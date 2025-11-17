नवले पुलाजवळ पुन्हा अपघात; चार ते पाच गाड्या एकमेकांना धडकल्या
पुण्यातील नवले पुलाजवळ (Navale Bridge) पुन्हा एकदा अपघात झाला आहे. या अपघातात चार ते पाच गाड्या एकमेकांना धडकल्या आहेत.
पुणे : पुणे शहरातील नवले ब्रीज येथील अपघाताची मालिका सुरूच आहे. चार दिवसापूर्वी नवले ब्रीज येथे झालेल्या भीषण अपघातात सात जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असताना, सोमवारी दुपारी नवले पुलाजवळ दुपारच्या सुमारास पुन्हा अपघाताची घटना घडली आहे. नवले ब्रीज येथे चार ते पाच गाड्यांनी एकमेकांना धडक दिली असून या अपघातात काहीजण किरकोळ जखमी झाले आहेत. मात्र गाड्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे.
आठ वर्षात २०० हून अधिक अपघात : पुण्यातील नवले पुलाजवळ गेल्या अनेक वर्षापासून सातत्याने अपघात होताना पाहायला मिळत आहे. येथे कायमची उपाययोजना करण्यात यावी अशी मागणी होत आहे. गेल्या आठ वर्षात २०० हून अधिक अपघात झाले असून या अपघातात ८० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. याबाबत दोन दिवसापूर्वी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी बैठक घेत अपघात रोखण्याबाबत उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
नियमांचं उल्लघंन केल्यास कारवाई होणार : केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी ज्या सूचना केल्यात त्यात त्यांनी सांगितलं की, "महामार्गावर आता स्पीडगनची संख्या 3 असून त्यामध्ये वाढ करुन ती 6 इतकी करावी. तसेच वाहनांची वेगमर्यादा 60 ऐवजी 30 कि.मी. प्रतितास करावी. प्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत खेड शिवापूर टोलनाक्यावर जड आणि अवजड वाहनातील अतिभार (ओव्हरलोड), ब्रेक तसेच इतर तांत्रिक बाबींची तपासणी करावी. जड आणि अवजड वाहनांनी नियमांचं उल्लघंन केल्यास पुढच्या टोलनाक्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. रस्त्यावर रिफलेक्टरच्या संख्येत वाढ करावी. तसेच जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक घेवून अपघाता संदर्भात उपायोजना कराव्यात. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पीएमआरडीएने सेवा रस्त्यावरील अतिक्रमणे तातडीने काढावीत."
