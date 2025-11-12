ETV Bharat / state

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी कोल्हापुरात घेतलं अंबाबाईचं दर्शन

देशाचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी कोल्हापूर दौऱ्यावर असताना अंबाबाईचं दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी मंदिराच्या स्थापत्यशास्त्र आणि इतिहासाबाबत अधिक माहिती घेतली.

Ramnath Kovind Kolhapur
रामनाथ कोविंद यांनी अंबाबाईचं दर्शन घेतलं (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 12, 2025 at 5:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : एका कार्यक्रमाच्या निमित्तानं कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेल्या माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक असलेल्या करवीर निवासिनी श्रीअंबाबाईचं दर्शन घेतलं. विधिवत पूजनासह त्यांनी मंदिरात पूजा करून देवीचा आशीर्वाद घेतला. यानंतर जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला. कोविंद यांना देवीची सुंदर मूर्ती, शाल आणि श्रीफळ देऊन सन्मानित करण्यात आलं. मंदिराच्या स्थापत्यशास्त्र आणि इतिहासाबाबत अधिक माहिती घेत रामनाथ कोविंद यांनी या धार्मिक स्थळाला भेट देऊन समाधान वाटल्याची भावना व्यक्त केली.

अंबाबाई मंदिराचा इतिहास जाणून घ्या : कोल्हापूरचं अंबाबाई मंदिर हे चालुक्य काळात बांधलेलं आहे. आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून महत्त्व असलेलं हे मंदिर आहे. दररोज अंबाबाईच्या दर्शनासाठी भाविक मोठ्या संख्येनं येत असतात. रामनाथ कोविंद यांनी हेमाडपंथी बांधकाम शैलीमध्ये असलेल्या मंदिराच्या स्थापत्यशास्त्र आणि इतिहासाबाबत अधिक माहिती जाणून घेतली. तसंच या धार्मिक स्थळाला दिलेल्या भेटीत समाधानही व्यक्त केलं.

सत्कारासाठी उपस्थित मान्यवर : माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा सत्कार करताना पद्मश्री डॉ. विकास महात्मे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. कार्तिकेयन, अप्पर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, माजी राष्ट्रपतींचे खासगी सचिव अमरिकसिंग, अतिरिक्त सचिव जसवीर चोपडा, पन्हाळा प्रांताधिकारी डॉ. समीर शिंगटे, सचिव शिवराज नाईकवाडे यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

प्रशासनाच्या वतीनं विमानतळावर स्वागत : माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचं कोल्हापूर विमानतळावर प्रशासनाच्या वतीनं जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. कार्तिकेयन, जिल्हा पोलीस अधीक्षक योगेशकुमार यांनी अभिवादन करून स्वागत केलं. यावेळी जिल्हाधिकारी येडगे यांनी कोविंद यांना कोल्हापूर जिल्ह्याबाबतची पर्यटन पुस्तिका भेट देऊन कोल्हापूरच्या समृद्ध सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारशाचा परिचय दिला.

मंदिर परिसरात तगडा बंदोबस्त : दरम्यान, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अंबाबाई मंदिर या ठिकाणच्या भेटीमुळे तसेच दिल्ली या ठिकाणी झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर अंबाबाई मंदिर परिसरात पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. येणाऱ्या प्रत्येक भाविकांची तपासणी करूनच मंदिरात दर्शनासाठी सोडण्यात येत होते.

हेही वाचा :

  1. अजित पवारांनी सर्व पदाचा राजीनामा द्यावा, पुण्यातील कथित जमीन घोटाळ्याप्रकरणी अंजली दमानियांची मागणी
  2. महाराष्ट्रात केवळ मोजक्या पक्षांकडे राखीव निवडणूक चिन्हं; इतरांना प्रत्येक वॉर्डात वेगळ्या चिन्हांवर लढावं लागणार!
  3. "पैशाचा वापर न करता निवडणूक जिंकून दाखवा", रंजनकुमार तावरे यांचं अजित पवारांना आव्हान

TAGGED:

रामनाथ कोविंद कोल्हापूर दौरा
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद
RAMNATH KOVIND
SHREE AMBABAI TEMPLE
RAMNATH KOVIND KOLHAPUR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.