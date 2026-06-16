'पीएम केअर निधी'च्या मदतीसाठी खासदारांच्या एका सहीचा अडथळा; रुग्णाच्या नातेवाईकांची चार दिवसांची फरफट
वैद्यकीय उपचारांसाठी आर्थिक मदत मिळावी यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करूनही संबंधित नातेवाईकाला खासदारांच्या सहीसाठी वारंवार कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागल्या.
Published : June 16, 2026 at 6:32 PM IST
अहिल्यानगर : पंतप्रधान नागरिक सहाय्यता आणि आपत्कालीन परिस्थिती मदत निधी (पीएम केअर फंड) अंतर्गत वैद्यकीय उपचारांसाठी मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयातील दिरंगाईमुळे सामान्य नागरिकांना किती त्रास सहन करावा लागतो, याचं धक्कादायक उदाहरण समोर आलं आहे.
एका सहीसाठी चार दिवस फरफट : वास्तविक, पुण्यातील ज्युपिटर रुग्णालयात यकृत प्रत्यारोपणासाठी दाखल असलेल्या एका रुग्णाच्या नातेवाईकाला 'पीएम केअर निधी'च्या अर्जावरील खासदारांच्या केवळ एका सहीसाठी तब्बल चार दिवस कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागल्याचा प्रकार उघड झाला आहे.
वैद्यकीय उपचारांसाठी आर्थिक मदत मिळावी यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करूनही संबंधित नातेवाईकाला खासदारांच्या सहीसाठी वारंवार कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागल्या. रुग्णाची प्रकृती गंभीर असताना आणि उपचारांसाठी मोठ्या निधीची गरज असताना झालेल्या या विलंबामुळे संबंधित कुटुंबाला मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकारामुळे पीएम केअर निधीसारख्या महत्त्वाच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना प्रशासकीय आणि कार्यालयीन दिरंगाईचा सामना करावा लागत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
नेमका प्रकार काय? : राहाता तालुक्यातील लोणी प्रवरा येथील रहिवासी हर्षवर्धन दिघे यांच्या आतेभावावर पुण्यातील ज्युपिटर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. रुग्णाची प्रकृती अत्यंत गंभीर असून त्याला तातडीनं यकृत प्रत्यारोपणाची आवश्यकता आहे. उपचारासाठी मोठा खर्च अपेक्षित असल्यानं पीएम केअर फंडातून आर्थिक मदत मिळविण्यासाठी दिघे यांनी आवश्यक सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली होती.
मात्र या प्रस्तावासोबत स्थानिक खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांची शिफारस आणि सही आवश्यक होती. ही सही मिळविण्यासाठी हर्षवर्धन दिघे गेल्या चार दिवसांपासून प्रयत्न करत होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, खासदारांच्या संपर्क कार्यालयातून दररोज सकाळी फोन करून ‘आज सही होईल’ असं सांगण्यात येत होतं. त्यानुसार ते स्वतःची शेतीची कामं अर्धवट सोडून कार्यालयात पोहोचत होते.
'स्वीय सहाय्यकांकडून वारंवार टोलवाटोलवी' : मात्र कार्यालयात गेल्यानंतर त्यांना तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागत होती. ‘साहेब बाहेर गेले आहेत’, ‘दोन-तीन तासांत येतील’ किंवा ‘उद्या या’ अशी कारणं देत कार्यालयातील कर्मचारी आणि स्वीय सहाय्यकांकडून वारंवार टोलवाटोलवी करण्यात आल्याचा आरोप दिघे यांनी केला आहे.
चार दिवसांपूर्वी खासदारांच्या नावे पत्र आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करूनही केवळ एका सहीअभावी पीएम केअर फंडाच्या मदतीची पुढील प्रक्रिया रखडून राहिल्याचं त्यांनी सांगितलं. "माझा रुग्ण अत्यंत गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल आहे. रोज सकाळी तातडीनं बोलावलं जातं. मात्र कार्यालयात आल्यानंतर दोन-दोन तास ताटकळत ठेवलं जातं. खासदारांची प्रत्यक्ष भेटही झालेली नाही. त्यांचे स्वीय सहाय्यक मात्र सतत फिरवत आहेत," अशी व्यथा हर्षवर्धन दिघेंनी व्यक्त केली.
खासदारांकडून संबंधित 'पीए'ची कानउघाडणी : दरम्यान, हा प्रकार शिर्डीतील एका माध्यम प्रतिनिधीनं खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर प्रकरणाला वेगळं वळण मिळालं. त्यानंतर खासदारांनी तत्काळ संबंधित कागदपत्रांवर सही करून आपल्या स्वीय सहाय्यकाला जाब विचारला.
"मी गेल्या काही दिवसांपासून शिर्डीत नव्हतो. मग साहेब कार्यालयात आहेत आणि लवकर सही मिळेल, असं सांगून संबंधित व्यक्तीला का फिरवण्यात आलं?" असा सवाल करत खासदारांनी आपल्या स्वीय सहाय्यकाची कानउघाडणी केल्याची माहिती समोर आली आहे.
यानंतर खासदारांच्या एका स्वीय सहाय्यकानं संबंधित माध्यम प्रतिनिधीला "तुम्ही नो इश्यूचा इश्यू करता" अशी प्रतिक्रिया दिल्यानं काही काळ माध्यम प्रतिनिधी आणि स्वीय सहाय्यक यांच्यात शाब्दिक वाद झाला. अखेर खासदार भाऊसाहेब वाकचौरेंनी दिलगिरी व्यक्त करत प्रकरणावर पडदा टाकला. मात्र, गंभीर रुग्णाच्या उपचारासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांवर केवळ एका सहीसाठी नातेवाईकांना चार दिवस हेलपाटे मारावं लागणं ही बाब लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयीन कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ठरत आहे. जीवाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अधिक संवेदनशीलता आणि तत्परता अपेक्षित असताना घडलेल्या या प्रकाराबाबत नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.