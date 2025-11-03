ETV Bharat / state

नाशिकमध्ये भाजपात जोरदार इनकमिंग; माजी आमदाराचा पत्नीसह पक्षात प्रवेश

नाशिक जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे माजी आमदार रामदास चारोस्कर आणि त्यांच्या पत्नी सुनिता चारोस्कर यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला.

Former MLA Ramdas Charoskar joins the BJP along with his wife in Nashik
नाशिकमध्ये भाजपात जोरदार इनकमिंग; माजी आमदाराचा पत्नीसह पक्षात प्रवेश (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 3, 2025 at 8:10 PM IST

नाशिक : नाशिक जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्व भाजपा पक्षात मोठी इन्कमिंग सुरू झाली आहे. नाशिक जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे माजी आमदार रामदास चारोस्कर आणि त्यांच्या पत्नी सुनिता चारोस्कर यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. तर सिन्नर मतदारसंघातील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे उदय सांगळे यांनी असंख्य कार्यकर्त्यांसह भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण आणि मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत भाजपाचे प्रवेश केला.

दिंडोरी विधानसभा मतदारसंघात भाजपाची ताकद वाढली : गेल्या विधानसभा निवडणुकीत सुनिता चरोस्कर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत सुनिता चारोस्कर यांचा 44 हजार मतांनी पराभव झाला होता. त्यांना 94 हजार मतं मिळाली होती. माजी आमदार रामदास चारोस्कर आणि सुनिता चारोस्कर यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केल्यामुळं दिंडोरी विधानसभा मतदार संघात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला मोठा धक्का बसला असून या मतदारसंघात भाजपाची ताकद वाढली आहे.


स्वबळावर लढण्याच्या दृष्टीनं मोर्चेबांधणी : गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये सिन्नर विधानसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून उदय सांगळे यांनी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार माणिकराव कोकाटे यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. सांगळे यांना 1 लाखांपेक्षा अधिक मतं मिळली होती. दरम्यान, येत्या काळात भाजपाकडून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका निवडणूकच्या पार्श्वभूमीवर स्वबळावर लढण्याच्या दृष्टीनं मोर्चेबांधणी केली जात आहे. पण ग्रामीण भागात महायुतीतून लढण्याची वेळ आली तर अधिकाधिक जागा पदरात पाडून घेण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे.


काय म्हणाले मंत्री गिरीश महाजन? : "भाजपा सर्वसामान्यांचा पक्ष आहे, यात घराणेशाही कुठं दिसते का? भाजपा हा कार्यकर्त्याचा पक्ष आहे. मोदीजी हे तीन वेळा देशाचे नेतृत्व करत आहेत. मी सात वेळा आमदार आहे. इथं सर्वांना संधी मिळणार आहे. श्रद्धा सबुरी ठेवा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे खंबीर नेतृत्व आपल्या सोबत आहे. दिंडोरी लोकसभेला थोडा फटका बसला, पण विधानसभेला यश मिळालं. आता जिल्हा परिषद,पंचायत समिती निवडणुकीसाठी काम सुरू करा. आता सकाळचा भोंगा आता बंद झाला आहे. मी जास्त बोलत नाही, त्यांना माझ्या शुभेच्छा," असं म्हणत भाजपा नेते आणि मंत्री गिरीश महाजन यांनी शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांच्यावर निशाणा साधला आणि माजी रामदास चारोस्कर यांचं भाजपात स्वागत केलं.


महायुतीच बळकट होणार : "काही सामाजिक कार्यकर्त्यांचा भाजपामध्ये प्रवेश होत आहे. याचा उपयोग आम्हाला महानगरपालिका, जिल्हा परिषद नगरपालिका निवडणुकांमध्ये होणार आहे. आम्ही महायुतीमध्येच लढणार आहे. वरतूननही तसा आदेश आहे. काही ठिकाणी टोकाचे वाद असतील, जमतच नाही, तिथं आम्ही मैत्रीपूर्व काढत करू. महायुतीत कुठलाही वाद नाही. जे आमच्या पक्षात आले, ते उबाठा आणि शरद पवार गटाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळं महायुतीच बळकट होणार आहे," असं मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितलं.

नाशिक
भाजपा
रामदास चारोस्कर
गिरीश महाजन
NASHIK

