छत्रपती संभाजीनगरमधील हर्सूल तलावात पोहणं पडलं जीवघेणं, चौघांचा बुडून मृत्यू
छत्रपती संभाजीनगर शहरालगत असलेल्या हर्सूल तलावात पोहण्यासाठी गेलेल्या चार तरुणांचा बुडून मृत्यू झाला.
Published : April 5, 2026 at 8:08 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - जिल्ह्यासाठी रविवार हा मृत्यूचा वार ठरला, असं म्हणावं लागेल. रविवारी दुपारच्या सुमारास हर्सूल तलावात पोहण्यासाठी गेलेल्या चौघांचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घडली. पोहता येत नसताना पाण्यात जाणं अंगलट आलं. सुरुवातीला तीन तरुण बुडाल्याची माहिती अग्निशमन दलाला मिळाली होती. त्यानुसार शोधमोहीम सुरू केली असताना चार जण बुडाल्याचं निदर्शनास आलं.
पोलिसांनी घटनेची केली नोंद - मृतदेह बाहेर काढून शवविच्छेदनासाठी घाटी रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत. त्यापैकी दोघांची ओळख पटली असून, अन्य दोघांची ओळख पटवण्याचं काम पोलिसांनी सुरू केलं आहे. या प्रकरणी हर्सूल पोलिसात घटनेची नोंद घेण्यात आली असून, पुढील तपास करत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
बुडून चौघांचा मृत्यू - एन 9 हडको येथील अग्निशमन विभागाच्या वतीनं देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, छत्रपती संभाजीनगर शहरालगत असलेल्या हर्सूल तलावात पोहण्यासाठी गेलेल्या चार तरुणांचा बुडून मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. सुरुवातीला तीन तरुण तलावात बुडाल्याची माहिती अग्निशमन दलाला मिळताच पथक तातडीनं घटनास्थळी दाखल झालं. बचावकार्य करत तिघांना बाहेर काढण्यात आलं. दरम्यान, तलावाच्या दुसऱ्या बाजूला आणखी एक तरुण बुडाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर अग्निशमन दलानं तेथेही शोधमोहीम राबवली असता चौथ्या तरुणाचाही मृतदेह आढळून आला. रविवारची सुट्टी असल्यानं हे सर्व तरुण तलावात पोहण्यासाठी गेले होते, अशी प्राथमिक माहिती अग्निशमन विभागानं दिली.
दोघांची ओळख पटली - सुट्टीचा हा रविवार त्यांच्या आयुष्यातील शेवटचा ठरल्यानं परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. मृतांपैकी अफान खान आणि आदिल शेख अशी दोघांची नावं समोर आली असून, उर्वरित दोघांची ओळख पटवण्याचं काम सुरू आहे. चौघांचे मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी घाटी रुग्णालयात पाठवण्यात आले असून, या प्रकरणी हर्सूल पोलिसात नोंद करण्यात आली. पुढील तपास सुरू केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. यापूर्वी अशा प्रकारच्या अनेक घटना हर्सूल तलावात घडल्या असल्यानं पाण्यात जाणं जोखमीचं असल्याची माहिती देण्यात येते. असं असताना युवकांना तेथील पाण्यात जाण्याचा मोह आवरत नसल्याचं वारंवार समोर येतं. त्यामुळं सुरक्षा यंत्रणा कमी पडते का? असा प्रश्न उपस्थितीत होत आहे.
