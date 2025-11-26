शिवसेनेच्या माजी आमदार निर्मला गावित यांचा अपघात, घराजवळ नातवासोबत फिरत असताना कारनं दिली धडक
शिवसेनेच्या माजी आमदार निर्मला गावित यांचा अपघात झाला आहे. नातवासोबत घराजवळ फेरफटका मारत असताना त्यांना कारनं मागून धडक दिली.
Published : November 26, 2025 at 7:36 AM IST
नाशिक : राज्याच्या राजकारणातून धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. इगतपुरी विधानसभा मतदारसंघाच्या शिवसेनेच्या माजी आमदार निर्मला गावित यांना सोमवारी (24 नोव्हेंबर) एका कारनं उडवल्याची घटना घडली आहे. गावित त्यांच्या लहान नातवासोबत घराबाहेर फेरफटका मारत असताना ही घटना घडली. एका भरधाव कारने त्यांना मागून धडक दिली. या अपघातात त्यांना गंभीर दुखापत झाली आहे. त्यांना ताबडतोब जवळच्या खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, जिथे त्यांच्यावर आयसीयूमध्ये उपचार सुरू आहेत.
सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये संपूर्ण घटना कैद : व्हिडिओमध्ये एका चारचाकी गाडीनं मागून येत त्यांना धडक दिल्याचं दिसत आहे. धडक मारल्यानंतर निर्मला गावित वेदनेनं ओरडत होत्या, परंतू कार चालक न थांबता पळून गेला.
'लोकांच्या आशीर्वादामुळे मी बचावले' : या अपघाताबाबत निर्मला गावित यांनी सांगितलं की, "मी नातवासोबत वॉकला निघाले होते. मागून एका कारनं मला धडक दिली. या अपघातात माझ्या हाताला, पायाला आणि पोटाला मार लागला आहे. 10 वर्षे मी आमदार असतांना त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी येथील लोकांची सेवा केली आणि त्याच गोरगरीब जनतेचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी असल्यामुळे मी या अपघातातून बचावले."
अपघात की घातपात? याचा सखोल तपासाची मागणी : निर्मला गावित यांना कारने मागून जोरदार धडक दिल्यानंतर त्या काही फूट अंतरावर फेकल्या गेल्या. सुदैवाने, त्यांच्या शेजारी असलेल्या लहान नातवाला कोणतीही दुखापत झाली नाही. मात्र, अपघातानंतर 24 तास उलटूनही वाहनचालक फरार असून, पोलिसांनी अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. या प्रकरणात अपघात की घातपात याचा सखोल तपास करण्याची मागणी त्यांची मुलगी नयना गावित यांनी केली आहे. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये अपघाताच्या धक्कादायक प्रसंगाची नोंद आहे, ज्यामुळे कुटुंबीयांमध्ये संशय निर्माण झाला आहे.
निर्मला गावित कोण आहेत? : माजी आमदार निर्मला गावित या नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर मतदारसंघातील प्रमुख राजकीय व्यक्तिमत्व आहेत. त्या दिवंगत माजी केंद्रीय मंत्री माणिकराव गावित यांची कन्या आहेत. त्या मूळच्या काँग्रेसच्या आहेत. त्यांच्या राजकारणाची सुरुवात काँग्रेसमधून झाली. निर्मला गावित यांनी दोनवेळा इगतपुरी मतदारसंघाचं नेतृत्व केलं आहे. 2019 मध्ये त्यांनी काँग्रेस सोडून शिवसेनेत प्रवेश केला होता. शिवसेनेच्या फुटीनंतर एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला.
