अंमली पदार्थांच्या तस्करी प्रकरणात चार जण ताब्यात; पोलिसांकडून कसून शोध सुरू
सावंतवाडीतील कारिवडे ते बिलेवाडी जाणाऱ्या रस्त्यावर एका पडक्या घराच्या व्हरांड्यात अंमली पदार्थांची बेकायदेशीर खरेदी-विक्री, देवाणघेवाण करण्यासाठी जमलेल्या चौघांना स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेच्या पथकाने अटक केलीय.
Published : August 10, 2026 at 5:11 PM IST
सिंधुदुर्ग : पर्यटन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आता अंमली पदार्थांची तस्करी मोठ्या प्रमाणात वाढू लागली असून, सावंतवाडी तालुक्यातील कारिवडे ते बिलेवाडी जाणाऱ्या रस्त्यावर एका पडक्या घराच्या व्हरांड्यात अंमली पदार्थांची बेकायदेशीर खरेदी-विक्री आणि देवाणघेवाण करण्यासाठी जमलेल्या चौघांना स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेच्या पथकाने अटक केलीय. या चौघांवर सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाकडून कारवाई : ही कारवाई सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाकडून रात्री करण्यात आली. या प्रकरणी सुनील श्रीकांत मुदगल (वय 26, रा. कारिवडे पेडवेवाडी), अमर मारुती धोत्रे (वय 23, रा. कारिवडे पेडवेवाडी), चंद्रप्रकाश पलठण प्रजापती (वय 34, रा. गवळीतिठा, सावंतवाडी; मूळ रा. उत्तर प्रदेश) आणि विशाल वडर (वय 22, रा. सावंतवाडी) या चौघांना अटक करण्यात आली आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, कारिवडे-बिलेवाडी रस्त्यावरच्या एका पडक्या घराच्या व्हरांड्यात काही जण अंमली पदार्थांची देवाणघेवाण करण्यासाठी जमले असल्याची गुप्त माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी त्या ठिकाणी छापा टाकला.
पोलिसांकडून धडक कारवाई सुरूच : स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस हवालदार प्रकाश कदम यांच्या फिर्यादीवरून सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात आरोपींविरुद्ध 'गुंगीकारक औषधी द्रव्ये आणि मनोव्यापारावर परिणाम करणारे पदार्थ अधिनियम 1985' च्या विविध कलमांन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ तस्करी होत आहे. स्थानिक तरुण यात गुंतले असल्याने पोलिसांकडून धडक कारवाई करण्यात येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक हर्षल हिंगे, पोलीस उपनिरीक्षक अनिल हाडळ आणि हवालदार कदम यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. महिला पोलीस हवालदार परब यांनी गुन्हा दाखल करून घेतला असून, या प्रकरणाचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक हिंगे करीत आहेत.
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