माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव उतरणार मनपा निवडणुकीत, स्वतंत्र पॅनलद्वारे प्रस्थापितांना देणार आव्हान

राज्यात महानगरपालिका निवडणुकांचं बिगुल वाजलं आहे. त्यामुळं सर्वजण राजकीय समीकरण जुळवण्यात व्यग्र आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव स्वतंत्र पॅनल उभं करणार आहेत.

FORMER MLA HARSHVARDHAN JADHAV
पत्रकार परिषदेत बोलताना माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 25, 2025 at 5:40 PM IST

2 Min Read
छत्रपती संभाजीनगर : यंदाची महानगर पालिका निवडणूक चांगलीच रंगतदार होणार असल्याची शक्यता आहे. 2019 लोकसभा निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवून निकालावर परिणाम करणारे माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव महानगरपालिका निवडणुकीत स्वतंत्र पॅनल उभं करणार आहेत. विशेष म्हणजे शिवसेनेत (उबाठा) त्यांना घेण्यासाठी पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी प्रयत्न केले. याबाबत मातोश्रीवर उद्धव ठाकरेंसोबत बैठक झाली. त्यावर वरिष्ठ नेते चंद्रकांत खैरे यांनी विरोध देखील केला. बैठकीत नेमकं काय झालं? त्याबाबत अधिक माहिती समोर येण्याआधीच हर्षवर्धन जाधव यांनी स्वतंत्र पॅनल उभं करण्याची घोषणा केल्यानं निवडणुकीत आता कोणत्या पक्षाला धक्का देणार याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

हर्षवर्धन जाधव उभं करणार स्वतःचं पॅनल : "कन्नड मतदार संघाचे दोनवेळा आमदार राहिलेले हर्षवर्धन जाधव आता महानगरपालिकेत स्वतंत्र पॅनल उभं करून निवडणूक लढवणार आहेत. त्यांनी रायभान जाधव विकास आघाडीच्या माध्यमातून महानगर पालिका निवडणुका लढवणार असल्याची घोषणा केली. शहरातील पैठणगेट परिसरात प्रचार कार्यालयाचं उद्घाटन करण्यात आलं. समविचारी लोकांना सोबत घेऊन निवडणूक लढवण्याचा निर्धार केला आहे. सध्या निवडणूक लढणाऱ्या राजकीय पक्षांना शहराच्या विकासाशी देणं-घेणं नाही. पैशांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जाणार आहे. त्यामुळं शहराच्या अनुषंगानं ज्याला कामं करण्याची इच्छा आहे, अशा उमेदवारांना घेऊन निवडणूक लढवणार आहे. नागरिकांनी आपल्याला निवडणूक लढवण्यासाठी आग्रह केल्यामुळं निवडणूक लढवत आहे, असं माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी सांगितलं.

पत्रकार परिषदेत बोलताना माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव (ETV Bharat Reporter)

लोकसभा निवडणुकीत हर्षवर्धन जाधव ठरले निर्णायक : 2019 लोकसभा निवडणुकीत कन्नड येथील शिवसेना आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी अपक्ष निवडणूक लढवत विद्यमान आमदार चंद्रकांत खैरे यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली. जवळपास अडीच लाख मते त्यांनी मिळवली. परिणामी शिवसेनेच्या मतांची विभागणी झाल्यानं एमआयएम आमदार इम्तियाज जलील निवडून आले होते. त्यानंतर स्वतःच्या आघाडीच्या माध्यमातून राजकारणात सक्रिय असणाऱ्या माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांना पुन्हा शिवसेना (उबाठा) पक्षात प्रवेश देण्यासाठी पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी प्रयत्न केले. त्यावर बोलताना "आमच्यातील चर्चा अद्याप सांगण्यासारखी नाही. उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत देखील भेट झाली वेळ आल्यावर भूमिका मांडेन," असं हर्षवर्धन जाधव यांनी सांगितलं.

संपादकांची शिफारस

