शिवसेना फुटीचा दुसरा टप्पा 'बंड' नव्हे, तर घोडेबाजार अन् गाढव बाजार, माजी खासदार विनायक राऊतांची टीका
पक्षात सुरू असलेल्या हालचालींवर भाष्य करताना विनायक राऊतांनी 'ऑपरेशन टायगर'ला बंड मानण्यास नकार दिला. हे बंड नसून घोडेबाजार आणि गाढव बाजार असल्याची टीका त्यांनी केली.
Published : June 22, 2026 at 8:40 PM IST
कोल्हापूर : राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींमुळे राजकीय वातावरण तापलं असताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षानं संघटनात्मक हालचालींना वेग दिला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर पक्षाचे नेते आणि माजी खासदार विनायक राऊत यांनी कोल्हापुरात शिवसैनिकांशी संवाद साधत त्यांना मार्गदर्शन केलं.
पक्षात गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घडामोडींनंतर उद्धव ठाकरे यांनी महत्त्वाच्या नेत्यांवर विविध जिल्ह्यांची जबाबदारी सोपवली असून आगामी राजकीय आव्हानांचा सामना करण्यासाठी पक्षसंघटना अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं सांगितलं. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विनायक राऊत यांनी शिवसेनेतील फुटीच्या दुसऱ्या टप्प्यावर जोरदार टीका केली. "हे बंड नसून घोडेबाजार आणि गाढव बाजार आहे," अशा शब्दांत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
नाशिकमधील राजकीय घडामोडींवर भाष्य करताना राऊत म्हणाले, "नाशिकचा निकाल धक्कादायक नाही. उमेदवारी देताना आर्थिक आणि दबावाच्या तत्त्वांना महत्त्व दिलं गेलं. ज्या पद्धतीने पैशांचा प्रभाव जाणवत आहे, त्या संदर्भातील प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही." तसेच, या घडामोडींमुळे काही नेत्यांना धक्का बसला असला तरी त्यांना पुन्हा पक्षात सामावून घेण्यात आल्याचंही राऊत यांनी स्पष्ट केलं.
बैठकीला चार आमदार अनुपस्थितीत, राऊतांनी दिलं स्पष्टीकरण : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या बैठकीला चार आमदार अनुपस्थित राहिल्याबाबत माजी खासदार विनायक राऊत यांनी स्पष्टीकरण दिलं. एका आमदाराच्या मतदारसंघात पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या दौऱ्याची तयारी सुरू आहे. तर विधिमंडळ अधिवेशनाचा पहिला दिवस असल्यानं काही फेरबदल झाले असल्याचं त्यांनी सांगितलं. राहुल पाटील हे परभणी येथील मतमोजणीसाठी थांबले होते, तर संजय पोतनीस मुंबईत उशिरा पोहोचल्यामुळे बैठकीला उपस्थित राहू शकले नसल्याची माहितीही राऊतांनी दिली.
'हे बंड नाही तर घोडेबाजार आणि गाढव बाजार' : पक्षात सुरू असलेल्या हालचालींवर भाष्य करताना राऊत यांनी 'ऑपरेशन टायगर'ला बंड मानण्यास नकार दिला. "हे बंड नसून घोडेबाजार आणि गाढव बाजार आहे," अशा शब्दांत त्यांनी टीका केली. सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधताना राऊत म्हणाले की, विकत घेणारे आणि विकले जाणारे दोघेही या व्यवहारात निर्लज्जपणे सहभागी होत आहेत. पक्ष मात्र पूर्णपणे सक्रिय असून उद्धव ठाकरे सातत्याने कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधत आहेत. "ज्यांनी स्वतःला विक्रीसाठी ठेवले आहे, त्यांच्यासमोर 80 ते 85 खोक्यांची रास ठेवली जाते. त्यामुळे ते सर्व काही विसरतात. स्वतःचा मुलगा निवडणुकीत पराभूत झाला तरी चालेल, पण 80-85 खोके मिळाले की त्यांचं समाधान होतं," अशा शब्दांत राऊत यांनी सत्ताधारी पक्षांवर जोरदार टीका केली.
पक्ष दौरे आणि पुढील रणनीती : विनायक राऊत पुढे म्हणाले की, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्रभर विशेषतः ग्रामीण भागात दौरे करणार आहेत. वाशिम, यवतमाळ, परभणी, धाराशिव, शिर्डी अशा ठिकाणी भेटी घेऊन मतदारसंघ पिंजून काढण्याची रणनीती राबवली जात आहे. गद्दारी झालेल्या भागात पक्षप्रमुख थेट भेटी घेऊन शिवसैनिकांची भावना समजून घेतील, असंही त्यांनी सांगितलं.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांवर टीका : विनायक राऊत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नुकत्याच झालेल्या कोल्हापूर दौऱ्याबाबत टीका केली. त्यांनी दिल्लीतील नेत्यांच्या अशा वर्तनाला 'बाटगे' म्हणत आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.
ठाकरेंच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त पुरस्कार वितरण सोहळा : हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त तसेच शिवसेनेच्या 60 व्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष कोल्हापूर शहर यांच्या वतीने कोल्हापुरात ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मराठी अस्मिता गौरव पुरस्कार 2026’ हा पुरस्कार वितरण सोहळा उत्साहात पार पडला. मराठी अस्मिता, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मान्यवरांचा यावेळी गौरव करण्यात आला. कोल्हापूर शहरप्रमुख विशाल देवकुळे यांनी आयोजनाची धुरा सांभाळली. तर या कार्यक्रमाला माजी खासदार विनायक राऊत, संपर्क प्रमुख अरुण दुधवडकर, सहसंपर्क प्रमुख विजय देवणे, जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवले, जिल्हाप्रमुख नामदेव गिरी, निरीक्षक उदय दळवी, सुनील मोदी, हर्षल पाटील आदी पदाधिकारी यांच्यासह शिवसैनिक, बाळासाहेब ठाकरे प्रेमी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली होती.
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