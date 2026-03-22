भाजपाचे ज्येष्ठ नेते दत्ता मेघे यांचे वयाच्या 89 व्या वर्षी निधन; राजकीय नेत्यांनी वाहिली भावपूर्ण श्रद्धांजली
माजी मंत्री दत्ता मेघे यांचे वयाच्या 89 व्या वर्षी निधन झालं. त्यामुळे विदर्भाच्या राजकीय- सामाजिक क्षेत्राची मोठी हानी झाल्याचं नितीन गडकरी यांनी शोकसंदेशात म्हटलं आहे.
Published : March 22, 2026 at 10:13 PM IST
नागपूर- भाजपाचे ज्येष्ठ नेते दत्ता मेघे यांचे रविवारी सायंकाळी वयाच्या 89 व्या वर्षी निधन झाले, अशी माहिती त्यांचे निकटवर्तीय असलेले नागपूरचे माजी उपमहापौर रघुनाथ मलिकार यांनी दिली. मेघे हे हिंगण्याचे आमदार संदीप मेघे आणि माजी विधान परिषद सदस्य (MLC) सागर मेघे यांचे पिता होते.
दत्ता मेघे यांनी नागपूर, रामटेक आणि वर्धा या लोकसभा मतदारसंघांतून चार वेळा काँग्रेसचे खासदार म्हणून प्रतिनिधित्व केलं होतं. तसेच 2002 ते 2008 या कालावधीत ते राज्यसभा सदस्यही होते. 1999 मध्ये शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसची (NCP) स्थापना झाली, तेव्हा ते या पक्षाचा एक भाग होते. त्यांनी राज्यमंत्रिपदही भूषवले होते. 2014 मध्ये त्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला होता. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुलगे, दोन मुली आणि नातवंडे असा परिवार आहे.
महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते, माजी खासदार व माजी मंत्री दत्ता मेघे यांच्या निधनाचे वृत्त अत्यंत दुःखद आहे. त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली आणि मेघे कुटुंबियांवर ओढवलेल्या या कठीणसमयी ईश्वर त्यांना बळ देवो, ही प्रार्थना.— Ashok Chavan (@AshokChavan1958) March 22, 2026
नितीन गडकरी यांनी वाहिली भावपूर्ण श्रद्धांजली- केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी माजी मंत्री मेघे यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यांनी म्हटलं,"ज्येष्ठ नेते, राज्याचे माजी मंत्री आणि माझ्या ज्येष्ठ बंधूंसारखे असलेले दत्ताभाऊ मेघे यांच्या निधनाचं वृत्त अतिशय दुःखद आहे. दत्ताभाऊंच्या जाण्यानं विदर्भाच्या राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्राची मोठी हानी झाली आहे. दातृत्व अंगी असलेला असा मोठ्या आणि निर्मळ मनाचा नेता पुन्हा होणं नाही. विदर्भातील शैक्षणिक आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील दत्ताभाऊंचे योगदान उल्लेखनीय आणि महत्त्वपूर्ण आहे. गडचिरोलीपासून मेळघाटपर्यंत आदिवासी भागात दत्ताभाऊंनी मोफत वैद्यकीय शिबिरांच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांचं आरोग्य सुधारण्यासाठी सर्वोपरी प्रयत्न केलं. सावंगी मेघे येथे त्यांनी गरिबांसाठी मोफत वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून दिलं. विदर्भातील तरुणांना उच्चशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून त्यांनी मोठी संधी उपलब्ध करून दिली. माझ्या राजकीय जीवनाच्या सुरुवातीच्या काळात आणि पुढेही वैचारिक विरोधक असूनही दत्ताभाऊंनी कायम मला प्रेम-जिव्हाळा दिला. तसेच मार्गदर्शन केलं. लहान बंधू प्रमाणे त्यांनी नेहमीच माझ्यावर प्रेम केलं. प्रकृती अस्वास्थ्य असूनही विदर्भातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करण्याची त्यांची तळमळ कायम होती. त्यांचे सर्वसमावेशी नेतृत्व राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी आदर्श होते. ईश्वर दिवंगत आत्म्यास शांती प्रदान करो आणि त्यांच्या परिवारास व सर्वांनाच या दुःखातून सावरण्याची शक्ती देवो. ॐ शांती".
गरिबांना मदत करणारे ‘ दाताभाऊ‘ गेले- बावनकुळे- आयुष्यभर जोपासलेल्या सेवाभावी आणि दातृत्वाच्या वृत्तीनं सामान्य माणसाच्या मनात कमालीचा आदर आणि श्रद्धा निर्माण करणारे ज्येष्ठ भाजपा नेते आणि माझे मार्गदर्शक आदरणीय दत्ताभाऊ मेघे यांच्या निधनानं सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील एक ऋषितुल्य व्यक्तिमत्त्व काळाच्या पडद्याआड गेल्याची भावना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली. त्यांनी म्हटलं,"दत्ताभाऊ प्रदीर्घ काळ राजकारणात होते. त्यांनी खासदार, आमदार, मंत्री अशी अनेक सन्माननीय पदे भूषविली. राजकारण आणि सत्तेच्या माध्यमातून गरीब, सामान्य माणसाचे कल्याण केलं पाहिजे, हे संस्कार त्यांनी आम्हा सर्वांना दिलं. शाळा तसेच वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून त्यांनी ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षणाची दारे उघडी करून दिली. त्यांनी असंख्य गरीब मुलांना निःशुल्क शिक्षण दिलं. गरीब मुला- मुलींचे लग्न लावून दिलं. गरिबांचे संसार उभारले. दत्ताभाऊंनी त्यांच्याकडे आलेल्या गरजू माणसाला कधीच रिकाम्या हाताने परत पाठविलं नाही. त्यांच्या दारात आलेला प्रत्येक दुःखी माणूस आनंद घेऊनच परत गेला. शिक्षणासाठी, वैद्यकीय उपचारासाठी त्यांनी आयुष्यभर गरिबांना सढळ हातानं मदत केली. त्यामुळेच त्यांना सर्वजण श्रद्धेने ‘ दाताभाऊ‘ म्हणायचे. दातृत्व आणि करूणेचे मूर्तिमंत रूप असलेल्या दत्ताभाऊंच्या निधनाने मी माझा कुटुंबप्रमुख गमावला आहे. माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात फार मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. दत्ताभाऊंना माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास सद्गती देवो. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या व कार्यकर्त्यांच्या दुःखात मी सहभागी असल्याचं मंत्री बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.