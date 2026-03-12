...'ती' बोगस प्रमाणपत्रं परत घेणार, महापौर रितू तावडे यांनी दिली माहिती
मुंबईतील बोगस प्रमाणपत्रांचा विषय ऐरणीवर आला आहे. याबाबत मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर रितू तावडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना माहिती दिली.
Published : March 12, 2026 at 8:39 PM IST
मुंबई : मुंबईमध्ये ज्या लोकांकडं बोगस जन्म प्रमाणपत्रं सापडली आहेत, अशा नागरिकांकडून ती प्रमाणपत्रं घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर रितू तावडे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिली.
'ती' प्रमाणपत्रं परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू : "माजी खासदार किरीट सोमैया आणि मुंबई महानगरपालिका प्रशासन यांच्यासोबत झालेल्या मागच्या बैठकीत 237 बोगस जन्म प्रमाणपत्रं समोर आली होती. यातील 119 बोगस जन्म प्रमाणपत्रांवर कारवाई करण्यात आली असून ती पोर्टलवरून हटवण्यात आली आहेत. याचबरोबर ज्या कुटुंबाला प्रमाणपत्रं दिली होती, त्यांच्याकडून ती परत घेण्याची सुरुवात करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी दिली.
बांगलादेशी नागरिकांची नावं कमी करण्याची मोहीम : "एकूण 29 जणांनी जन्म प्रमाणपत्र परत देण्यास नकार दिला आहे. अशा नागरिकांवर एफआयआर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तर बोगस प्रमाणपत्र बनवून जे लोक सापडत नाहीत, अशा नागरिकांवरही एफआयआर दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आता मतदार याद्यांमधून देखील बांगलादेशी नागरिकांची नावं कमी करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. मतदार यादीतून यांना हटवण्यासाठी विशेष समिती गठित करण्यात आली असून या समितीमध्ये माजी खासदार किरीट सोमैया आणि भाजपाचे इतर काही आमदारही आहेत," अशी माहिती महापौर रितू तावडे यांनी दिली.
अनधिकृत फेरीवाल्यांना पाठिंबा नाही : "मुंबईत अनधिकृत फेरीवाल्यांना आपल्याला पाठिंबा देता येणार नाही. आपली भूमिका ठाम आहे, जे अधिकृत आहेत अशांनाच आपल्याला आता व्यवसाय करण्याची परवानगी देता येईल. यामुळं आता मुंबईत केवळ अधिकृत फेरीवाल्यांनाच व्यवसाय करता येणार आहे," असं म्हणत महापौर रितू तावडे यांनी अनधिकृत फेरीवाल्यांविषयी प्रतिक्रिया दिली.
...तर संबंधितांनी पत्रव्यवहार समोर आणावा : "विरोधी पक्षनेत्या आता ॲक्टिव्ह झाल्याचा मला आनंद आहे. त्या या आधीच ॲक्टिव्ह झाल्या असत्या तर अजून आनंद झाला असता. लोकांना आता महापौर पद काय आहे हे समजू लागलं आहे. तर राणीच्या बागेत जो सिंह येणार आहे त्याविषयी पत्रव्यवहार मीच केला आहे. माझ्या आधी कोणीही पत्रव्यवहार केलेला नाही. कित्येक वर्षापासून राणीच्या बागेत सिंहाचा पिंजरा आहे. मात्र सिंह आणण्यासाठी जर माझ्याआधी कोणी पत्रव्यवहार केला असेल तर संबंधितांनी पत्रव्यवहार समोर आणावा, असं आव्हान देत मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांना टोला लगावला.
