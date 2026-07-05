मानखुर्द परिसरात चाळीचा भाग कोसळला : मलब्याखाली चार ते पाच जण अडकल्याची भीती
मानखुर्दमध्ये मुसळधार पावसात तीन मजली चाळीचा काही भाग कोसळल्यानं खळबळ उडाली. या चाळीच्या मलब्याखाली चार ते पाच जण अडकल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
By PTI
Published : July 5, 2026 at 10:59 PM IST
मुंबई : मानखुर्द परिसरात रविवारी रात्री मुसळधार पावसात तीन मजली असलेल्या एका चाळीचा काही भाग कोसळल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या चाळीच्या मलब्याखाली चार ते पाच जण अडकल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. ही घटना जनता नगरमधील हनुमान मंदिराच्या मागं असलेल्या चाळ क्रमांक 5 मध्ये रात्री साडेआठच्या सुमारास घडली, असं या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
प्राथमिक माहितीनुसार, या तीन मजली इमारतीमधील दोन ते तीन खोल्यांचा भाग कोसळला. त्यानंतर मुंबई अग्निशमन दल, पोलीस, बीएमसी वॉर्ड कार्यालय आणि '108' रुग्णवाहिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी बचावकार्य सुरू केलं, असं या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
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