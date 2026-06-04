माजी कॅबिनेट मंत्री, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अनंतराव थोपटे यांचं निधन, काँग्रेस विचारांचा एकनिष्ठ खांब निखळला
माजी आमदार आणि राज्याचे माजी कॅबिनेट मंत्री, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अनंतराव थोपटे यांचे गुरुवारी पुण्यात निधन झाले.
Published : June 4, 2026 at 8:40 PM IST
भोर(पुणे) - भोर-वेल्हा मतदार संघाचे माजी आमदार आणि राज्याचे माजी कॅबिनेट मंत्री, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अनंतराव थोपटे यांचे गुरुवारी पुण्यात निधन झाले. वयाच्या 93 व्या वर्षी पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. अल्पशा आजाराने त्यांचे निधन झाल्याची माहिती समोर आली असून त्यांच्या निधनामुळे पुणे जिल्हा तसेच राज्याच्या राजकीय क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे.
भोर-वेल्हा विधानसभा मतदारसंघाचे अनेक वर्षे प्रतिनिधित्व करणारे अनंतराव थोपटे हे ग्रामीण विकासाभिमुख नेतृत्व म्हणून ओळखले जात होते. शेतकरी प्रश्न, शिक्षण, पाणीपुरवठा आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या मूलभूत विषयांवर त्यांनी सातत्याने काम केले. भोर तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासात त्यांचे मोठे योगदान मानले जाते. जनतेशी असलेला थेट संपर्क आणि कार्यकर्त्यांशी असलेला जिव्हाळा ही त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची प्रमुख वैशिष्ट्ये होती.
राज्याच्या राजकारणातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली असून महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात त्यांनी अनेक वर्षे कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम केले. तसेच पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी पार पाडली. प्रशासन आणि विकासकामांचा समन्वय साधणारे अनुभवी नेतृत्व म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झाली होती.
1999 मध्ये राज्यातील राजकीय समीकरणांमध्ये बदल झाल्यानंतर काँग्रेस पक्षासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले होते. त्या काळात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या विधिमंडळ गटनेतेपदाची जबाबदारी त्यांनी प्रभावीपणे सांभाळली आणि पक्ष संघटना मजबूत ठेवण्यासाठी तसेच कार्यकर्त्यांना एकत्र बांधून ठेवण्यासाठी त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.