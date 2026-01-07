ETV Bharat / state

काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष हिदायत पटेल यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू; आरोपीला अटक

खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू असताना आज 7 जानेवारी रोजी पहाटे त्यांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, हल्लेखोरास पोलिसांनी पनज येथून अटक केलीय.

Former Congress district president Hidayat Patel died
काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष हिदायत पटेल यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 7, 2026 at 11:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अकोला : काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष तथा विद्यमान जिल्हा उपाध्यक्ष हिदायत पटेल यांच्यावर त्यांच्याच गावात अकोट तालुक्यातील मोहाळा येथे तीन ते चार जणांनी 6 जानेवारीला दुपारी प्राणघातक हल्ला केला. या हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झालेत. त्यांना तातडीने सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू असताना आज 7 जानेवारी रोजी पहाटे त्यांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, हल्लेखोरास पोलिसांनी पनज येथून अटक केलीय.

हिदायत पटेल यांच्यावर अज्ञातांचा चाकू हल्ला : काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष तथा विद्यमान जिल्हा उपाध्यक्ष हिदायत पटेल तसेच लोकसभेचे काँग्रेसचे दोन वेळा उमेदवार राहिलेले हिदायत पटेल यांच्यावर अज्ञातांनी चाकूने हल्ला केलाय. या हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झालेत. त्यांना तातडीने अकोला सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. त्यानंतर त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान त्यांचा पहाटे मृत्यू झाला. घटनास्थळी पोलिसांचा ताफा तैनात करण्यात आलाय. त्यांच्यावर हल्ला करणाऱ्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांचे पथक विविध ठिकाणी रवाना करण्यात आले होते. पनज येथे पोलिसांना हल्लेखोर मिळून आलाय. त्याला अटक करण्यात आली असून, पोलीस त्याची कसून चौकशी करीत आहे. या हल्ल्यामागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.


हल्ल्यामुळे राजकीय वातावरण चांगलंच तापलंय : दरम्यान, या घटनेनंतर अकोल्यातील काँग्रेसचे शेकडो कार्यकर्ते रुग्णालयात दाखल झाले होते. या हल्ल्यामुळे राजकीय वातावरण चांगलंच तापलंय. महापालिका निवडणुकीच्या आणि येणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीदरम्यान झालेल्या या हल्ल्यामुळे अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.


दोनवेळा होते लोकसभेत उमेदवार : काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष हे दोन वेळा लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडून उमेदवार म्हणून उभे होते. ते 2014 आणि 2019 मध्ये माजी खासदार संजय धोत्रे यांच्या विरोधात लोकसभेच्या निवडणुकीत उभे होते. दोन्ही वेळा त्यांचा पराभव झाला. तसेच ते अकोला जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालकही होते. कॉँग्रेसमधील ते सर्वात वजनदार नेते आहेत. दरम्यान, काँग्रेसचे नेते हिदायत पटेल यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर त्यांच्या गावामध्ये पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त लावण्यात आलाय.

TAGGED:

FORMER CONGRESS DISTRICT PRESIDENT
CONGRESS LEADER
हिदायत पटेल यांचा मृत्यू
HIDAYAT PATEL DIED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.