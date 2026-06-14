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वाशिम हादरलं! पत्नीसह दोन चिमुकल्यांना दिलं विहिरीत ढकलून अन् पतीनं केली आत्महत्या, मृतदेह आढळल्यानं खळबळ

मालेगाव तालुक्यात एक धक्कादायक घटना घडली. तिवळी गावात एकाच कुटुंबातील चौघांचे मृतदेह आढळून आले.

Four family members dead washim
घटनेविषयी माहिती देताना वाशिम पोलीस (ANI Video Screenshot)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 14, 2026 at 6:49 AM IST

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Updated : June 14, 2026 at 6:58 AM IST

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वाशिम - जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यात एक धक्कादायक घटना घडली. तिवळी गावात एकाच कुटुंबातील चौघांचे मृतदेह आढळून आले. पत्नी आणि दोन चिमुकल्या मुलांना विहिरीत टाकल्याचा संशय आहे. त्यानंतर पतीनं आत्महत्या केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. संबंधित घटनेचा शिरपूर पोलीस तपास करत आहेत. ही आत्महत्या आहे की घातपात? याचा तपास पोलिसांकडून सुरु करण्यात आला आहे.

दोन लहान मुलांचा समावेश - संतोष तुकाराम बकाल (वय 35), पत्नी वर्षा बकाल (वय 28), मुलगी जान्हवी बकाल (वय 7) आणि मुलगा सोहम बकाल (वय 5) या चौघांचे मृतदेह आढळून आले.

पतीने केली आत्महत्या - पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाशिम जिल्ह्यातील तिवळी गावात एकाच कुटुंबातील चार जण (एका महिलेसह दोन मुलांचा समावेश) मृतावस्थेत आढळले. पतीचा मृत्यू गळफास घेतल्यानं झालाय, तर पत्नी, मुलगा आणि मुलगी यांचा मृत्यू विहिरीत उडी मारल्यामुळं झाल्याचा संशय आहे.

शिरपूर पोलिसांनी दिली माहिती - घटनेविषयी माहिती देताना शिरपूर पोलीस ठाण्याचे पीएसआय इम्रान पठाण म्हणाले, "शनिवारी दुपारी साडेचारच्या सुमारास आमच्या पोलीस नियंत्रण कक्षाला टिवली गावातील एका घटनेबाबत माहिती मिळाली. या घटनेत एका व्यक्तीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती, तर त्याची पत्नी, मुलगा आणि मुलगी यांनी विहिरीत उडी मारून आत्महत्या केली होती. माहिती मिळताच आमचे अधिकारी पीएसआय ताडे यांनी कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी जाऊन प्राथमिक पाहणी केली. सध्या आम्ही चारही मृतदेह शवगृहात आणले आहेत. आम्ही या प्रकरणाची चौकशी करू. अद्याप शवविच्छेदन झालेले नाही. शवविच्छेदन झाल्यानंतरच त्यांच्यासोबत नेमकं काय घडलं, हे स्पष्ट होऊ शकेल."

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Last Updated : June 14, 2026 at 6:58 AM IST

TAGGED:

FOUR DEAD WASHIM
WASHIM POLICE
वाशिम चार जणांचे मृतदेह आढळले
वाशिम पोलीस
FOUR FAMILY MEMBERS DEAD WASHIM

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