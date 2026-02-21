पुणे रेल्वे स्टेशनवर चार वर्षे अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार
पुणे रेल्वे स्टेशनवर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचं उघडकीस आलं आहे. पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केली आहे.
Published : February 21, 2026 at 10:16 PM IST|
Updated : February 21, 2026 at 10:47 PM IST
पुणे - गेल्या काही दिवसांपासून पुणे शहरात विविध गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना पुणे रेल्वे स्टेशनवर धक्कादायक घटना घडली आहे. एका चार वर्षीय अल्पवयीन मुलीला चॉकलेट बिस्कीट खाण्याचं आमिष दाखवून लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना घडली आहे. हा प्रकार 17 फेब्रुवारीला घडला असून मुलगी आणि आरोपी दोघेही परप्रांतीय असून लोहमार्ग पोलिसांनी एका आरोपीला पकडलं आहे. या प्रकरणी अजून काही आरोपींचा तपास पोलीस करत आहेत.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, फिर्यादी हे रेल्वे स्टेशन येथे फलाट नंबर तीनवर आले. ते तिथंच थांबले आणि झोपले. मध्यरात्री त्यांचे पती हे बाथरूमसाठी उठले असता त्यांना त्यांची मुलगी दिसली नाही. सर्वजणांनी तिचा शोध घेतला. परंतु ती सापडली नाही. त्यामुळे त्यांनी पोलिसांना सर्व हकीकत सांगून सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केली. त्यात एक इसम तिच्या हाताला धरून संमतिशिवाय घेवून जाताना दिसला. हा आरोपी गाडीतील सामान उतरताना मदत करत होता. त्या इसमाला तसंच मुलीला पोलिसांनी रेल्वे परीसरात शोध घेवून शोधून आणलं. त्यावेळी पोलिसांनी विचारपूस केली असता ती मुलगी म्हणाली की, तो काका कुरकुरे घेवून देतो म्हणून घेवून गेला आणि तिच्यावर अत्याचार केला. तसंच तिच्या कपड्यावर रक्ताचे डाग दिसले. त्यावेळी तिने तिच्या पोटात दुखत आहे असं सांगितलं. तेव्हा फिर्यादी यांची खात्री झाली की आरोपीने कुरकुरे देण्याच्या बहाण्याने फूस लावून त्यांच्या संमतीशिवाय घेवून जावून लैंगिक अत्याचार केला आहे. ही गोष्ट स्पष्ट झाल्यावर आरोपीला अटक करण्यात आली असून अधिक तपास सुरू आहे.
याबाबत लोहमार्ग अधीक्षक प्रमोद खोपीकर म्हणाले की, फिर्यादी हे मध्यप्रदेश येथील चार बालकांसह प्रवास करत असताना त्यांच्या प्रांतातील एकाशी त्यांची ओळख झाली दुसऱ्या प्रवासासाठी फिर्यादी हे रेल्वे स्टेशन येथे थांबलेले असताना याचा फायदा आरोपीने घेतला. त्यानं खाऊ देण्याच्या बहाण्याने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. आरोपीला अटक करण्यात आली असून त्याला न्यायालयात हजर केला असता पाच दिवसाची पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे.
