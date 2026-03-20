भोंदूबाबा अशोक खरात बलात्कार प्रकरण : अंनिसने एसआयटी प्रमुख तेजस्वी सातपुते यांना दिली गोपनीय माहिती

नाशिकमध्ये भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या विरोधातील काही गोपनीय पुरावे अंनिसने एसआयटी प्रमुख तेजस्वी सातपुते यांना दिले आहेत. तपासात ते मदत करतील.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 20, 2026 at 5:26 PM IST

Updated : March 20, 2026 at 6:22 PM IST

नाशिक - स्वतःच्या अंगात दैवी शक्ती, मंत्र तंत्र असल्याचं सांगून असाह्य महिलेवरील बलात्काराच्या घटनेत अटक करण्यात आलेला भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या सर्व गैरकृत्यांची सखोल चौकशी करून, सबळ पुरावे मिळवून, त्याच्यासह त्याच्याशी संबंधित सर्व दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी यासाठी महाराष्ट्र अंनिसच्या वतीनं आज या प्रकरणाच्या एसआयटी प्रमुख तेजस्वी सातपुते यांना निवेदन सादर करण्यात आलं. यावेळी अंनिस कार्यकर्त्यांनी काही गोपनीय माहिती देखील सातपुते यांना दिल्याचं अंनिस पदाधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.


खरात याच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन - बडे राजकीय नेते, अधिकारी यांचे भविष्य सांगणाऱ्या भोंदू बाबा अशोक खरातला बलात्कार प्रकरणी नाशिक पोलिसांनी अटक केली आहे. तसंच त्याच्याकडून 58 महिलांचे वादग्रस्त व्हिडिओ हस्तगत करण्यात आले आहेत. राज्य शासनाने घटनेचं गांभीर्य ओळखून खरात याच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापना केली असून या समितीच्या प्रमुख म्हणून आयपीएस अधिकारी तेजस्वी सातपुते यांच्याकडे तपासाची सूत्र दिली आहेत. खरात प्रकरणात रोज नवनवीन खुलासे समोर येत असतानाच आज महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने एसआयटी प्रमुख सातपुते यांना निवेदन देण्यात आलं आहे. या निवेदनात तपासाला दिशा मिळेल यासाठी काही गोपनीय माहिती देण्यात आली आहे. यात काही पीडित महिलांचे संपर्क क्रमांक देण्यात आले आहेत. तसंच खरात या भोंदूबाबाने जादूटोणा करण्यासाठी काही वन्यजीव प्राण्यांच्या शरीराचे अवशेष वापरत असल्याचा संशय असल्याने त्याची पोलिसांनी चौकशी करुन वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे कलम लावावे अशी मागणी अंनिसने केली आहे.

काय म्हटलं आहे निवेदनात - यापूर्वीच या भोंदूला आणि त्याच्या सर्व साथीदारांना जेलवारी होणे आवश्यक होते. कारण जवळपास 25 वर्षांहून अधिक काळापासून या भोंदूने नाशिक शहर तसंच राज्यात, परराज्यातील बड्या बड्या लोकांना भविष्य वर्तवण्याचा बहाणा करून त्यांचे मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या प्रकारे शोषण केले असल्याची महाराष्ट्र अंनिसला दाट शंका होती.
त्याबद्दल वेळोवेळी महाराष्ट्र अंनिसने त्याचा भांडाफोड करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र मोठ-मोठे प्रतिष्ठित लोक तसंच बडे राजकीय नेते मंडळी त्याच्या पाठीमागे असल्याने त्यांचे त्याला पाठबळ आणि प्रोत्साहन मिळत असावे. मात्र आता ते उघड झाले आहे. भोंदू खरातने नाशिकसह, सिन्नर तालुक्यातील एका गावात मोठ्या प्रमाणात ज्योतिष सांगण्याचा आणि विविध धार्मिक विधी, कर्मकांडे करण्याच्या नावाखाली लोकांचे, विशेषतः महिलांचे लैंगिक शोषण करण्याचा उद्योग सुरू केला, हे आता लपून राहिलेले नाही. धार्मिक पूजा विधीच्या नावाखाली तो काही वन्य प्राण्यांचे अवयवही उपयोगात आणत असे.

माजी मुख्यमंत्री यांनी भविष्य जाणून घेतलं - 24 नोव्हेंबर 2022 मध्ये महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, त्यांच्या काही सहकाऱ्यांसह ज्योतिष जाणून घेण्यासाठी भोंदू खरातकडे गेले असल्याचे समजले होते. त्यावेळी महाराष्ट्र अंनिसने ही बाब उघड केली होती आणि निषेध नोंदवला होता. तरीही या भोंदूवर त्यावेळी काहीही कायदेशीर कारवाई झाली नाही. खरं तर जादूटोणाविरोधी कायद्यान्वये त्या त्या पोलीस स्टेशनचे प्रमुख हे त्या त्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील बुवाबाजी, भोंदूगिरी रोखतील अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र अजूनही त्याबाबत गांभीर्याने पाहिले जात नाही असं भोंदूबाबा अशोक खरातच्या प्रकरणावरून अधोरेखित झालं आहे. भोंदू खरात याने जो ट्रस्ट स्थापन केला आहे, त्यामध्ये राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांचा समावेश असल्याचेही पुढे आले आहे. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. या भोंदूला अटक केल्यानंतर त्याच्याकडील 58 रहस्यमय व्हिडिओ पोलीसांनी ताब्यात घेतले आहेत. त्यामध्ये अनेक बड्या बड्या हस्ती तसंच राजकीय नेत्यांचाही संबंध असण्याची अंनिसला दाट शंका आहे. त्यामुळे साहजिकच पोलीस तपास यंत्रणेवर देखील राजकीय दबाव येण्याचाही दाट शंका अंनिसने व्यक्त केली आहे. म्हणून अतिशय सावधगिरीने पीडितांचा शोध घ्यावा. या भोंदूच्या विरोधातले सर्व सबळ पुरावे मिळवावेत आणि त्याच्यासह ह्या आर्थिक, लैंगिक शोषणाला कारणीभूत ठरणाऱ्या सर्वांवर कडक कायदेशीर कारवाई करावी. सर्वांना भारतीय न्यायव्यवस्थेमार्फत जबर आर्थिक दंड, शारीरिक श्रमाची शिक्षा होईल, यासाठी प्रयत्न व्हावेत अशी विनंती निवेदनाद्वारे करण्यात आल्याचं अंनिसचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी म्हटलं आहे.

