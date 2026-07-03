विधानसभेत गाजलं साकीनाका दुर्घटना प्रकरण: 'चार अधिकारी निलंबित, अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती'
मॅनहोलमध्ये पडून साकीनाका इथं अस्लम शेख यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या मृत्यूप्रकरणी मुंबई महापालिकेतील चार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.
Published : July 3, 2026 at 10:42 AM IST
मुंबई : "साकीनाका इथं मॅनहोलमध्ये पडून झालेल्या मृत्यूप्रकरणी मुंबई महापालिकेतील चार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. या घटनेच्या चौकशीसाठी पश्चिम उपनगर विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीला आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत," अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
साकीनाका दुर्घटनेचे विधानसभेत उमटले तीव्र पडसाद : साकीनाका इथल्या या दुर्घटनेचे तीव्र पडसाद विधानसभेत उमटले. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी या प्रकरणात कठोर कारवाईची मागणी केली. सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याचं नमूद केलं. केवळ संबंधित अधिकाऱ्यांचं निलंबन पुरेसं नसून त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हावा, असं कठोर मत त्यांनी व्यक्त केलं. सभागृहाचं कामकाज संपण्यापूर्वी सरकारनं यासंदर्भात निवेदन सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
सर्व मॅनहोल झाकणांची तपासणी करण्याचे आदेश : सायंकाळी सरकारतर्फे निवेदन करताना मिसाळ यांनी सांगितलं की, "पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी सर्व मॅनहोल आणि त्यांच्या झाकणांची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, त्या आदेशांनंतरही ही दुर्घटना घडली. संबंधित ठेकेदार मॅनहोलवरील झाकण बदलण्याचं काम करत होता. त्याचवेळी मोबाईलवर बोलत येत असलेले अस्लम शेख हे उघड्या मॅनहोलमध्ये पडले आणि त्यांचा मृत्यू झाला. ही घटना अत्यंत गंभीर असून, पावसाळ्यापूर्वी सर्व कामं पूर्ण करण्याच्या सूचना देऊनही संबंधित कामं वेळेत पूर्ण झाली नाहीत. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदाराविरोधात स्थानिक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असंही मंत्री मिसाळ यांनी स्पष्ट केलं.
चार अधिकारी निलंबित : या प्रकरणात सकृतदर्शनी जबाबदार धरत एल विभागाचे सहाय्यक आयुक्त धनाजी हरले, सहाय्यक दुय्यम अभियंता दीपक चौगुले, कनिष्ठ अभियंता अभिजीत चौगुले आणि सहाय्यक अभियंता उत्तम पाटील यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.
कुटुंबीयांची प्रतिक्रिया काय ? : अस्लम शेख यांचा मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. असलम शेख हे अतिशय गरीब होते. त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह त्यांच्या रोजंदारीवर चालायचा. आजही रोजंदारीसाठी ते बाहेर गेले होते. समोर खड्डा दिसला नाही आणि त्यात ते पडले. त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारकडून मदत मिळायला हवी, अशी मागणी असलम शेख यांच्या भावाची पत्नी शाहिस्ता खान यांनी केली आहे.
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