाबाजीविरोधात यापूर्वीही काही तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यावेळी प्रशासनानं योग्य ती दखल घेतली नाही का? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. अंनिसच्या रंजना गवांदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सातत्यानं पाठपुरावा केल्यामुळंच अखेर ही कारवाई शक्य झाली, अशी प्रतिक्रिया अंनिसच्या वतीनं व्यक्त केली जात आहे. या कारवाईनंतर वडगावपान येथील दत्तधाम सरकारचा दरबार बंद पडला असून परिसरात पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास संगमनेर तालुका पोलीस करत आहेत.

TAGGED:

राजेंद्र गडगे
DATTA DHAM ASHRAM
वडगावपान
RAJENDRA GADGE MAHARAJ
RAJENDRA GADGE MAHARAJ

