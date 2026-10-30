हुक्का तंबाखू प्रकरणी एफडीएचे चार अधिकारी निलंबित!
राज्य सरकारने अन्न व औषध प्रशासनातील चार अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे.
Published : October 30, 2026 at 5:46 PM IST
मुंबई - हुक्का तंबाखू उत्पादनांच्या तपासणी आणि कारवाईत कथित अनियमितता केल्याप्रकरणी राज्य सरकारने अन्न व औषध प्रशासनातील चार अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. तसेच आणखी 21 अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दोन कंपन्यांशी संबंधित प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकाच प्रकरणात एकूण 25 अधिकारी कारवाईच्या कक्षेत आले आहेत.
निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये सहआयुक्त (अन्न) दिगंबर भोगावडे, सहाय्यक आयुक्त (अन्न) यदुराज दहातोंडे आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी अशोक इलंगोर व सी. आर. स्वामी यांचा समावेश आहे. अन्य 21 अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 मधील नियम 8 नुसार विभागीय चौकशी केली जाणार आहे. या प्रकरणात तत्कालीन सहआयुक्त (अन्न), ठाणे श्रीकांत करकाळे आणि वैज्ञानिक अधिकारी संतोष उगले यांच्या अहवालातील निरीक्षणे महत्त्वाची ठरली आहेत.
संबंधित उत्पादनांवर 'खाण्यासाठी नाही, केवळ हुक्का ओढण्यासाठी' असे स्पष्ट लिहिलेले असतानाही अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली. या कारवाईसाठी सहाय्यक आयुक्त पी. पी. सूर्यवंशी यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांवर दबाव आणल्याचे शासनाच्या आदेशात नमूद आहे. सूर्यवंशी यांनी कारवाई करण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. तसेच काही अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन कारवाईत सहभागी होण्यास सांगण्यात आल्याचेही समोर आले आहे.
शिफ्ज (SEEPZ) मधील कारवाईवरही आक्षेप - शिफ्ज (SEEPZ) परिसर केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येत असताना तेथे राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी कोणत्या अधिकाराने कारवाई केली, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. पुणे विभागाचे सहआयुक्त दिगंबर भोगावडे आणि भरारी पथकाचे प्रमुख यदुराज दहातोंडे यांच्या भूमिकेबाबतही शासनाने गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. इतर अधिकाऱ्यांना या कारवाईत सहभागी करून घेण्याच्या पद्धतीवरही आक्षेप घेण्यात आले आहेत.
उत्पादन बिगरखाद्य असताना अन्न सुरक्षा कायद्याचा वापर - या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संबंधित उत्पादने ही सुगंधित हुक्का तंबाखूची होती. ती खाण्यासाठी नसून केवळ हुक्क्यासाठी असल्याचे लेबलवर नमूद होते. त्यामुळे ही उत्पादने अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, 2006 च्या कक्षेत येतात की नाही, याची आधी खातरजमा करणे आणि वरिष्ठांकडून लेखी मार्गदर्शन घेणे आवश्यक होते. मात्र, उत्पादनांचे कायदेशीर वर्गीकरण आणि कारवाईचे अधिकार स्पष्ट न करताच कारवाई केल्याचा आक्षेप शासनाने घेतला आहे. तपासणीदरम्यान उत्पादनांचे लेबल, बिगरखाद्य असल्याचे घोषणापत्र, वापराचा उद्देश, निर्यातदार आणि पुरवठादारांची माहिती यांची पुरेशी पडताळणी झाली नसल्याचेही आदेशात नमूद आहे. कच्चा माल आणि तयार उत्पादनांमधील फरक तपासण्यात तसेच नमुने घेणे, पंचनामा आणि तपासणीची प्रक्रिया पार पाडताना आवश्यक दक्षता घेण्यात त्रुटी राहिल्याचेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. चार अधिकाऱ्यांचे निलंबन आणि २१ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी यामुळे अन्न व औषध प्रशासनातील कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
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