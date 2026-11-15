विहिरीचा भरावा कोसळून चार मजूर अडकले; बचावकार्य सुरू
पंढरपूर तालुक्यातील आंबे येथे सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास दुर्घटना घडली आहे. 50 फूट विहिरीचा भरावा कोसळून चार मजूर ढिगाऱ्याखाली अडकले आहेत.
Published : November 15, 2026 at 7:45 PM IST
पंढरपूर (सोलापूर)- आंबे येथे 50 फूट विहिरीचा भरावा कोसळून चार मजूर ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची दुर्घटना घडली आहे. त्यांना ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
आंबे येथे मागील काही दिवसांपासून यल्लमा देवीच्या वरच्या बाजूला एका शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये विहीर खोदण्याचे काम सुरू होते. आज विहिरीच्या कामाचा शेवटचा दिवस होता. आज विहिरीचे काम संपणार होते. तळातील विहिरीचे माप घेत असताना विहिरीचा मोठा भरावा कोसळून जवळपास 15 ते 20 फूट मातीचा आणि दगडाचा ढिगारा विहिरीमध्ये कोसळला. यावेळी विहिरीच्या तळाशी असलेले चार मजूर ढिगाऱ्याखाली गाडले आहेत.
ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या चार मुजरांना वाचवण्यासाठी प्रशासनाचे शर्तीचे प्रयत्न सुरू आहेत. घटनास्थळी तहसीलदार आणि पोलीस प्रशासन दाखल झाले आहेत. तसेच घटनास्थळी चार रुग्णवाहिका तैनात करण्यात आल्या आहे. प्रशासनाच्या एनडीआरएफच्या टीमलाही पाचारण केलं आहे. नगराध्यक्ष प्रणिता भारतीय यांनी घटनास्थळी भेट देऊन प्रशासनाला सूचना केल्या आहेत. दोन मजूर पंढरपूर तालुक्यातील रांजणी येथील रहिवासी आहेत. तर दोन तर दुसरे दोन मजूर अनवली येथील आहेत. रांजणी येथील सिद्धेश्वर दत्तू घाडगे (35), मंगेश गोविंद मोरे. (40) तर अनवली येथील तानाजी घोडके (55) आणि आबासाहेब भिवा घोडके (55) अशी ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या मजुरांची नावे आहेत.