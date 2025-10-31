राज्यात पहिल्यांदाच साखर कारखान्याचा परवाना रद्द करण्याची घटना; माजी आमदार भीमराव धोंडेंचे काय आहेत आरोप?
कडा महेश सहकारी साखर कारखान्याचा परवाना रद्द झाल्यानं बीडमध्ये राजकीय वातावरण तापलं आहे. माजी आमदार भीमराव धोंडे यांनी आमदार सुरेश धस यांच्यावर आरोप केले आहेत.
बीड -कडा महेश सहकारी साखर कारखान्याचा परवाना रद्द केल्याप्रकरणी माजी आमदार भीमराव धोंडे आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी आज बीड जिल्ह्याधिकारी कार्यालयासमोर सुमारे 10 हजार शेतकऱ्यांसोबत धरणे आंदोलन केलं. आमदार सुरेश धस यांनी स्वतः हा साखर कारखाना सुरू करण्यासाठी कडा महेश सहकारी साखर कारखान्याचा परवाना रद्द केल्याचा आरोप माजी आमदार धोंडे यांनी आरोप केला.
मराठवाडयातील सर्वात जूना म्हणून ओळख असलेल्या कडा महेश सहकारी साखर कारखाना काही तांत्रिक अडचणीमुळे बंद होता. हा कडा महेश सहकारी साखर कारखाना सुरू करण्यासाठी माजी आमदार भीमराव धोंडे यांनी प्रयत्न सुरू केले होते. अशातच सहकार आयुक्तांनी सहकारी साखर कारखान्याचा परवान रद्द झाल्याचं कळविलं आहे. साखर कारखाना चालू करण्यासाठी परवानगी नाकारली जात असल्यानं माजी आमदार भीमराव धोंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. आज बीड येथे जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर 10 हजार शेतकऱ्यांसोबत धरणे आंदोलन केले. जोपर्यंत कडा महेश सहकारी साखर कारखान्याला परवाना मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही शेतकऱ्यांसोबत धरणे आंदोलन सुरूच ठेवणार आहे, असा माजी आमदार भीमराव धोंडे यांनी निर्धार व्यक्त केला.
स्थानिक रोजगारनिर्मितीवर परिणाम- बीड जिल्हा हा एकीकडे सुशिक्षित बेरोजगारांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. याच बीड जिल्ह्यात उद्योग नसल्यानं अनेक तरुण बाहेरच्या जिल्ह्यात स्थलांतर करण्याचे जास्त प्रमाण आहे. बीड जिल्ह्यात आजी-माजी आमदारांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काही कारखाने सुरू केले. मात्र, काही कारणांमुळे कारखाने बंद पडले. त्याचा फटकादेखील स्थानिक रोजगारनिर्मितीवर झाला आहे.
साखर कारखान्याचा परवाना रद्द होण्याचं पहिलंच उदाहरण- जिल्ह्यातील पुरेसे साखर कारखाने असल्यानं ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा बाहेरच्या जिल्ह्यात ऊस विकण्याची गरज पडत नाही. मात्र, 1967 साली स्थापन झालेला जय महेश सहकारी साखर कारखाना कडा हा 25 वर्षानंतर बंद पडला. गेल्या 15 वर्षांपासून हा कारखाना बंद आहे मात्र, या कारखान्याचे संचालक भीमराव धोंडे यांनी कारखान्याचा परवाना रद्द झाल्यानं सुरेश धस यांच्यावर आरोप केला आहे. परवाना रद्द करण्याची हे फक्त मराठवाड्यातील नव्हे तर महाराष्ट्रातील पहिलीच घटना म्हणावी लागेल, असेदेखील त्यांनी म्हटलं आहे.