"जुनी नाती तुटल्याचं दुःख", भाजपा प्रवेशानंतर वैभव खेडेकर यांनी व्यक्त केली खंत
भाजपा प्रवेशानंतर आपण कोकणात आणखी जोमानं काम करणार असल्याची प्रतिक्रिया वैभव खेडेकर यांनी दिली.
Published : October 14, 2025 at 8:21 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 8:44 PM IST
मुंबई : एकेकाळाचे राज ठाकरे यांचे खंदे समर्थक अशी ओळख असलेल्या वैभव खेडेकर यांचा मंगळवारी (14 ऑक्टोबर) मुंबईत प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत भाजपामध्ये पक्षप्रवेश झाला. याआधी वैभव खेडेकर यांनी दोन वेळा तब्बल 300 गाड्यांचा ताफा घेऊन येत मुंबईत मोठं शक्तिप्रदर्शन केलं होतं. पण, दोन्ही वेळेला त्यांचा पक्षप्रवेश झाला नव्हता. मात्र, आज अतिशय शांततेत कमी कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत वैभव खेडेकर यांचा पक्ष प्रवेश पार पडला. या पक्ष प्रवेशानंतर आपण कोकणात आणखी जोमानं काम करणार असल्याची प्रतिक्रिया वैभव खेडेकर यांनी दिली.
शांततेत वैभव खेडेकर यांचा भाजपामध्ये पक्षप्रवेश : आधी वैभव खेडेकर तब्बल 300 गाड्यांचा ताफा घेऊन दोन वेळा मुंबईत आले होते. मात्र, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण उपस्थित नसल्यानं त्यांचा पक्षप्रवेश पुढं ढकलला गेला. पक्ष प्रवेशासाठी वैभव खेडेकर यांनी मंत्री नितेश राणे, प्रवीण दरेकर आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची सतत भेटी घेतल्याचं म्हटलं जातं. तर, दुसरीकडे वैभव खेडेकर यांना शिवसेनेनं देखील आपल्या पक्षात प्रवेश करण्यासाठी रेड कार्पेट टाकल्याची चर्चा होती. या चर्चा सुरू असतानाच आज अगदी शांततेत वैभव खेडेकर यांचा भाजपामध्ये पक्षप्रवेश झाल्यानं शिवसेनेच्या रामदास कदम यांच्या विरोधात भाजपानं आपली ताकद वाढवल्याच्या चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्या आहेत.
मनसेत काय झालं, त्यावर देखील मी आता बोलणार नाही : पक्ष प्रवेशबाबत बोलताना वैभव खेडेकर म्हणाले की, "मागील दोन वेळा पक्ष प्रवेश का झाला नाही? त्यावर मी आता बोलणार नाही. माझा पक्षप्रवेश थांबवण्यासाठी कोणते अदृश्य हात काम करत होते. यासाठी मी एक विशेष चर्चासत्र घेईन. मनसेत काय झालं, त्यावर देखील मी आता बोलणार नाही. मी पक्ष सोडला नाही. मला बडतर्फ करण्यात आलं. पक्ष सोडण्याची माझी मानसिकता नव्हती. पण, बडतर्फ केल्यानं पुन्हा तिकडे जायचं नाही, हे माझं ठरलं. जो संवाद होणं आवश्यक होतं, तो संवाद पक्षाच्या वरिष्ठांसोबत झाला नाही. पक्षातून काढलं. त्याचं मला दुःख नाही. पण, इतक्या वर्षात पक्षातल्या नेत्यांसोबत, कार्यकर्त्यांसोबत जी नाती माझी तयार झाली होती, ती नाती तुटल्याचं दुःख मात्र नक्की आहे," अशी खंत वैभव खेडकर यांनी बोलून दाखविली.
भाजपाचा झेंडा घेऊन कोकणात काम करणार : पुढं बोलताना वैभव खेडेकर म्हणाले की, "मनसेतून एखादा नेता बाहेर पडला म्हणजे त्यांचं नेतृत्व संपत असं नाही. प्रवीण दरेकर बाहेर पडले, ते मंत्री झाले. राम कदम बाहेर पडले, ते आमदार झाले. त्यामुळं कोणी समजू नये की, मनसेतून बाहेर पडला म्हणजे त्याचं काही पुढं होत नाही. जर कार्यकर्ता काम करणारा असेल तर त्याला घेण्यासाठी अनेक हात पुढं आलेले असतात. भाजपानं पक्षप्रवेशाचा मला शब्द दिला होता. तो त्यांनी आज खरा केला. हा वैभव खेडेकर तुमच्या सोबतच असेल, तुमच्या समोर असेल आणि भाजपाचा झेंडा घेऊन कोकणात काम करेल," अशी प्रतिक्रिया वैभव खेडेकर यांनी दिली.
