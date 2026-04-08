'मी माझ्या राजकीय भविष्याची जबाबदारी देवेंद्र फडणवीसांकडे सोपवलीय'-समरजितसिंह घाटगे
समरजितसिंह घाटगे यांनी शरद पवारांची साथ सोडून पुन्हा भाजपात प्रवेश केला आहे. त्यामागील त्यांनी भूमिका ईटीव्ही भारतशी बोलताना स्पष्ट केली.
Published : April 8, 2026 at 1:06 PM IST|
Updated : April 8, 2026 at 1:55 PM IST
मुंबई- राष्ट्रवादीचे (शरदचंद्र पवार) नेते समरजितसिंह घाटगे यांनी अधिकृतपणे आज भाजपामध्ये प्रवेश केला. ते भाजपामध्ये प्रवेश करणार असल्याची चर्चा जानेवारी 2026 पासून सुरू होती. "माझ्या राजकीय भविष्यावर, मी या क्षणाला कोणतेही भाषा करणार नाही. मात्र, माझ्या राजकीय भविष्याची जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवली आहे", असे समरजितसिंह घाटगे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं.
समरजितसिंह घाटगे आज भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केला. भाजपामध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी त्यांनी मुंबईतील नरिमन पॉईंट येथे असणाऱ्या भाजपा मुख्यालयामध्ये ईटीव्ही भारतशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, " मला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करण्याची खूप आधीपासून इच्छा होती. मी, त्यांना तशी विनंतीही केली होती. भाजपामध्ये परतणं ही माझ्यासाठी एक महत्त्वाची संधी आहे. मी पुन्हा माझ्या मूळ पक्षात काम करण्यास उत्सुक आहे".
घाटगे यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपातून राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षात प्रवेश केला होता. मात्र, आता ते पुन्हा भाजपामध्ये परतत आहेत. यावर बोलताना समरजितसिंह घाटगे म्हणाले, " माझी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये 'सिल्व्हर ओक'वर शरद पवार साहेबांची भेट झाली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधीलराजकीय परिस्थिती बदलत होती, त्या संदर्भात आम्ही सविस्तर चर्चा केली. त्यावेळी मी त्यांना माझी भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनीही मला भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. त्यानंतरच मी हा निर्णय घेतला आहे."
📍 LIVE ! मा. प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र जी चव्हाण - जाहीर पक्षप्रवेश - ८ एप्रिल २०२६ - नरिमन पॉईंट !!!
पक्षाचा निर्णय मान्य असेन-भविष्यातल्या राजकीय वाटचालीबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? असा प्रश्न समरजितसिंह घाटगे यांना विचारला असता ते म्हणाले," भविष्यात माझी भूमिका काय असेल, याबद्दल आताच काही बोलणं घाईचं ठरेल. देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, रवींद्र चव्हाण आणि पक्ष जो निर्णय घेतील, तो मला मान्य असेल. माझ्या राजकीय भविष्याची सर्व जबाबदारी मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सोपवली आहे". पश्चिम महाराष्ट्रात पक्ष विस्ताराविषयी त्यांना प्रश्न विचारला असता समरजितसिंह घाटगे म्हणाले की, "पक्ष मला जी जबाबदारी देईल, ती मी पूर्ण निष्ठेनं पार पाडेन. तो पूर्णतः पक्षाचा निर्णय असेल आणि त्या सूचनेनुसार मी काम करत राहीन".
भाजपाकडून कोणती संधी दिली जाणार?- एकंदरीतच पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकीय घडामोडी लक्षात घेता समरजितसिंह घाटगे यांचा हा भाजपामधला प्रवेश अतिशय महत्त्वाचा असणार आहे. भविष्यात पश्चिम महाराष्ट्रात समरजितसिंह घाटगे यांच्या साह्यानं कशाप्रकारे भाजपा पक्ष वाढवतो, याकडं सगळ्यांचेच लक्ष असणार आहे. याचबरोबर भाजपाकडून समरजितसिंह घाटगे यांना काय संधी दिली जाते? हे पाहणंदेखील तितकंच महत्त्वाचं असणार आहे. समरजितसिंह घाटगे यांचा भाजपामधील प्रवेश राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षाला मोठा धक्का मानला जात आहे.
जानेवारीमध्ये भाजपात प्रवेश करण्याचे दिले होते संकेत- भाजपाचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष असलेले समरजीत घाटगे यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादीत (शरदचंद्र पवार) प्रवेश केला होता. जानेवारी २०२६ मध्ये त्यांनी सोशल मीडियाच्या हँडलवरून तुतारी चिन्ह हटवून त्यांनी पुन्हा भाजपामध्ये प्रवेश करणार असल्याचे संकेत दिले होते. भाजपा प्रवेशाबद्दल वरिष्ठ नेते मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा झाल्याचं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं होतं.
