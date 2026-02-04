औषधानंच घेतला जीव! कफ सिरपनं चार महिन्याच्या मुलाचा मृत्यू; मृतांची संख्या 25 वर पोहोचली!
दूषित कोल्ड्रिफ कफ सिरपमुळं मृत्यूमुखी पडणाऱ्या बालकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. नागपुरात आत्तापर्यंत 25 लहान मुलांचा मृत्यू झाला आहे.
Published : February 4, 2026 at 2:28 PM IST|
Updated : February 4, 2026 at 2:34 PM IST
नागपूर : गेल्या वर्षी मध्यप्रदेश राज्यात दूषित कोल्ड्रिफ कफ सिरपचे सेवन केल्यानं 24 लहान मुलांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. गेल्या चार महिन्यांपासून नागपूरच्या एम्स रुग्णालयत उपचार घेत असलेल्या आणखी एका बाळाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. त्यामुळं या प्रकरणात मृत्यूची संख्या 25 झाली आहे.
कफ सिरप सेवन प्रकरणात आणखी एक मृत्यू : मध्यप्रदेश, राजस्थान राज्यातील लहान मुलांचा मृत्यू झाल्यानं संपूर्ण देशभरात खळबळ उडाली होती. गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात ही घटना घडली होती. मध्यप्रदेशच्या छिंदवाडा जिल्ह्यात दूषित कोल्ड्रिफ कफ सिरपचे सेवन केल्यामुळं अनेक लहान मुलांचे मृत्यू झाले होते. घटनेचे गांभीर्य वाढल्यानं त्यावेळी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हे स्वतः नागपुरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय मेडिकला जाऊन मुलांच्या तब्येतीची विचारपूस केली होती. त्यानंतर चार महिन्यांनी कफ सिरप सेवन प्रकरणात आणखी एक मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. त्यामुळं या प्रकरणात मृत्यूची संख्या 25 झाली आहे.
128 दिवसांची झुंज अपयशी : 4 वर्षीय हर्ष यदुवंशी नामक बाळाला गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात नागपूरच्या एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. हर्ष यदुवंशी मध्य-प्रदेशच्या छिंदवाडा जिल्ह्यातील रहिवासी होता. दूषित कफ सिफर प्राशन केल्यानं सप्टेंबर महिन्यात हर्षची तब्येत खालावली. त्यामुळं हर्षला नागपूरच्या एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. 128 दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला आहे.
लहान बाळांचा खोकला औषधाशिवाय बरा होतो : भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या दिशानिर्देशानुसार, लहान मुलांमध्ये खोकल्याचे आजार स्वतःहून बरे होतात, अनेकदा औषधाशिवाय बरे होतात. यासाठी पुरेसा आराम आणि जास्त पाणी पिल्यामुळं व इतर गैरऔषधी उपाययोजना हे प्रथमोपचार पुरेसे असते. त्यामुळं 2 वर्षाखालील मुलांना सर्दी आणि खोकल्याकरिता औषध देणं टाळावं. 5 वर्षावरील मुलांना आवश्यकता असल्यास काळजीपूर्वक वैद्यकीय सल्ल्यानुसार आणि देखरेखीतच योग्य डोसमध्ये औषध द्यावे.
