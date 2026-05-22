ETV Bharat / state

चंद्रपूरमध्ये खळबळ : वाघाच्या हल्यात चार महिलांचा मृत्यू ; तेंदू पत्ते तोडताना झाला घात

तेंदू पत्ते तोडायला जंगलात गेलेल्या चार महिलांवर वाघानं हल्ला करुन त्यांना ठार केलं. ही घटना सिंदेवाही तालुक्यात घडल्यानं मोठी दहशत पसरली आहे.

FOUR WOMEN KILLED IN TIGER ATTACK
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 22, 2026 at 11:16 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

चंद्रपूर : वाघाच्या हल्ल्यात 4 महिलांचा मृत्यू झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. ही घटना चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्यात घडली आहे. या सर्व महिला तेंदूपत्ता तोडण्यास आणि संकलन करण्यासाठी गेल्या गेल्या होत्या, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. जंगलात तेंदूपत्ता तोडायला गेलेल्या महिलांवर वाघानं अचानक हल्ला केला. या हल्ल्यात चारही महिलांचा जागीच मृत्यू झाला आहे, असं या सूत्रांनी सांगितलं आहे.

दबा धरून बसला होता वाघ : प्राथमिक माहितीनुसार, उन्हाळ्यात महिला तेंदूपत्ता तोडण्यास व संकलनासाठी जंगलात जातात. त्या कामात व्यस्त असताना दबा धरून बसलेल्या वाघानं अचानक त्यांच्यावरती हल्ला केला. वाघाच्या हल्लात चारही महिलांचा घटनास्थळीच मृत्यू झालाय. या घटनेची माहिती मिळताच वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी तातडीनं घटनास्थळी दाखल झालेत. पंचनामा केल्यानंतर पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे. वनविभागाकडून परिसरातील नागरिकांना जंगलात जाण्याच्या संदर्भात सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. या घटनेमुळे गुंजेवाही परिसरात प्रचंड दहशत पसरली आहे.

TAGGED:

WOMEN KILLED IN TIGER ATTACK
TIGER ATTACK ON WOMAN IN CHANDRAPUR
वाघाच्या हल्यात चार महिलांचा मृत्यू
चंद्रपूरमध्ये खळबळ
FOUR WOMEN KILLED IN TIGER ATTACK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.