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माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांच्यावर गुन्हा दाखल, काय आहे नेमकं प्रकरण?

मोर्चातील कथित आक्षेपार्ह वक्तव्यावरून माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांच्याविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय.

Laxman Dhobale
माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे (MLA Rohit Pawar Official X Handle)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 22, 2026 at 10:52 AM IST

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नांदेड - आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी 13 सप्टेंबरला नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चातील कथित आक्षेपार्ह वक्तव्यावरून माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांच्याविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली सुरेश गायकवाड यांच्या तक्रारीवरून वजिराबाद पोलिसांनी ही कारवाई केली.

मातंग समाजाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चानंतर झालेल्या सभेत लक्ष्मण ढोबळे यांनी महिलांबाबत तसेच विविध समाजांमध्ये तेढ निर्माण होईल, असे कथित आक्षेपार्ह आणि अश्लील वक्तव्य केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आलाय. या वक्तव्यामुळे सामाजिक सलोखा बिघडण्याची शक्यता असून, महिलांचा अपमान झाल्याचेही तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

दरम्यान, या प्रकरणात केवळ लक्ष्मण ढोबळेच नव्हे तर कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या इतर व्यक्तींच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आलीय. कथित वक्तव्यावेळी टाळ्या, शिट्ट्या किंवा अन्य प्रकारे समर्थन अथवा प्रोत्साहन देण्यात आले होते का? याची पडताळणी करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आलीय.

कार्यक्रमातील संपूर्ण भाषणाचा व्हिडिओ तपासून त्याचा शब्दशः प्रतिलेख तयार करावा, मूळ व्हिडिओची फॉरेन्सिक तपासणी करावी आणि व्हिडिओमध्ये कोणताही फेरफार झाला आहे का? याची पडताळणी करावी, अशी मागणीही करण्यात आलीय.

“सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली सुरेश गायकवाड यांच्या तक्रारीवरून माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 353(2) आणि 296 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, संबंधित भाषणाचा व्हिडिओ आणि इतर उपलब्ध पुराव्यांची पडताळणी केली जात आहे." - अजित कुंभार, पोलीस निरीक्षक, वजिराबाद पोलीस ठाणे

या प्रकरणाचा तपास आता पोलिसांकडून करण्यात येणार असून, तक्रारीतील आरोपांची सत्यता तपासल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई होणार आहे.

TAGGED:

LAXMAN DHOBALE FIR
लक्ष्मण ढोबळे
VAZIRABAD POLICE STATION
वजिराबाद पोलीस ठाणे
FORMER MINISTER LAXMAN DHOBALE

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