भिवंडीत चार मजली इमारत कोसळली, दोघांचा मृत्यू; अनेकजण अडकल्याची भीती
भिवंडी येथे शुक्रवारी एका चार मजली इमारतीचा काही भाग कोसळला आहे. या घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला आहे.
Published : July 31, 2026 at 7:04 AM IST|
Updated : July 31, 2026 at 7:10 AM IST
ठाणे - भिवंडी येथे शुक्रवारी एका चार मजली इमारतीचा काही भाग कोसळला असून, ढिगाऱ्याखाली अनेक लोक अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. 'एनडीआरएफ'च्या जवानांकडून युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरु करण्यात आले आहे स्थानिक प्रशासन आणि स्थानिक नागरिकांकडूनही बचावकार्यात मदत केली जात आहे.
इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम सुरु होते - भिवंडीतील नारपोली भागातील गंगाराम वाडी परिसरातील कोहिनूर अपार्टमेंट इमारतीचा काही भाग पत्त्यांसारखा कोसळला. तळ अधिक चार मजली इमारतीचा अर्धा भाग कोसळला. दुर्घटनाग्रस्त इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली 4 ते 5 नागरिक अडकल्याची शक्यता आहे. इमारतीचा पिलर धोकादायक झाल्याने तेथे दुरुस्तीचे काम रात्रीसुद्धा सुरू होते. रात्री आठ वाजता इमारत एका बाजूने झुकत आल्याचे लक्षात आल्याने सर्व कुटुंबांना स्थानिकांनी बाहेर काढले होते. तरीसुद्धा काही नागरिक इमारतीमध्ये गेले होते, तर काम करणारे मजूर अडकल्याची माहिती मिळत आहे.
बचावकार्य सुरू - घटनास्थळी पालिका, आपत्कालीन पथक, अग्निशामक दल दाखल झाले आहे. घटनास्थळी NDRF चे पथक देखील दाखल झाले असून, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू आहे.
इमारत होत धोकादायक - कोहिनूर अपार्टमेंट ही तळ अधिक चार मजली अतिधोकादायक ठरवलेली इमारत गुरुवारी रात्री साडेअकरा वाजताच्या सुमारास पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळली. या इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली काही नागरिक अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच प्रशासन घटनास्थळी दाखल झाले.
तळमजल्यावर काही पिलर खराब झाल्याने दुरूस्तीचे काम सुरू होते. यादरम्यानच इमारतीला तडे जाण्यास सुरूवात झाली. रात्री आठ वाजता इमारत एका बाजूने झुकताना दिसली. त्यानंतर महापालिकेचे अधिकारी कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी दाखल होत त्यांनी इमारत रिकामी केली. मात्र, तळमजल्यावर साहित्य घेण्यासाठी काहीजण आतमध्ये गेले त्यावेळी इमारत कोसळली.
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