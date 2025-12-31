ETV Bharat / state

सदानंद दाते यांची महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालक पदी नियुक्ती; 3 जानेवारीला स्वीकारणार जबाबदारी

रश्मी शुक्ला यांचा पोलीस महासंचालक पदावरील कार्यकाळ 31 डिसेंबरला संपणार आहे. आयपीएस अधिकारी सदानंद दाते हे महाराष्ट्राचे नवे पोलीस महासंचालक असणार आहेत.

सदानंद दाते
ETV Bharat Marathi Team

December 31, 2025

Updated : December 31, 2025 at 9:51 AM IST

मुंबई- वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी सदानंद वसंत दाते यांची महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालक पदी निवड झाली आहे. ते सोमवारी पदाची जबाबदारी स्वीकारणार आहेत. महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुका होत असताना त्यांच्याकडं महत्त्वाची जबाबदारी असणार आहे.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना एनआयएचे माजी महासंचालक सदानंद दाते यांनी 3 जानेवारीला जबाबदारी स्वीकारणार असल्याचं सांगितलं. सदानंद दाते यांचे मूळ कॅडर हे महाराष्ट्र आहे. केंद्र सरकारनं त्यांची बदली 22 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्रात केली आहे.

सदानंद दाते यांचा आहे प्रेरणादायी प्रवास: 1990 च्या बॅचचे महाराष्ट्र केडरचे आयपीएस अधिकारी सदानंद दाते आहेत. 2015 मध्ये त्यांची सीआरपीएफच्या महासंचालकपदी नियुक्ती होती. 26/11 च्या मुंबई हल्ल्याच्या वेळी आयपीएस सदानंद दाते यांच्या धाडस दाखवून अनेक नागरिकांचे प्राण वाचले होते. कामा आणि अल्ब्लेस रुग्णालयातून महिला आणि मुलांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली होती. दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर त्यांनी दाखविलेल्या धाडसासाठी त्यांना राष्ट्रपती पोलीस पदक देण्यात आलं. त्यांनी CRPF चे स्पेशल आयजी म्हणून त्यांनी जबाबदारी पार पाडली. यानंतर ते सीआरपीएफमध्ये डीजी म्हणून 5 वर्षे प्रति नियुक्तीवर असताना मोलाची भूमिका पार पाडली. यानंतर त्यांच्याकडे एनआयएचे महासंचालक म्हणून जबाबदारी देण्यात आली होती.

रश्मी शुक्ला यांच्यावर फोन टॅपिंगचे होते आरोप- रश्मी शुक्ला यांची राज्य सरकारनं दोन वेळा पोलीस महासंचालक पदी नियुक्ती केली होती. त्यांच्याबाबत विरोधी पक्षानं महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत निवडणूक आयोगाकडं तक्रार केली होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर रश्मी शुक्लांची बदली करण्यात आली होती. राज्यातील निवडणुका पार पडल्यानंतर सरकारनं पुन्हा पोलीस महासंचालक पदावर रश्मी शुक्लांची नियुक्ती केली. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शुक्ला यांनी राज्य गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख असताना तत्कालीन विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे फोन टॅप केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्यांच्यावर मुंबई, कुलाबासह पुणे येथे दोन गुन्हे दाखल झाले होते. राज्यात सरकार बदलताच पोलिसांनी सी समरी रिपोर्टवरून मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यांच्याविरुद्धचे दोन्ही एफआयआर रद्द केले.

