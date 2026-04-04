धुळ्यात वऱ्हाड घेवून जाणाऱया क्रुझरचा भीषण अपघात, चार ठार तर 12 जखमी

Four killed dhule accident
धुळ्यातील तामसवाडी गावाजवळ क्रूझर गाडीच्या भीषण अपघातात चार ठार
Published : April 4, 2026 at 5:11 PM IST

धुळे - तामसवाडी येथे लग्नकार्यासाठी जाणाऱ्या वन्हाडींच्या वाहनाला अपघात झाल्याची घटना घडली. या अपघातात चार जण जागीच ठार झाले असून, 12 जण जखमी झाले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी दुपारी 2 वाजेच्या सुमारास क्रुझर (एमएच 18/ डब्ल्यू 6226) हे वाहन वन्हाडींना घेवून शिरडाणेहून तामसवाडीच्या दिशेने निघाले होते. तामसवाडीला लग्नमंडपात पोहचण्याआधीच त्यांच्या वाहनाला अक्कलपाडाजवळ असलेल्या पीरबाबानजीक अपघात झाला.

समोरुन हेलकावे खात येणाऱ्या वाहनाला वाचवण्याच्या प्रयत्नात क्रुझर उलटली. यात 3 जण जागीच ठार, तर एक जण उपचारादरम्यान दगावल्याची प्राथमिक माहिती आहे. यात 12 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर रुग्णवाहिका तातडीनं मदतीसाठी पोहचली होती. शिवाय सिव्हील सर्जन डॉ. रविंद्र सोनवणे हे देखील मदत कार्यासाठी धावून गेले. जखमींना उपचारासाठी साक्री रुग्णालय तसंच हिरे रुग्णालयात भरती करण्यात आले. या घटनेमुळे तामसवाडी आणि शिरडाणे गावात शोककळा पसरली आहे. दुपारी उशिरापर्यंत पोलिसांकडून अपघाताची नोंद घेतली जात होती.

