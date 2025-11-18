'वापरा आणि फेकून द्या' हीच मंत्री मुश्रीफ यांची नीती, संजय मंडलिक यांचा हल्लाबोल
कागल नगरपालिकेच्या निवडणुकीत मुश्रीफ–घाटगे युतीमुळं राजकीय समीकरणे पालटली असून संजय मंडलिक यांनी दोघांवर टीका करत शिवसेनेच्या विजयाचा दावा केलाय.
कोल्हापूर: कागल विधानसभा मतदारसंघातून सलग सहावेळा विजयी झालेले आणि राज्याच्या मंत्रिमंडळात तब्बल नऊवेळा स्थान मिळवणारे, राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांना वाटतं की, आपल्याला आमदार राहायचं आहे. त्यामुळं प्रत्येकाला जवळ घेऊन त्यांच्यासोबत युती करायची आणि युती झाल्यावर वापरा आणि फेकून द्या ही मुश्रीफ यांची नीती आहे. अशी टीका संजय मंडलिक यांनी केली.
कागल नगरपालिकेची निवडणूक चांगलीच रंगणार : "मंत्री मुश्रीफांना माझ्या शुभेच्छा आहेत, याच आयुष्यात नाहीतर पुढच्या आयुष्यात देखील त्यांनी आमदार आणि मंत्री व्हावं, पण हे करत असताना मैत्री करतानाच्या उपकाराची त्यांनी जाणिव ठेवावी. ज्यांनी त्यांना निर्माण केलं ते सदाशिवराव मंडलिक आणि विक्रमसिंह घाटगे यांना विसरू नये. मुश्रीफ प्रत्येक पायरी चढतात मात्र चढल्यानंतर ती पायरी छाटायचा प्रयत्न करतात", अशी टीका शिवसेनेचे माजी खासदार संजय मंडलिक यांनी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर केली. महायुतीतच घडत असलेल्या या आरोप प्रत्यारोपामुळं कागल नगरपालिकेची निवडणूक चांगलीच रंगणार आहे.
मुरगुडमध्ये फोडाफोडीचं राजकारण : कागल नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी एकमेकाचे राजकीय विरोधक मंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजीत घाटगे पहिल्यांदाच एकत्र आले आहेत. राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या कागलमधील राजकीय भूकंप म्हणाल तर तो समरजित घाटगे आणि मुश्रीफ यांच्या कार्यकर्त्यांसाठी आहे. आमच्यासाठी तो भूकंप नाही. आमच्या तालुक्यातील कोणताही गट असला तर तो कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतो, त्यांना फारच गडबड झाली ती सत्तेची गडबड होती, सत्तेच्या गडबडीमुळं ते जनता विसरले. त्यांच्यासाठी आपण डोकी फोडून घेतो ते ऐनवेळी आपल्याला वाऱ्यावर टाकतात. महायुतीचा घटक म्हणून आम्ही आणि मुश्रीफ यांच्यात नैसर्गिक युती होईल असं वाटलं होतं. मुरगुडमध्ये मधल्या काळात फोडाफोडीचं राजकारण झाल्यानंतर मधल्या काळात मी मुश्रीफ यांच्या संपर्कात नव्हतो आणि समरजीत घाटगे यांच्याशी युती करण्यात काहीही संबंध नव्हता. स्थानिक पातळीवरती कार्यकर्ते एकमेकांशी चर्चा करत होते. मात्र त्यांची चर्चा कधी झाली हे माहिती नाही. त्यामुळं मी काही तोंडघशी पडलेलो नाही तर त्यांचे समर्थक तोंडघशी पडलेले आहेत.
मुरगुडला शिवसेनेचा नगराध्यक्ष होणार : कागल तालुक्याचा इतिहास बघितला तर माझे वडील चारवेळा आमदार, चारवेळा खासदार होते. मी जरी दोनवेळा खासदारकीला पराभूत झालो असलो तरी, एकवेळा खासदार झालो आणि कागल तालुक्याने मला मोठं मताधिक्य दिलं आहे. जनता माझ्यासोबत असल्यामुळं मला एकाकी पडल्यासारखं वाटत नाही. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू आहेत. एक वर्षानंतर सहकारातील निवडणुका असतील त्यावेळी बघू अजून पुलाखालून खूप पाणी जाणार आहे. सध्याची परिस्थिती बघितली तर हे लोकांना आवडलेलं नाही. निश्चितपणाने जनता माझ्या मागे उभी राहील, कागल नगरपालिकेत नगराध्यक्ष पदासह सर्व जागांवरती शिवसेनेचे उमेदवार उभे केले आहेत. तर मुरगुड नगरपालिकेत भाजपा आणि शिवसेनेची युती होत असल्यानं तेथील जागावाटप होईल. मुरगुडला शिवसेनेचा नगराध्यक्ष शंभर टक्के होणार असा विश्वासही माजी खासदार संजय मंडलिक यांनी यावेळी व्यक्त केला.
मुरगुड नगरपालिकेसाठी ताकदीनं लढू : कागलला परिस्थिती बदलत जाणार आहे. कागलला देखील आमची सत्ता येऊ शकते. कागलला राजकीय विद्यापीठ म्हणतात. त्यामुळंच इथला मतदार सजग आहे, नेते इकडून तिकडं जातात म्हणून त्याला राजकीय विद्यापीठ म्हणत नाहीत. कागल तालुक्याची जनता काय करायचं हे चांगलं ठरवते. याचा प्रत्यय या निवडणुकीत दिसेल, कागल आणि मुरगुड नगरपालिकेसाठी ताकदीने लढू आणि जिंकू असा विश्वास माजी खासदार मंडलिक यांनी व्यक्त केलाय.
आज मंत्री मुश्रीफ-घाटगे मांडणार भूमिका : राज्यभरात नगरपालिका निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. कागल नगरपालिकेत शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि कागलच्या शाहू समूहाचे प्रमुख समरजीत घाटगे गटासोबतच दोन हात करावे लागणार अशी शक्यता गृहित धरून इच्छुक उमेदवारांनी तयारी सुरू केली होती. मात्र, अवघ्या काही तासात राजकीय चक्रे फिरल्यानंतर दोन्ही कट्टर विरोधक एकत्र आले आहेत. यामुळं राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते चक्रावले आहेत. आज वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजित घाटगे पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडणार आहेत.
