महामार्ग भूसंपादन घोटाळ्यात बीडचे माजी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना अटक; काय आहे प्रकरण?
बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाचे भूसंपादन आणि मावेजा घोटाळा प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना अटक करण्यात आली आहे.
Published : May 7, 2026 at 5:51 PM IST
बीड : बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन आणि मावेजा घोटाळा प्रकरणात बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना लातूरमधून पोलिसांनी अटक केल्याची माहिती बीडचे पोलीस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांनी दिली.
महसूल विभागात उडाली खळबळ : माजी जिल्हाधिकारी आयएएस अविनाश पाठक यांची दिवसभर कसून चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना बीडच्या न्यायालयात हजर करण्यात आलं. एसआयटीच्या माध्यमातून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. या प्रकरणात दहा जणांविरोधात शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करताना एसआयटीनं आज तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनाच अटक केल्यानं महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे.
अविनाश पाठक यांना लातूरमधून ताब्यात घेतलं : बीड जिल्ह्यात भूसंपादनाच्या कोट्यवधींच्या घोटाळा प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर यात अविनाश पाठक यांचादेखील समावेश होता. याप्रकरणाचा तपास पोलीस उपाधीक्षक पूजा पवार करत होत्या. त्या सध्या रजेवर असल्यामुळं या गुन्ह्याचा तपास एम. व्यंकटराम यांच्याकडं आला होता. अखेर लातूरमधून अविनाश पाठक यांना लातूरमधून ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती अप्पर पोलीस अधीक्षक सचिन पांडकर यांनी दिली.
नेमकं काय आहे प्रकरण? : बीड जिल्ह्यातून जाणारे राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनावेळी शेतकऱ्यांचा मावेजा आणि जमिनीच्या संपादनात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. या राष्ट्रीय महामार्ग संपादित केलेल्या जमिनीचा मावेजा वाढवून देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या वापरून बनावट आदेश तयार करण्यात आला. यामुळं सरकारचे 73 कोटींहून अधिक रुपयांची फसवणूक झाली आहे. या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्यासह 10 जणांविरोधात शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
बनावट सह्या वापरून मोबदला केला मंजूर : राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियमानुसार संपादित जमिनींना वाढीव मोबदला मिळवण्यासाठी खातेदार जिल्हाधिकारी यांच्याकडं अर्ज करतात. बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक 22 एप्रिल 2025 रोजी बदली होऊन गेल्यानंतरही, त्यांच्या कार्यकाळातील मागच्या तारखाचा बनावट आदेश काढण्यात आला. या बनावट आदेशाद्वारे 154 प्रकरणांमध्ये जुन्या तारखा आणि बनावट सह्या वापरून 241 कोटी 62 लाख रुपयांचा वाढीव मोबदला मंजूर करण्यात आला. यापैकी अंदाजे 73 कोटी 4 लाख रुपये संबंधित खातेदारांना वाटपही करण्यात आले. विशेष म्हणजे संबंधित आदेश देताना कोणतेही रजिस्टर आणि नोंद वहीबाबत माहिती भूसंपादन समन्वय कार्यालयानं ठेवलेली नाही.
हेही वाचा -
- मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक नियंत्रणासाठी 'AI' चा वापर; कॅमेरे बसवत वाहनांवर काटेकोर लक्ष
- 'शक्तिपीठ महामार्गा'च्या भूसंपादनासाठी आर्थिक तरतूद; कोल्हापुरातील शेतकरी आक्रमक, म्हणाले "रक्ताचा शेवटचा थेंब..."
- मुंबईहून पुण्याकडं जाणारी लेन संथ; खंडाळा घाटात कोंडीसदृश स्थिती, पुणे-मुंबई एक्सप्रेस हायवेवर पुन्हा वाहतूक कोंडी