सोलापुरात भाजपाचा अजित पवारांसह एकनाथ शिंदेंना 'दे धक्का'; मोठे मोहरे लावले गळाला

सोलापुरातील दोन माजी आमदारांना गळाला लावत भाजपानं या जिल्ह्यात स्वबळावर लढण्याचे संकेत दिले आहेत.

माजी आमदार राजन पाटील आणि यशवंत माने यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांचा भाजपात प्रवेश (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 29, 2025 at 5:20 PM IST

2 Min Read
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाने अजित पवारांसह एकनाथ शिंदेंना धक्का दिला आहे. सोलापुरातील दोन माजी आमदारांना गळाला लावत भाजपानं या जिल्ह्यात स्वबळावर लढण्याचे संकेत दिले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार राजन पाटील आणि यशवंत माने यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांनी आज (29 ऑक्टोबर) प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत भाजपात प्रवेश केला. याचबरोबर माजी आमदार बबनराव शिंदे यांचे पुत्र रणजितसिंह आणि विक्रमसिंह शिंदे यांनीही भाजपात जाण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, शिवसेनेचे नागनाथ क्षीरसागर आणि सोमेश्वर क्षीरसागर यांची पाच वर्षांनंतर भाजपमध्ये 'घरवापसी' झाली आहे. या सर्व प्रवेशांमुळे अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षांना सोलापूर जिल्ह्यात मोठा धक्का बसला आहे.

अनेक स्थानिक नेत्यांनी हाती घेतला भाजपाचा झेंडा : प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या उपस्थितीत आज हा पक्षप्रवेश सोहळा पार पडला. यावेळी विक्रांत पाटील (लोकनेते बाबुराव पाटील साखर कारखान्याचे अध्यक्ष), अजिंक्य राणा पाटील, प्रकाश चौरे, दीपक माळी, अस्लम चौधरी, भरत सुतकर, विक्रांत माने, सज्जन पाटील, जालिंदर लांडे, प्रमोद डाके, कुंदन धोत्रे, राजाभाऊ गुंड, रत्नमाला पोतदार, जोत्स्ना वाघमारे, यशोदा कांबळे, राहुल मोहोळ आदींसह अनेक स्थानिक नेत्यांनी भाजपाचा झेंडा हाती घेतला.

माजी आमदार राजन पाटील आणि यशवंत माने यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांचा भाजपात प्रवेश (ETV Bharat Reporter)


सोलापुरात स्वबळावर कमळ फुलवू - यशवंत माने : पक्ष प्रवेशानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मोहोळचे माजी आमदार राजन पाटील म्हणाले, "आमचा राजकारणाचा वारसा सत्तेसाठी नाही. आम्ही निष्ठेनं एकाच पक्षात राहिलो. पण, मान राखला गेला नाही. आता भाजपाला भक्कम करून कमळाचा झेंडा सर्वत्र फडकवू." तर यशवंत माने यांनी सांगितलं, "भाजपा विचारानं वाढत आहे. आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विचारांनी प्रभावित होऊन या पक्षात प्रवेश केला आहे. आता सोलापूर जिल्ह्यात स्वबळावर, कमळ चिन्हावर निवडणुका लढवून सर्वत्र कमळ फलवू," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.


सोलापूरची राजकीय गणितं बदलली - जयकुमार गोरे : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, "सोलापूरच्या राजकारणातील गणितं बदलण्याची ताकद असलेले नेते आज भाजपात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली मोहोळ-माढ्यात विकास योजना पोहोचवू. आज प्रवेश केलेल्या नेत्यांच्या विश्वासाला तडा जाणार नाही, अशी आमची भूमिका आहे. जिल्ह्यात भाजपा आणखी बळकट करू."


जुने-नवे हेवेदावे बाजूला ठेवा - रवींद्र चव्हाण : यावेळी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण म्हणाले, "या प्रवेशामुळं जुन्या भाजपा कार्यकर्त्यांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. समाजातील सर्व घटकांनासोबत घेऊन जाण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करीत आहेत. जुने-नवे हेवेदावे बाजूला ठेवून सरकारी योजना शेवटच्या घरापर्यंत पोहोचवायच्या आहेत. नवे आले, तरी जुन्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय होणार नाही. प्रथम पक्ष, आपण नंतर आहोत, हे ध्यानात घेऊन काम करा," असा सल्ला त्यांनी दिला.

