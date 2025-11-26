ETV Bharat / state

शिवसेनेच्या माजी आमदार निर्मला गावित यांचा अपघात, घराजवळ नातवासोबत फिरत असताना कारनं दिली धडक

शिवसेनेच्या माजी आमदार निर्मला गावित यांचा अपघात झाला आहे. नातवासोबत घराजवळ फेरफटका मारत असताना त्यांना कारनं मागून धडक दिली.

Former MLA Nirmala Gavit
माजी आमदार निर्मला गावित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 26, 2025 at 7:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक : राज्याच्या राजकारणातून धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. इगतपुरी विधानसभा मतदारसंघाच्या शिवसेनेच्या माजी आमदार निर्मला गावित यांना सोमवारी (24 नोव्हेंबर) एका कारनं उडवल्याची घटना घडली आहे. गावित त्यांच्या लहान नातवासोबत घराबाहेर फेरफटका मारत असताना ही घटना घडली. एका भरधाव कारने त्यांना मागून धडक दिली. या अपघातात त्यांना गंभीर दुखापत झाली आहे. त्यांना ताबडतोब जवळच्या खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, जिथे त्यांच्यावर आयसीयूमध्ये उपचार सुरू आहेत.

सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये संपूर्ण घटना कैद : व्हिडिओमध्ये एका चारचाकी गाडीनं मागून येत त्यांना धडक दिल्याचं दिसत आहे. धडक मारल्यानंतर निर्मला गावित वेदनेनं ओरडत होत्या, परंतू कार चालक न थांबता पळून गेला.

शिवसेनेच्या माजी आमदार निर्मला गावित यांचा अपघात (ETV Bharat)

'लोकांच्या आशीर्वादामुळे मी बचावले' : या अपघाताबाबत निर्मला गावित यांनी सांगितलं की, "मी नातवासोबत वॉकला निघाले होते. मागून एका कारनं मला धडक दिली. या अपघातात माझ्या हाताला, पायाला आणि पोटाला मार लागला आहे. 10 वर्षे मी आमदार असतांना त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी येथील लोकांची सेवा केली आणि त्याच गोरगरीब जनतेचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी असल्यामुळे मी या अपघातातून बचावले."

अपघात की घातपात? याचा सखोल तपासाची मागणी : निर्मला गावित यांना कारने मागून जोरदार धडक दिल्यानंतर त्या काही फूट अंतरावर फेकल्या गेल्या. सुदैवाने, त्यांच्या शेजारी असलेल्या लहान नातवाला कोणतीही दुखापत झाली नाही. मात्र, अपघातानंतर 24 तास उलटूनही वाहनचालक फरार असून, पोलिसांनी अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. या प्रकरणात अपघात की घातपात याचा सखोल तपास करण्याची मागणी त्यांची मुलगी नयना गावित यांनी केली आहे. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये अपघाताच्या धक्कादायक प्रसंगाची नोंद आहे, ज्यामुळे कुटुंबीयांमध्ये संशय निर्माण झाला आहे.

निर्मला गावित कोण आहेत? : माजी आमदार निर्मला गावित या नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर मतदारसंघातील प्रमुख राजकीय व्यक्तिमत्व आहेत. त्या दिवंगत माजी केंद्रीय मंत्री माणिकराव गावित यांची कन्या आहेत. त्या मूळच्या काँग्रेसच्या आहेत. त्यांच्या राजकारणाची सुरुवात काँग्रेसमधून झाली. निर्मला गावित यांनी दोनवेळा इगतपुरी मतदारसंघाचं नेतृत्व केलं आहे. 2019 मध्ये त्यांनी काँग्रेस सोडून शिवसेनेत प्रवेश केला होता. शिवसेनेच्या फुटीनंतर एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला.

हेही वाचा

TAGGED:

NIRMALA GAVIT ACCIDENT CCTV
FORMER MLA NIRMALA GAVIT HIT BY CAR
WHO IS NIRMALA GAVIT
निर्मला गावित कार अपघात
NIRMALA GAVIT ACCIDENT NASHIK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.