स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी नवी मुंबईत शिवसेनेच्या माध्यमातून चार तर भाजपाच्या माध्यमातून सहा अर्ज दाखल
नवी मुंबईत स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी शिवसेनेच्या माध्यमातून चार तर भाजपाच्या माध्यमातून सहा अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.
Published : February 17, 2026 at 4:22 PM IST
नवी मुंबई - नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीत 65 जागांवर विजय मिळवत भाजपानं सत्ता स्थापन केली. या सत्ता स्थापनेनंतर, सभागृहात स्वीकृत नगरसेवक म्हणून जाण्यासाठी जोरदार चढाओढ सुरू झाली आहे. शिवसेना आणि भाजपामधून स्वीकृत नगरसेवक निवडले जात आहेत. 111 जागांपैकी 10 जागांवर स्वीकृत नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. त्यासाठी भाजपाच्या 6 आणि शिवसेनेच्या 4 जणांनी अर्ज दाखल केले आहेत.
4 शिवसेनेचे व 6 भाजपाचे अर्ज दाखल - 20 फेब्रुवारीला नवी मुंबई महापालिका निवडणुकी नंतर सर्वसाधारण सभा होणार आहे. या सभेत स्वीकृत नगरसेवकांची निवड केली जाणार आहे. त्यासाठी आज दिनांक 17 तारखेला उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये शिवसेनेच्या 4 तसंच भाजपाच्या 6 जणांनी अर्ज दाखल केलेत.
स्वीकृत नगरसेवक सदस्य पदासाठीची नावे - नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये पॅनल मुळे पार पडलेल्या निवडणुकीत प्रस्थापितांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी सध्या चढाओढ पाहायला मिळत आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेवर, स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाच्या माध्यमातून साहील देविदास चौगुले, अंकुश बाबा कदम, सुरेश भिलारे, द्वारकानाथ भोईर यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. तर भाजपाच्या माध्यमातून जगजीवन केणी, अमित मेढेकर, ऍड. अपर्णा गवते, कुलदीप सुरी, लक्ष्मीकांत पाटील, भरत नखाते यांनी स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी अर्ज दाखल केले आहेत.
परिवहन सदस्य पदासाठी राजेश राव, राहुल शिंदे, विकास झिंजाट, शीतल भोईर, रोशन पाटील, राजश्री कातकरी, यशपाल ओहोळ, कुणाल महाडिक, हनुमंत रोडे अभिजीत पेडणेकर, तीर्था पाटील विनोद म्हात्रे या भाजपाच्या व्यक्तींनी अर्ज दाखल केले आहेत.
हेही वाचा...