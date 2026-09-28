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सामूहिक बलात्कार प्रकरणात भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र पवारांना मोठा धक्का; अटकपूर्व जामीन फेटाळला

भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांचा अटकपूर्व जामीन भिवंडी जिल्हा सत्र न्यायालयानं फेटाळला आहे.

Representative image
प्रतिकात्मक फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 28, 2026 at 5:53 PM IST

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भिवंडी : सामूहिक बलात्कार प्रकरणात भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांचा अटकपूर्व जामीन भिवंडी जिल्हा सत्र न्यायालयानं फेटाळला आहे. नरेंद्र पवार यांच्याविरोधात सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाल्यापासून गेल्या 13 दिवसांपासून पोलिसांची सहा पथकं त्यांचा शोध घेत आहेत. मात्र, अद्यापही नरेंद्र पवार पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत.

दरम्यान, सूत्रांच्या माहितीनुसार, नरेंद्र पवार यांचे वकील अटकपूर्व जामिनासाठी आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याची माहिती आहे.

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TAGGED:

BJP MLA NARENDRA PAWAR RAPE CASE
नरेंद्र पवार अटकपूर्व जामीन फेटाळला
नरेंद्र पवार बलात्कार प्रकरण
BHIWANDI SESSIONS COURT
NARENDRA PAWAR BAIL REJECTED

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