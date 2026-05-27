कश्यपी धरणात चार जणांचा बुडून मृत्यू: धाडसी महिलेमुळं दोन वर्षाची बालिका वाचली

नाशिकच्या कश्यपी धरणात एकाच कुटुंबातील चौघांचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी घडली. यावेळी एका धाडसी महिलेनं पाण्याच्या दिशेनं जाणाऱ्या चिमुरडीचा जीव वाचवला.

Published : May 27, 2026 at 1:48 PM IST

नाशिक : जिल्ह्यात असलेलं कश्यपी धरण उन्हाळी सुट्ट्यांमुळं गजबजल आहे. परंतु, मंगळवारी (26 मे) सायंकाळी कश्यपी धरण क्षेत्रात धक्कादायक घटना घडली. हरसूल रस्त्यावरील कश्यपी धरण इथं सचिन ठोंबरे यांची पत्नी रोहिणी ठोंबरे पर्यटनासाठी आले होते. यावेळी त्यांच्यासोबत शेजारची दोन अल्पवयीन मुलं आली होती. दरम्यान धरण क्षेत्रात सुट्ट्यांचा आनंद लुटताना सचिन ठोंबरे, रोहिणी ठोंबरे आणि दोन अल्पवयीन मुलांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. संगीता घाडगे यांनी पाण्यात धाव घेत ठोंबरे यांच्या दोन वर्षाच्या मुलीला वाचवलं. त्यानंतर या महिलेनं आरडाओरडा करून घटनेची माहिती धरणालगतच्या धोंडेगाव येथील तरुणांना दिली. याबाबत नाशिकच्या हरसूल पोलीस ठाणे इथं अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली.

पाण्याचा अंदाज न आल्यामुळं घडली घटना : नाशिकमधील सचिन ठोंबरे, रोहिणी ठोंबरे हे पती -पत्नी आणि त्यांच्या घराशेजारी राहणारे केतन पवार (16) कौशल पवार (14) यांच्यासह कश्यपी धरण इथं पर्यटनासाठी गेले होते. धरण क्षेत्रात पर्यटनाचा आनंद घेत असताना त्यांना पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्यामुळं चौघांचा बुडून मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच हरसूल पोलीस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. ग्रामस्थ आणि हॉटेल व्यावसायिक यांच्या मदतीनं पाण्यात बुडालेल्या चौघांचे मृतदेह मंगळवारी रात्री उशीरा बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर जिल्हा शासकीय रुग्णालय इथं चारही मृतदेह पाठवले. या घटनेबाबत हरसूल पोलीस याबाबत अधिक तपास करत आहे. या घटनेनं संपूर्ण नाशिकमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

पप्पा-मम्मी म्हणत लहान मुलगी पाण्याकडं बोट दाखवत होती : "आम्ही कश्यपी धरणाच्या काठावर उभं असताना लहान बाळ पाण्याकडं जाताना पाहिलं. ही दोन वर्षाची मुलगी रडत मम्मी-पप्पाकडं जाण्यासाठी पाण्याकडं बोट दाखवत असल्याचं लक्षात आलं. मी पाण्याजवळ धावत जाऊन त्या लहान बाळाला उचलून घेतलं. त्यानंतर शेजारील चपलांचे जोड पाहून एकाच कुटुंबातील व्यक्ती पाण्यात बुडाल्याचं लक्षात आलं. यानंतर लगेच परिसरातील रहिवाशांना या घटनेची माहिती दिली. बुडालेल्यांचा शोध घेण्यासाठी तरुणांनी धरणात उड्या घेतल्या," अशी माहिती संगीता घाडगे यांनी दिली.

चार मृतदेह बाहेर काढले : "कश्यपी धरणात एक कुटुंब बुडाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही घटनास्थळी दाखल झालो. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीनं आम्ही पाण्यात त्यांचा शोध घेतला. एक तासाच्या अथक प्रयत्नानंतर चार मृतदेह मिळाले. हे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठवले असून या घटनेत ठोंबरे कुटुंबातील दोन वर्षाची मुलगी धरणाच्या काठावर मिळून आली. तिला सुस्थितीत आम्ही त्यांच्या नातेवाईकांकडं सोपवली आहे," अशी माहिती सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जीवन बोरसे यांनी दिली.

