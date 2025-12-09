ETV Bharat / state

आयआयटी बॉम्बेच्या टेकफेस्टमध्ये भेटणार चार भारतीय अंतराळवीर

या वर्षीची खास गोष्ट म्हणजे पहिल्यांदाच चार भारतीय अंतराळवीर या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत, असं प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगण्यात आलंय.

Four Indian astronauts to meet at IIT Bombays Techfest
आयआयटी बॉम्बेच्या टेकफेस्टमध्ये भेटणार चार भारतीय अंतराळवीर (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 9, 2025 at 9:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मुंबईतील आयआयटी बॉम्बेमध्ये दरवर्षी मोठा टेकफेस्ट आयोजित केला जातो. विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवीन शोध याबद्दल देशभरातून विद्यार्थी, तज्ज्ञ आणि कंपन्या इथे येतात. यंदा हा टेकफेस्ट 22 ते 24 डिसेंबर 2025 या काळात होणार आहे. पण या वर्षीची खास गोष्ट म्हणजे पहिल्यांदाच चार भारतीय अंतराळवीर या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत, असं प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगण्यात आलंय.

विद्यार्थ्यांना त्यांना प्रश्न विचारण्याचीही संधी मिळणार : यात शुभांशु शुक्ला विशेष चर्चेत आहेत, कारण ते पहिले भारतीय आहेत, ज्यांनी इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनपर्यंत प्रवास केलाय. अवकाश प्रवास पूर्ण केल्यानंतर ते पहिल्यांदाच मुंबईत लोकांसमोर येणार आहेत. टेकफेस्टमध्ये "स्पेस सिम्पॉझियम" नावाचं विशेष सत्र ठेवण्यात आलं आहे. या सत्रात लोकांना अंतराळवीरांशी थेट बोलता येणार आहे. ते आपल्या प्रशिक्षणाबद्दल, अंतराळात कसे राहतात, मिशनची तयारी कशी असते आणि अवकाशातील अनुभव कसे असतात, याबद्दल सांगणार आहेत. विद्यार्थ्यांना त्यांना प्रश्न विचारण्याचीही संधी मिळणार आहे.

Four Indian astronauts to meet at IIT Bombays Techfest
आयआयटी बॉम्बेच्या टेकफेस्टमध्ये भेटणार चार भारतीय अंतराळवीर (Source- ETV Bharat)

लोकांना अवकाशाच्या जगाबद्दल अधिक माहिती मिळणार : ही संधी विज्ञानात किंवा अवकाशात रस असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी खूप मोठी आहे. कारण रोजच्या आयुष्यात अंतराळवीरांना प्रत्यक्ष भेटण्याची संधी मिळत नाही. टेकफेस्टमुळे विद्यार्थी, तरुण आणि सामान्य लोकांना अवकाशाच्या जगाबद्दल अधिक माहिती मिळू शकते. शिवाय, भविष्यात स्पेस-सायन्स किंवा इस्रोमध्ये काम करण्याचं स्वप्न असणाऱ्यांसाठी ही भेट प्रेरणादायी ठरू शकते. हा कार्यक्रम आयआयटी बॉम्बेच्या कॅम्पसमध्ये होणार असून, मोठ्या प्रमाणात लोक सहभागी होतील, अशी अपेक्षा आहे. प्रवेश आणि नोंदणीसंबंधी माहिती लवकरच टेकफेस्टच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केली जाणार आहे.

नोंदणी आणि प्रवेश कशी कराल?

  • टेकफेस्टसाठी नोंदणी करण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळ techfest.org हे प्रवेश पान आहे.
  • जर तुम्हाला फक्त सामान्य प्रवेश हवा असेल, तेव्हा “Register Now” सेक्शनमधून नाव, ई-मेल, फोन नंबर अशी मूलभूत माहिती भरावी लागेल.
  • जर तुम्ही एखाद्या कार्यशाळेत, स्पर्धा किंवा विशेष सत्रात जाऊ इच्छित असाल तर तेदेखील techfest.org Workshops / Competitions पेजवरून नोंदणी करावी लागेल.
  • काही कार्यशाळा / स्पर्धा शुल्क आकारतात (उदा. काही वर्कशॉप्स 1499 रुपये इतकी असू शकते.)
  • निवडले गेल्यानंतर सहभागी होण्यासाठी संबंधित निर्देश (entry pass / ticket / प्रमाणपत्र) देण्यात येतात. सामान्य प्रवेश असताना टेकफेस्टमधील बहुतांश इव्हेंट्ससाठी प्रवेश मुक्त असतो.



कोण जाऊ शकतो?

TAGGED:

IIT BOMBAYS TECHFEST
IIT BOMBAY
INDIAN ASTRONAUTS MEET IIT BOMBAY
आयआयटी बॉम्बे
FOUR INDIAN ASTRONAUTS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.