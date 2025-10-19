शाहूवाडीत बिबट्याचा कहर ?; वृद्ध दाम्पत्याचा बळी, दिवाळीपूर्वी गावावर दु:खाचं सावट
शाहुवाडी परिसरात वृद्ध दाम्पत्याचा मृतदेह आढळून आल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. बिबट्याच्या हल्ल्यात या दाम्पत्याचा मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी वर्तवला आहे.
Published : October 19, 2025 at 10:33 PM IST|
Updated : October 19, 2025 at 10:58 PM IST
कोल्हापूर : कोल्हापुरातील शाहूवाडी तालुक्यातील परळीनिनाई परिसरात शनिवारी रात्री वृद्ध दाम्पत्याचा मृतदेह आढळून आल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. या दाम्पत्याला बिबट्यानं ठार मारल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी वर्तवला आहे. दिवाळीच्या सणातच वृद्ध दाम्पत्याचा मृत्यू झाल्यानं मोठी हळहळ व्यक्त केली जात आहे. या घटनेनं गावात आणि परिसरात भीती आणि शोकाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. दिवाळी जवळ असताना या दुर्दैवी प्रकारानं ग्रामस्थांना मोठा धक्का बसला आहे. निनू यशवंत कंक (वय 75) आणि रखुबाई निनू कंक (वय 70) असं या मृतदेह आढळून आलेल्या दाम्पत्याचं नाव आहे.
शेळ्या चारण्यासाठी जात जंगलात : मिळालेल्या माहितीनुसार, गोलीवणे धनगरवाडा येथील निनू यशवंत कंक (वय 75) आणि रखुबाई निनू कंक (वय 70) हे दाम्पत्य रोज शेळ्या चारण्यासाठी जात असे. शनिवारी सकाळी ते नेहमीप्रमाणं परळीनिनाई धरणाच्या बॅकवॉटर परिसरात शेळ्यांसह गेले होते. मात्र सायंकाळपर्यंत ते परतले नाहीत, म्हणून गावकऱ्यांनी रात्री उशिरापर्यंत शोधमोहीम सुरू केली. पहाटेच्या सुमारास धरणाच्या जवळ काही कपडे आणि अवयव विखुरलेले दिसल्यानं ग्रामस्थांनी बिबट्याच्या हल्ल्याची शंका व्यक्त केली. शोधादरम्यान रखूबाई कंक यांच्या शरीराचे तुकडे झाडीत सापडले, तर निनू कंक यांचा मृतदेह धरणाच्या पाण्यात तरंगताना आढळला. तसेच दोन्ही शेळ्यांचा पत्ता लागलेला नाही. घटनास्थळावरील दृश्यांवरून हा बिबट्याचा हल्ला असल्याचा अंदाज ग्रामस्थांनी वर्तवला आहे.
पोलीस करत आहेत तपास : या घटनेची माहिती मिळताच वनविभाग आणि शाहूवाडी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. "पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी हलवण्यात आले असून, हल्ला बिबट्यानेच केला की वृद्ध दाम्पत्याचा घातपात झाला आहे, याबाबत नेमके कारण शवविच्छेदन अहवालानंतर स्पष्ट होणार आहे, तरीही फॉरेन्सिक टीम कडून सर्व पुरावे जमा करून घेतले आहेत. सर्व बाजूंनी तपास सुरू आहे", असं शाहूवाडी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विजय गराडे यांनी सांगितले आहे.
परळीनिनाई परिसरात बिबट्यांची वावर : गेल्या काही दिवसांत परळीनिनाई परिसरात बिबट्यांची वावर वाढल्यानं ग्रामस्थांनी वारंवार वनविभागाकडं तक्रारी केल्या होत्या. तरीही ठोस कारवाई न झाल्यानं स्थानिकांचा रोष वाढला आहे. “विभागानं तत्काळ बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अन्यथा आम्ही आंदोलन करू,” असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. दरम्यान, डोंगर व धरण परिसरात वसलेल्या या गावात वन्यप्राणी अधूनमधून दिसतात. मात्र दिवाळीच्या तोंडावर अशा दुर्घटनेनं गावकऱ्यांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. मेहनती कंक दाम्पत्याच्या निधनानं गोलीवणे आणि परळीनिनाई परिसर शोकमग्न झाला असून शाहूवाडी तालुक्यात भीतीचं सावट आहे.